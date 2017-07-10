Первый "умный экспресс" повышает эффективность логистических операций

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В данный момент власти Гуанчжоу активно реализуют проект "IAB", направленный на развитие стратегически важных инновационных отраслей промышленности, включая информационные технологии, искусственный интеллект и биофармацевтику, быстрыми темпами создавая соответствующие высококлассные сектора с талантливыми специалистами, передовыми технологиями и обширным капиталом. Этот процесс стимулируется технологическими инновациями и реформой системы снабжения. "Умный логистический экспресс" (далее – "умный экспресс") от компании iBosst служит отличным примером подобной тенденции.

В мае этого года в пос. Синьань города Хуачжоу пров. Гуандун было завершено строительство 15-километровая линия "умного экспресса", ставшая испытательным полигоном для текущей инновации в логистической отрасли. Маловысотная статическая канатно-кабельная дорога образует в воздухе "скоростную магистраль" для перемещения челночных роботов, несущих на борту малогабаритные товары весом до 100 кг.

Высокая маневренность роботов дает возможность быстро доставлять отправления в пункты назначения при малом энергопотреблении и низкой себестоимости.

Технологические инновации являются залогом успеха и движущей силой быстрого развития предприятия. Ма Яшэн (Ma Yasheng), глава правления iBosst, отметил, что создание линии "умного экспресса" представляло собой процесс непрерывного преодоления "невозможного".

Для этого проекта были специально разработаны гибкие кабели и целый ряд инновационных технологий, включая интеллектуальную систему автоматического перемещения челночных роботов и фонового цифрового управления. "Экспресс" характеризуется четырьмя отличительными чертами – "гибкостью, пунктуальностью, высокой скоростью и низкой себестоимостью". Текущая стоимость строительства "умного экспресса" составляет 150 000 юаней/км. После внедрения в массовое производство цена снизится до 100 000 юаней/км.

По словам Хуань Юшаня (Hyan Yushan), бывшего заместителя министра по товарам и сырью и экс-заместителя главы Всекитайской федерации промышленности и коммерции, "умный экспресс" представляет собой инновационный и практический приме трансформации, модернизации и революционных разработок в китайском логистическом секторе. Это проект способен послужить стимулом для целого ряда инвестиционно-инновационных проектов в сферах интеллектуального складского хранения, инфраструктурного строительства, производства челночных роботов и т.д.

Ма Яшэн также добавил, что после запуска первого "умного экспресса" компания iBosst продолжит развивает преимущества данной системы с точки зрения логистических затрат, эффективности, интеллектуальных перевозок и т.д., постоянно продвигая создание новых линий и сетей умной логистики по всей стране и предоставляя дополнительные сервисы складского хранения, финансового управления, больших данных с целью создания "интегрированной платформы умной экспресс-логистики" для ускоренного формирования рыночно-ориентированной системы инноваций для логистического сектора и обслуживания клиентов по всему земному шару.

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