Supermicro представляет новые серверные решения X11

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САН-ХОСЕ (SAN JOSE), шт. Калифорния, 11 июля 2017 г. /PRNewswire/. Компания Super Micro Computer, Inc. (Код NASDAQ: SMCI), мировой лидер в сфере высокопроизводительных и высокоэффективных серверных технологий и экологически безопасной обработки данных, сегодня представила комплексную линейку серверных и хранилищных материнских плат и шасси серии Х11, полностью оптимизированных под параметры новых процессоров Intel® Xeon® Scalable.
Одно- (UP) и двухпроцессорные (DP) серверные платы и платы для SuperWorkstation линейки Х11 от Supermicro поддерживают гибкие процессоры Intel® Xeon® Scalable, гарантируя исключительные показатели производительности. Новинки предлагаются в широком спектре форм-факторов, включая ATX, E-ATX, EE-ATX и несколько запатентованных вариантов для самых разнообразных рыночных сегментов. Материнские платы нового поколения Х11 гарантируют высочайшие в отрасли показатели производительности, эффективности, безопасности и масштабируемости, отличаясь следующими характеристиками:
Кроме того, материнские платы SuperWorkstation поддерживают 7.1 HD Audio, AOC-модуль Thunderbolt 3.0, до 11 USB-портов и USB 3.1.
С появлением серверных плат и плат SuperWorkstation линейки нового поколения Х11, компания Supermicro предоставляет самый обширный ассортимент вычислительных решений для центров данных, корпоративной, облачной, НРС-среды, Hadoop/больших данных, ИИ/глубокого обучения, хранения информации и встроенных систем.
Линейка материнских плат и шасси нового поколения Х11 от Supermicro создана с целью раскрытия полного потенциала производительности и обеспечения обширного набора функций на базе новых процессоров Intel® Xeon® Scalable, с поддержкой большего числа ядер и TDP-оболочек на уровне 205 Вт и выше, увеличенного количества каналов памяти с расширенной пропускной способностью и большего числа дорожек PCI-E 3.0 с 100G/40G/25G/10G Ethernet, 100G EDR InfiniBand и встроенной сетевой матрицей Intel®Omni-Path Architecture. Повышенная производительность вычислений, плотность данных, пропускная способность вводов/выводов и эффективность сочетаются с самой комплексной по сравнению с отраслевыми конкурентами поддержкой NVMe NAND Flash и Intel® Optane™ SSD, гарантируя тем самым поистине беспрецедентную оперативность и гибкость работы приложений. Клиенты могут выбрать серверы, хранилища данных, сетевые системы или рабочие станции, в точности оптимизированные под их нужды, а также профили производительности, памяти, хранения информации и I/O, оптимально подходящие под их рабочие нагрузки. И все это - по весьма привлекательной цене.
«Начиная с 1993 года компания Supermicro остаётся бессменным лидером по выводу на рынок серверных плат на базе новейших технологий, что помогает нашим клиентам достигать максимальных показателей производительности и повышенной гибкости их систем, - отметил Чарльз Лян (Charles Liang), президент и главный исполнительный директор Supermicro. - Располагая широчайшим и без сомнения лучшим ассортиментом продуктов в отрасли, при разработке новых решений Server Building Block Solutions мы не только используем все преимущества гибких процессоров Xeon, включая три UPI, повышенную скорость DIMM и большее число ядер в гнезде, но и обеспечиваем полноценную поддержку NVMe посредством уникальных безблокировочных конструкций, что позволяет достигать лучших параметров пропускной способности данных и IOPS».
Решения X11 Building Block Solutions
В дополнение к обширным линейкам материнских плат и шасси Supermicro также предоставляет самый широкий среди отраслевых конкурентов выбор базовых системных блоков и готовых систем. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.supermicro.com/X11/.
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О компании Super Micro Computer, Inc. (код NASDAQ: SMCI)
Supermicro® (код NASDAQ: SMCI), лидер в сфере высокопроизводительных и высокоэффективных серверных технологий, является ведущим поставщиком передовых серверных решений Building Block Solutions® для информационных центров, облачных вычислений, высокопроизводительных вычислительных центров, корпоративных ИТ, Hadoop/Больших данных и встроенных систем. Supermicro ответственно подходит к защите окружающей среды; инициатива «We Keep IT Green®» позволяет предоставлять клиентам самые энергоэффективные и экологически чистые решения из всех доступных на рынке.
Supermicro, логотип Supermicro, Building Block Solutions, We Keep IT Green, SuperServer, Twin, BigTwin, TwinPro, TwinPro², SuperBlade являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками Super Micro Computer, Inc.
Intel, Optane и Xeon являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Intel Corporation в США и других странах мира.
Другие торговые марки и названия могут являться собственностью иных лиц.
SMCI-F
Фото - http://mma.prnewswire.com/media/534389/Graphics_Rev1.jpg
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Майкл Калодрич (Michael Kalodrich), Super Micro Computer, Inc., pr@supermicro.com