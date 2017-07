Supermicro представляет новые серверные решения X11

Одно- (UP) и двухпроцессорные (DP) серверные платы и платы для SuperWorkstation линейки Х11 от Supermicro поддерживают гибкие процессоры Intel® Xeon® Scalable, гарантируя исключительные показатели производительности. Новинки предлагаются в широком спектре форм-факторов, включая ATX, E-ATX, EE-ATX и несколько запатентованных вариантов для самых разнообразных рыночных сегментов. Материнские платы нового поколения Х11 гарантируют высочайшие в отрасли показатели производительности, эффективности, безопасности и масштабируемости, отличаясь следующими характеристиками:

До 3 ТБ памяти ECC DDR4 2666 МГц (2933 МГц) в 24 слотах DIMM на каждый узел

До 11 расширительных слотов PCI-E 3.0

Поддержка «горячезаменяемых» дисков HDD/SSD SAS 3.0/SATA 3.0 и NVMe

Опции сетевого взаимодействия 10GBase-T/10G SFP+/25G Ethernet и 100Gbps EDR InfiniBand

Поддержка M.2 NVMe и SATA

IPMI 2.0 плюс KVM с выделенным LAN

Поддержка SIOM (модуля ввода/вывода Supermicro) для гибкого сетевого взаимодействия

Кроме того, материнские платы SuperWorkstation поддерживают 7.1 HD Audio, AOC-модуль Thunderbolt 3.0, до 11 USB-портов и USB 3.1.

С появлением серверных плат и плат SuperWorkstation линейки нового поколения Х11, компания Supermicro предоставляет самый обширный ассортимент вычислительных решений для центров данных, корпоративной, облачной, НРС-среды, Hadoop/больших данных, ИИ/глубокого обучения, хранения информации и встроенных систем.

Линейка материнских плат и шасси нового поколения Х11 от Supermicro создана с целью раскрытия полного потенциала производительности и обеспечения обширного набора функций на базе новых процессоров Intel® Xeon® Scalable, с поддержкой большего числа ядер и TDP-оболочек на уровне 205 Вт и выше, увеличенного количества каналов памяти с расширенной пропускной способностью и большего числа дорожек PCI-E 3.0 с 100G/40G/25G/10G Ethernet, 100G EDR InfiniBand и встроенной сетевой матрицей Intel®Omni-Path Architecture. Повышенная производительность вычислений, плотность данных, пропускная способность вводов/выводов и эффективность сочетаются с самой комплексной по сравнению с отраслевыми конкурентами поддержкой NVMe NAND Flash и Intel® Optane™ SSD, гарантируя тем самым поистине беспрецедентную оперативность и гибкость работы приложений. Клиенты могут выбрать серверы, хранилища данных, сетевые системы или рабочие станции, в точности оптимизированные под их нужды, а также профили производительности, памяти, хранения информации и I/O, оптимально подходящие под их рабочие нагрузки. И все это - по весьма привлекательной цене.

«Начиная с 1993 года компания Supermicro остаётся бессменным лидером по выводу на рынок серверных плат на базе новейших технологий, что помогает нашим клиентам достигать максимальных показателей производительности и повышенной гибкости их систем, - отметил Чарльз Лян (Charles Liang), президент и главный исполнительный директор Supermicro. - Располагая широчайшим и без сомнения лучшим ассортиментом продуктов в отрасли, при разработке новых решений Server Building Block Solutions мы не только используем все преимущества гибких процессоров Xeon, включая три UPI, повышенную скорость DIMM и большее число ядер в гнезде, но и обеспечиваем полноценную поддержку NVMe посредством уникальных безблокировочных конструкций, что позволяет достигать лучших параметров пропускной способности данных и IOPS».

Решения X11 Building Block Solutions

Четырёхгнездовая серверная плата – X11QPH+ с поддержкой 4 новых процессоров Intel Xeon Scalable мощностью до 205 Вт, с 28 ядрами, 48 слотами DIMM, 6 ТБ памяти DDR4-2666MHz и конструкцией «3 UPI» для 50-процентного повышения скорости работы по сравнению с 4-ходовыми платформами прошлого поколения в 2U/4U.

– X11QPH+ с поддержкой 4 новых процессоров Intel Xeon Scalable мощностью до 205 Вт, с 28 ядрами, 48 слотами DIMM, 6 ТБ памяти DDR4-2666MHz и конструкцией «3 UPI» для 50-процентного повышения скорости работы по сравнению с 4-ходовыми платформами прошлого поколения в 2U/4U. Двухгнездовые материнские платы с поддержкой процессоров Intel Xeon Scalable

До 205 Вт, 28 ядер, 24 слота DIMM, 3 ТБ памяти DDR4-2666 МГц, поддержка NVMe, 12 Гб/с SAS 3.0, USB 3.1, слоты PCI-E M.2, два встроенных коммутатора 10GBase-T и SFP+ в E-ATX, ATX и других оптимизированных форм-факторах. В числе новых двухпроцессорных материнских плат X11 Supermicro в стандартных форм-факторах представлены: X11DPi-NT/N: серийные платы E-ATX 2U/4U X11DPL-i: высокорентабельная плата в форм-факторе ATX, оптимизированная под нужды центров данных (DCO) X11DAi-N: гибкая плата Е-АТХ для рабочих станций X11DPH-i/T/TQ: платы E-ATX с максимальным числом I/O, оптимизированные под хранилища данных X11DDW-L/NT: плата WIO с гибкими опциями расширения в 1U/2U X11DPG-QT: флагманская рабочая станция с четырьмя ГП/сопроцессорами

с поддержкой процессоров Intel Xeon Scalable До 205 Вт, 28 ядер, 24 слота DIMM, 3 ТБ памяти DDR4-2666 МГц, поддержка NVMe, 12 Гб/с SAS 3.0, USB 3.1, слоты PCI-E M.2, два встроенных коммутатора 10GBase-T и SFP+ в E-ATX, ATX и других оптимизированных форм-факторах. В числе новых двухпроцессорных материнских плат X11 Supermicro в стандартных форм-факторах представлены: Одногнездовые материнские платы с поддержкой процессоров Intel Xeon Scalable

Процессоры до 205 Вт TDP, 28 ядер, 8 слотов DIMM, 1 ТБ памяти DDR4-2666 МГц, поддержка NVMe, 12 Гб/с SAS 3.0, слоты PCI-E M.2, два встроенных коммутатора 10GBase-T и SFP+ в ATX, mATX, WIO, ГП и других оптимизированных форм-факторах. Эти однопроцессорные материнские платы представляют собой оптимизированные под нужды приложений решения, поддерживающие хранение данных, облачные вычисления, сетевое взаимодействие, три расширительных платы 1U, WIO, ГП, глубокое обучение, НРС и общие серверные приложения. В первый выпуск новых однопроцессорных материнских плат Х11 от Supermicro входят: X11SPi-TF: оптимизированная по стоимости НРС-плата с 10GbE X11SPL-F: оптимизированная по стоимости базовая плата с интенсивным I/O и 7 слотами PCIe X11SPW-TF/-CTF: решение 1U/3AOC в форм-факторе WIO с 10GbE + SAS3 X11SPH-NCTF/-NCTPF: оптимизированная по стоимости хранилищная плата в трёх разновидностях X11SPM-F/-TF/-TPF: встроенное решение mATX с выводом 12 В пост.тока X11SPG-TF: решение 1U/2 ГП или 1U/5AOCв чрезвычайно интенсивными I/O с 10GbE

с поддержкой процессоров Intel Xeon Scalable Процессоры до 205 Вт TDP, 28 ядер, 8 слотов DIMM, 1 ТБ памяти DDR4-2666 МГц, поддержка NVMe, 12 Гб/с SAS 3.0, слоты PCI-E M.2, два встроенных коммутатора 10GBase-T и SFP+ в ATX, mATX, WIO, ГП и других оптимизированных форм-факторах. Эти однопроцессорные материнские платы представляют собой оптимизированные под нужды приложений решения, поддерживающие хранение данных, облачные вычисления, сетевое взаимодействие, три расширительных платы 1U, WIO, ГП, глубокое обучение, НРС и общие серверные приложения. В первый выпуск новых однопроцессорных материнских плат Х11 от Supermicro входят: Оптимизированные шасси, источники питания и аксессуары

нового поколения

Supermicro представляет широчайший в отрасли ассортимент высококачественных решений Building Block Solutions для полностью оптимизированных и конфигурируемых серверов, хранилищ информации, рабочих станций и сетевого оборудования поколения Х11 с модернизированными силовыми компонентами и усовершенствованными термическими конструкциями. Все продукты поддерживают новые процессоры Intel Xeon Scalable с увеличенным числом ядер и расширенными TDP-оболочками на уровне 205 ватт и выше. В число ключевых характеристик шасси входят хранилище SAS3 12 Гб/с, поддержка NVMe и резервные источники питания титанового уровня (эффективность 96%+). Системы Supermicro, отличающиеся самыми оптимизированными в отрасли тепловыми характеристиками, обеспечивают свободное воздушное охлаждение, помогая пользователям экономить колоссальные суммы затрат на электроэнергию и способствуя защите окружающей среды.

В дополнение к обширным линейкам материнских плат и шасси Supermicro также предоставляет самый широкий среди отраслевых конкурентов выбор базовых системных блоков и готовых систем. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.supermicro.com/X11/.

Следите за последними новостями Supermicro в Facebook и Twitter.

О компании Super Micro Computer, Inc. (код NASDAQ: SMCI)

Supermicro® (код NASDAQ: SMCI), лидер в сфере высокопроизводительных и высокоэффективных серверных технологий, является ведущим поставщиком передовых серверных решений Building Block Solutions® для информационных центров, облачных вычислений, высокопроизводительных вычислительных центров, корпоративных ИТ, Hadoop/Больших данных и встроенных систем. Supermicro ответственно подходит к защите окружающей среды; инициатива «We Keep IT Green®» позволяет предоставлять клиентам самые энергоэффективные и экологически чистые решения из всех доступных на рынке.

Supermicro, логотип Supermicro, Building Block Solutions, We Keep IT Green, SuperServer, Twin, BigTwin, TwinPro, TwinPro², SuperBlade являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками Super Micro Computer, Inc.

Intel, Optane и Xeon являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Intel Corporation в США и других странах мира.

Другие торговые марки и названия могут являться собственностью иных лиц.

SMCI-F

Фото - http://mma.prnewswire.com/media/534389/Graphics_Rev1.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Майкл Калодрич (Michael Kalodrich), Super Micro Computer, Inc., pr@supermicro.com