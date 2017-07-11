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Ланьчжоуская инвестиционно-торговая выставка поставила рекорд по числу иностранных гостей

Пресс-релизы
11 июля, 9:00 UTC+3

Мероприятие привлекло представителей 36 стран, общее число зарегистрированных участников составило 32 000 человек

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ЛАНЬЧЖОУ (LANZHOU), Китай, 10 июля 2017 г. /PRNewswire/. 23-я Инвестиционно-торговая выставка в Ланьчжоу завершила свою работу во второй половине дня в этот понедельник. Региональная выставка, посвященная, в первую очередь, инициативе "Пояс и путь", приобретает все большее мировое влияние благодаря ряду мероприятий по экономическому и торговому обмену между странами упомянутой инициативы.

В этом году Ланьчжоуская выставка нарастила объемы обмена с государствами, расположенными вдоль маршрута Морского Шелкового пути XXI столетия, в дополнение к странам, традиционно относящимся с Экономическому поясу Шелкового пути. По словам Чжан Чжэнфэна (Zhang Zhengfeng), заместителя секретаря Народного правительства пров. Ганьсу и заместителя исполнительного директора оргкомитета Ланьчжоуской выставки, Непал и Малайзия впервые приняли участие в мероприятии в статусе почетных гостей.

Выставка привлекла представителей 36 стран и нескольких международных организаций. Кроме того, в мероприятии приняли участие послы и дипломаты 27 стран. В общее число зарегистрированных отечественных и зарубежных участников выставки составило 32 000 человек.

Как сообщил г-н Чжан, в этом году был поставлен рекорд по количеству иностранных гостей - этот показатель увеличился на 30% по сравнению с предыдущей сессией мероприятия, что сделало выставку событием поистине мирового масштаба.

Руководство провинции Ганьсу еще до открытия выставки отобрало 206 крупных инвестиционных проектов с общим объемом капиталовложений на уровне 211,6 млрд юаней. В ходе мероприятия состоялось торжественное подписание договоров о реализации многих подобных проектов, 12% из которых относятся к сельскому хозяйству, 30% - к промышленному сектору и 58% - к сфере обслуживания.  Ряд крупных инвестиционных соглашений был заключен в рамках церемонии закрытия выставки в понедельник вечером. Эти соглашения охватывают сегменты производства оборудования, китайской традиционной медицины, цветной и черной металлургии, современного сельского хозяйства, общего здравоохранения, экотуризма и т.д.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-н Чэнь (Mr. Chen), тел./факс: +86-10-63075245

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