Lycamobile получила лицензию на деятельность виртуального мобильного оператора на Украине

ЛОНДОН, July 11, 2017/PRNewswire/. Компания Lycamobile, крупнейший в мире виртуальный оператор сотовой связи (MVNO), сегодня сообщила о получении лицензии MVNO на Украине. Оператор планирует сразу же запустить сервисы в регионе совместно с национальным телекоммуникационным оператором "Укртелеком" и его подразделением мобильной связи "ТриМоб". Это событие служит еще одним шагом к расширению глобального присутствия Lycamobile в 22 странах по всему миру в целом и Восточной Европе в частности после успешного прошлогоднего запуска сервисов Lycamobile в Македонии.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20151001/272937LOGO )

Украина располагает одним из самых развитых телекоммуникационных рынков в данном регионе - на каждые 100 человек населения приходится 144 мобильных абонентов[1], а это значит, что многие из 42,5-миллионного населения страны пользуются более чем одной мобильной SIM-картой.[2] В условиях, когда миллионы украинцев живут за рубежом, предстоящий запуск сервисов компании предоставит клиентам возможность воспользоваться преимуществами недорогих услуг Lycamobile для связи с друзьями и близкими как в стране, так и по всему миру. Региональные продукты Lycamobile докажут свою высокую конкурентоспособность, предоставив украинцам выгодные пакеты с большим количеством бесплатных минут, текстовых сообщений и мегабайтов для передачи данных.

Lycamobile представит свои сервисы в Украине в партнерстве с "ТриМоб", мобильным филиалом крупнейшего национального телекоммуникационного оператора "Укретелеком". "ТриМоб" первым в Украине внедрил сеть 3G, а после запуска новых сервисов клиент Lycamobile получат доступ к расширенному покрытию оператора по всей стране.

Глава правления Lyca Group Алираджа Субаскаран (Allirajah Subaskaran) прокомментировал: "Мы очень рады получить украинскую лицензию и совместно с "Укртелекомом" и "ТриМоб" расширить ассортимент региональных предложений в ближайшие недели. Украина является одним из важнейших рынков Восточной Европы, и мы с нетерпением ждем возможности посодействовать растущей и активной базе украинских клиентов всегда оставаться на связи с родными и близкими дома и за границей".

Юрий Курмаз, главный исполнительный директор "Укретелекома", добавил: "Сотрудничество с Lycamobile, предоставляющее нашим клиентам доступ к обширному покрытию 3G "Укретелекома" в Украине, создает новые возможности для "ТриМоб". Существующие барьеры в области звонков между различными операторами и значительное рыночное влияние крупнейших мобильных операторов Украины исторически ограничивают развитие молодых операторов в стране. Благодаря партнерству с таким мощным международным игроком, как Lycamobile, украинцы получат доступ к недорогим сервисам передачи данных, телефонии и обмена сообщениями, что служит значительным шагом вперед на пути к устранению коммуникационных барьеров для региональных клиентов".

Основанная в 2006 году компания Lycamobile быстро увеличились в масштабах, на сегодняшний день обслуживая 15 млн клиентов на пяти континентах. Новейшее достижение дополнительно укрепляет корпоративные ценности обеспечения взаимосвязи, доступности и доверия, и поддерживает стратегию развития компании посредством запуска недорогих сервисов телефонии, обмена текстовыми сообщениями и передачи данных на новых рынках, включая Восточную Европу, Центральную Африку, Латинскую Америку и Юго-Восточную Азию.

1. Данные Всемирного банка о количестве абонентов мобильной связи (на 100 человек), http://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2%20 (16 июня 2017 г.)

2. Государственная служба статистики Украины, http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/ds/kn/kn_e/kn0317_e.html (21 апреля 2017 г.)

О компании Lycamobile

Lycamobile является крупнейшим в мире виртуальным мобильным оператором, осуществляющим свою деятельность в 22 странах мира, и лидером международного рынка предоплаченной мобильной связи, располагающим клиентской базой из 15 млн абонентов по всему миру. Новые абоненты присоединяются к сетям компании каждые две секунды. Основанная в 2006 году компания быстро стала мировым синонимом связи клиентов с родными и близкими вне зависимости от границ и преград по минимальной возможной цене.

Обширное географическое присутствие Lycamobile, акцент на клиентском обслуживании и инновационная бизнес-стратегия позволили компании обойти своих конкурентов, охватив больше европейских потребителей, чем любой другой сетевой оператор. Предприятие продолжает стабильно осваивать новые рынки. Недавно в копилка регионов присутствия компании пополнилась Македонией, а в этом году Lycamobile уже планирует запустить свои сервисы в других новых для себя регионах.

Сеть Lycamobile доступна в: Австрии, Бельгии, Дании, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Македонии, Нидерландах, Норвегии, Польше, Португалии, Румынии, Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании, Украине, Гонконге, Тунисе, США и Австралии.

О компании "Укртелеком"

Публичное акционерное общество "Укртелеком" является крупнейшим национальным телекоммуникационным оператором Украины.

"Укртелеком" - единственный учредитель и участник "ТриМоб Лтд." (3Моb) - мобильного оператора стандартов 3G/UMTS.

Компания предоставляет своим клиентам полный спектр телекоммуникационных услуг: широкополосный доступ к интернету, сервисы фиксированной и мобильной телефонной связи, корпоративные коммуникационные системы и сети передачи данных, услуги для центров данных и "облачные" решения

Начиная с 2013 года, крупнейшим акционером ПАО "Укретелеком" является группа СКМ.

Source: Lycamobile

Виктория Бог (Victoria Bogue), Hawthorn Advisors, Email: v.bogue@hawthornadvisors.com, тел.: +44 (0)20 3745 3815. Роуз Шрайбер (Rose Schreiber), Hawthorn Advisors, Email: r.schreiber@hawthornadvisors.com, тел.: +44 (0)20 3745 4971