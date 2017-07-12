Кампания "Прекрасный Китай" - это больше, чем панды" прошла на Кипре и в Испании

В кипрской Никосии, а также в Мадриде и Барселоне зажигательный танцевальный "панда-флэшмоб" вызвал восторг как у местных жителей, так и у туристов из всех уголков земного шара. Множество прохожих снимали "селфи" с раскрашенными пандами, а дети с радостью и энтузиазмом принимали участие в мастер-классе "Нарисуй панду". Подававшиеся на мероприятии знаменитые блюда сычуаньской кухни заслужили массу восторженных отзывов у европейцев, попробовавших китайские деликатесы. Представления в стиле классической сычуаньской оперы и презентация очаровательной восточной чайной церемонии стали кульминационными моментами кампании.

Организаторы маркетинговой кампании, проводившейся в трех городах Европы, смогли успешно донести широкой публике основную тему мероприятия – "Сычуань - земля изобилия". Красочные изображения рассказали европейцам о роскошной природе провинции, ее давней истории и богатой культуре, а также о новейших экономических достижениях Сычуани. Специальные презентации были посвящены многочисленным туристическим маршрутам по провинции. Китайские и западные туристические организации подписали соглашения о сотрудничестве в управлении въездным и выездным туризмом и совместном развитии данного направления. Церемония награждения победителя конкурса "Знаменитый ресторан сычуаньской кухни" сопровождалась "живыми" соревнованиями между ведущими сычуаньскими и европейскими шеф-поварами, результатом чего стал оживленный обмен идеями между талантливыми представителями различных кулинарных направлений. Международная выставка "Древняя цивилизация китайской Сычуани" приподняла завесу тайны, с которой жители Запада сталкиваются при изучении восточной культуры и традиций. Международные туристические организации и их китайские коллеги обсудили вопросы разработки турпродуктов, совместного маркетинга, а также методов совместного продвижения туризма.

В этом сентябре в столице Сычуани городе Чэнду состоится 22-е пленарное заседание Всемирной туристской организации ООН. Руководство провинции использует маркетинговую кампанию в качестве инструмента для приглашения всех заинтересованных лиц к участию в данном мероприятии.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/531279/Sichuan_Travel.jpg

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