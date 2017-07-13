Rohde & Schwarz оснастит Вооруженные силы ФРГ программно-определяемыми радиосистемами

МЮНХЕН, July 12, 2017/PRNewswire/. Мюнхенская компания - разработчик электронной техники Rohde & Schwarz получила подряд от Министерства обороны ФРГ (BMVg) на оснащение 50 подвижных командных пунктов объединенной системой радиосвязи немецких вооруженных сил, известной также под названием SVFuA. Этот шаг представляет собой опережающее мероприятие в рамках программы "Передвижные тактические средства связи" (Mobile Tactical Communications, сокр. MoTaKo) по оцифровке тактических средств связи, используемых в Вооруженных силах Германии.

После долгих лет совместных разработок Федеральное управление техобслуживания, оборудования и информационных технологий Вооруженных сил ФРГ (BAAINBw) подписало контракт с компанией Rohde & Schwarz на закупку систем SVFuA. Система SVFuA работает по принципу программно-определяемого радио (SDR) и обеспечивает надежную и защищенную связь, классифицируемую на уровне SECRET. При разработке одной из ключевых общенациональных технологий компания Rohde & Schwarz взяла за основу свою собственную криптографическую разработку. Первоначально такими системами будут оснащены 50 передвижных КП, в роли которых выступают боевые машины пехоты (БМП) PUMA и бронетранспортеры (БТР) BOXER. Первая очередь единой системы SVFuA будет произведена и поставлена компанией Rohde & Schwarz к 2020 году. Базовое соглашение в рамках указанного контракта позвляет Вооруженным силам ФРГ заказывать дополнительные системы SVFuA в течение 7-летнего периода.

Глава управления BAAINBw Харальд Штайн (Harald Stein) заявил в этой связи: "Оснащение первых командно-штабных машин PUMA и BOXER системами SVFuA является важным первым шагом к реализации программы MoTaKo. Мы рады тому, что нашли в лице компании Rohde & Schwarz передового в технологическом отношении партнера для осуществления этого ключевого проекта модернизации".

В 2009 году на компанию Rohde & Schwarz была возложена ответственность за общее проектирование всей системы в целом, а также за разработку прототипа базового модуля и обеспечение возможности его запуска в серийное производство. В 2016 Федеральное управление по информационной безопасности (BSI) подтвердило, что сертификационные требования, распространяющиеся на классификационный уровень SECRET, соблюдены. Одним из обязательных условий для приемки системы клиентом было прохождение сертификации в соответствии с требованиями международно признанного стандарта Software Communications Architecture (SCA) / "Архитектура программных средств связи" по отношению к программно-определяемым радиосистемам (SDR). Поскольку данная радиосистема была разработана в соответствии с требованиями стандарта SCA, используемые сейчас и в будущем национальные и международные формы сигнала могут переноситься на рассматриваемую радиосистему в течение всего времени, пока эти формы сигнала также соответствуют требованиям стандарта SCA.

Система SVFuA предоставляет немецким вооруженным силам все средства, необходимые для достижения и особенно защиты информационного превосходства. Кроме того, она дает возможность взаимодействия с союзническими силами при выполнении совместных задач и обеспечении коллективной обороны. Старший вице-президент по вопросам проектирования и реализации систем в рыночном сегменте "Защищенная связь" Хартмут Йяшке (Hartmut Jäschke) поясняет: "Благодаря системе SVFuA Вооруженные силы Германии закладывают фундамент для перехода на самые современные тактические средства связи, отвечающие требованиям завтрашнего дня. Подтверждая свою репутацию надежного немецкого партнера, компания Rohde & Schwarz выполняет все требования заказчика в отношении возможностей масштабирования и перенастройки всей системы в целом, а также ее готовности к длительной службе. Компания продемонстрировала возможности реализации используемых в настоящее время форм сигнала сторонней разработки в программно-определяемых радиосистемах с сохранением прав интеллектуальной собственности и удовлетворением современных требований в отношении функциональной совместимости с партнерами".

Приобретая системы SVFuA, немецкие вооруженные силы делают первый шаг на пути модернизации своих тактических средств связи в рамках программы MoTaKo. В целях обеспечения долгосрочной поддержки этих проектов компания Rohde & Schwarz решила учредить совместное предприятие с концерном Rheinmetall AG для подачи заявки в качестве генерального подрядчика. Обе немецкие компании предлагают широкий ассортимент надежных технических средств и имеют за плечами многолетний опыт реализации сложных проектов.

Simone Kneifl (Симона Кнайфль), тел.: +49(0)8941290, press@rohde-schwarz.com

Source: Rohde & Schwarz