Ланьчжоуская инвестиционно-торговая выставка поставила рекорд по числу иностранных гостей

Жителей Екатеринбурга не будут штрафовать за отказ от оплаты ремонта фасадов домов к ЧМНовости Урала 11 июля, 9:39
Внедорожник Петеранселя перевернулся на четвертом этапе ралли-рейда "Шелковый путь"Спорт 11 июля, 9:25
Банк ВТБ открыл агрохолдингу "Николаевский" кредит на 200 млн рублейБанк историй успеха 11 июля, 9:01
Ингушетия встречает 25-летие с "умной" столицей и новыми школамиОбщество 11 июля, 9:00
"Норникель" назвал взрыв метана причиной аварии на шахте в НорильскеПроисшествия 11 июля, 7:55
В Забайкалье отменен режим ЧС после стабилизации обстановки с лесными пожарамиСибирь 11 июля, 7:30
"Известия": в России могут появиться ГОСТы на драгоценные камниЭкономика и бизнес 11 июля, 6:19
NYT: сын Трампа знал, что обещанный ему компромат на Клинтон якобы предоставила РФМеждународная панорама 11 июля, 6:11
"Известия": на базе Минстроя создали штаб по реформированию системы вывоза мусораОбщество 11 июля, 5:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛАНЬЧЖОУ (LANZHOU), Китай, 10 июля 2017 г. /PRNewswire/. 23-я Инвестиционно-торговая выставка в Ланьчжоу завершила свою работу во второй половине дня в этот понедельник. Региональная выставка, посвященная, в первую очередь, инициативе "Пояс и путь", приобретает все большее мировое влияние благодаря ряду мероприятий по экономическому и торговому обмену между странами упомянутой инициативы.
В этом году Ланьчжоуская выставка нарастила объемы обмена с государствами, расположенными вдоль маршрута Морского Шелкового пути XXI столетия, в дополнение к странам, традиционно относящимся с Экономическому поясу Шелкового пути. По словам Чжан Чжэнфэна (Zhang Zhengfeng), заместителя секретаря Народного правительства пров. Ганьсу и заместителя исполнительного директора оргкомитета Ланьчжоуской выставки, Непал и Малайзия впервые приняли участие в мероприятии в статусе почетных гостей.
Выставка привлекла представителей 36 стран и нескольких международных организаций. Кроме того, в мероприятии приняли участие послы и дипломаты 27 стран. В общее число зарегистрированных отечественных и зарубежных участников выставки составило 32 000 человек.
Как сообщил г-н Чжан, в этом году был поставлен рекорд по количеству иностранных гостей - этот показатель увеличился на 30% по сравнению с предыдущей сессией мероприятия, что сделало выставку событием поистине мирового масштаба.
Руководство провинции Ганьсу еще до открытия выставки отобрало 206 крупных инвестиционных проектов с общим объемом капиталовложений на уровне 211,6 млрд юаней. В ходе мероприятия состоялось торжественное подписание договоров о реализации многих подобных проектов, 12% из которых относятся к сельскому хозяйству, 30% - к промышленному сектору и 58% - к сфере обслуживания. Ряд крупных инвестиционных соглашений был заключен в рамках церемонии закрытия выставки в понедельник вечером. Эти соглашения охватывают сегменты производства оборудования, китайской традиционной медицины, цветной и черной металлургии, современного сельского хозяйства, общего здравоохранения, экотуризма и т.д.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-н Чэнь (Mr. Chen), тел./факс: +86-10-63075245