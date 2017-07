Supermicro представляет X11 - новое семейство серверов и хранилищ данных

Широчайший в отрасли ассортимент продуктов с поддержкой новой линейки процессоров включает: Серверы 1U/2U Ultra SuperServer с лучшими в своём классе эксплуатационными характеристиками; BigTwin™ с высочайшими параметрами производительности и плотности данных в 4-узловой конструкции 2U с поддержкой 24 DIMM, шестью «горячезаменяемыми» дисками NVMe и гибкими возможностями сетевого взаимодействия в каждом узле; 4U FatTwin™ с различными комбинациями I/O, памяти и хранилищ данных для самых требовательных облачных, корпоративных и НРС-приложений; SuperBlade® - 2 и 4-гнездовые лезвийные серверы Xeon с поддержкой ЦП 205 Вт TDP, NVMe, со встроенными коммутаторами 100G Intel Omni-Path, 100G EDR InfiniBand, 25G/10G Ethernet, резервными источниками питания пост./перем. тока и запасным аккумулятором (BBP), идеально подходящие для приложений корпоративной, облачной и НРС-среды. В число других передовых разработок компании входят: Решения SuperServer с ГП/сопроцессорами, оптимизированные под рабочие процессы ИИ/глубинного обучения/НРС, хранилища SuperStorage, включая 45/60-отсековые системы 4U с верхней загрузкой, шестью встроенными дисками NVMe для оптимизации I/O, системы 2U Simply Double, универсальные хранилища 1U/2U/3U/4U и решения 2U Storage Bridge Bay, серверы 2U/4U/Tower Mainstream SuperServer, ориентированные на новичков и массовый рынок, обеспечивая значительную экономию капитальных и операционных расходов, решения 1U/2U WIO с широким спектром опций I/O, оптимизированные под сетевые устройства или системы безопасности, UP-серверы и рабочие станции 4U/Tower SuperWorkstation с использованием компонентов серверного уровня для инженеров и креативщиков, нуждающихся в высоких показателях производительности и расширяемости.

Линейка решений нового поколения Х11 от Supermicro создана с целью раскрытия полного потенциала производительности и обеспечения обширного набора функций на базе новых процессоров Intel® Xeon® Scalable, с поддержкой большего числа ядер и TDP-оболочек на уровне 205 Вт и выше, шести каналов памяти с расширенной пропускной способностью и большего количества дорожек PCI-E 3.0 с 100G/40G/25G/10G Ethernet, 100G EDR InfiniBand и встроенной сетевой матрицей Intel®Omni-Path Architecture. Повышенная производительность вычислений, плотность данных, пропускная способность вводов/выводов и эффективность сочетаются с самой комплексной по сравнению с отраслевыми конкурентами поддержкой NVMe NAND Flash обеспечивает до 16 млн. IOPS, гарантируя тем самым поистине беспрецедентную оперативность и гибкость работы приложений. Клиенты могут выбрать серверы, хранилища данных, лезвийные, сетевые системы или рабочие станции, в точности оптимизированные под их нужды, а также профили производительности, памяти, хранения информации и I/O, оптимально подходящие под их рабочие нагрузки. И все это - по весьма привлекательной цене.

Все системы X11 от Supermicro и Server Building Block Solutions® разработаны для нужд инфраструктуры управления центрами данных нового поколения, включая поддержку стандартных интерфейсов Redfish® RESTful API и Supermicro Rack Scale Design (RSD), обеспечивающих максимальное использование возможностей ЦД посредством дезагрегации вычислительных, сетевых и хранилищных ресурсов, распределённых в масштабах одной или нескольких стоек.

"Компания Supermicro прекрасно понимает, что наши клиенты нуждаются в максимально быстром доступе к новейшим технологиям для того, чтобы наращивать свой потенциал и повышать ТСО, - отметил Чарльз Лян (Charles Liang), президент и главный исполнительный директор Supermicro. - Располагая широчайшим и без сомнения лучшим ассортиментов продуктов в отрасли, при разработке новых продуктов мы не только используем все преимущества гибких процессоров Xeon, включая три UPI, повышенную скорость DIMM и большее число ядер в гнезде, но и обеспечиваем полноценную поддержку NVMe посредством уникальных безблокировочных конструкций, что позволяет достигать лучших показателей пропускной способности и IOPS. К примеру, один сервер хранения данных Supermicro 2U способен обеспечивать свіше 16 млн. IOPS!".

Supermicro и Intel® Select Solutions

Компания Supermicro рада обеспечивать поддержку и осуществлять маркетинг Intel® Select, ориентированных на ускоренное инфраструктурное внедрение передовых технологий центров данных, разрабатываемых Intel, Supermicro и других партнёров в рамках экосистемы. Intel Select Solutions выводят оптимизацию рабочих нагрузок на новый уровень при помощи конфигураций, способных использовать все эксплуатационные преимущества технологий нового поколения, обеспечиваемые гибкими процессорными платформами Intel Xeon. Внедрение процессорных платформ Intel Xeon Scalable Platinum или Gold с решениями Intel Select Solution гарантирует клиентам высокую производительность с возможностью удовлетворения высоких пороговых показателей качества для защиты данных и отказоустойчивости, гибкости и сервисной надёжности систем.

Портфель оптимизированных и проверенных решений поколения Х11 будет включать виртуализационные, гиперконвергированные инфраструктурные облачные и НРС-решения. Продукты будут представлены во второй половине 2017 года, а в 2018 и последующих годах производитель планирует вывести на рынок дополнительные решения.

«Семейство гибких процессоров Intel® Xeon® Scalable предоставляет Supermicro оптимизированные параметры производительности и энергоэффективности, необходимые для решения самых критических проблем, стоящих перед центрами данных, - прокомментировала Лиза Спельман (Lisa Spelman), вице-президент Intel Data Center Group. - Наша совместная работа на созданию Select Solutions поможет внедрить эти технологии в системы с проверенными конфигурациями для ускорения и упрощения процессов выбора и развёртывания клиентами инфраструктуры центров данных».

Основные решения Supermicro X11

Серверы и хранилища данных X11

1U/2U Ultra SuperServer обеспечивают лучшие в своём классе показатели производительности корпоративного уровня с не имеющими себе равных характеристиками гибкости, масштабируемости и сервисной пригодности. Hyper-speed Ultra оптимизирован под нужды приложений, чувствительных к времени задержки. В зависимости от конфигурации, системы могут оснащаться двумя процессорами Intel Xeon Scalable (до 28 узлов, 205 Вт TDP на каждый ЦП), 24/16 DIMM для 3 ТБ/2 ТБ памяти DDR4-2666MHz Reg. ECC, поддерживают до 24 «горячезаменяемых» дисков NVMe (до 16 млн. IOPS) или SAS3, до 8 расширительных слотов PCI-E 3.0, два или четыре порта 1G, 10GBase-T, 10G SFP+, 25G SFP28 Ethernet или интегрированную матрицу Intel Omni-Path, а также резервные цифровые источники питания 750 Вт/1000 Вт/1600 Вт титанового уровня (96%+).

