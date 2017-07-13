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Paycock выходит на российский финансово-технический рынок с системой мобильных платежей

Пресс-релизы
13 июля, 9:25 UTC+3

Компания подписала протокол о намерениях с филиалом российского АО АКБ "Алмазэргиэнбанк" для полной коммерциализации системы

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СЕУЛ (SEOUL), Южная Корея, 13 июля 2017 г. /PRNewswire/ -- K-ICT Born2Global Centre, крупное корейское правительственное агентство, осуществляющее свою деятельностью под эгидой Министерства науки, ИКТ и перспективного планирования (МНИП), сообщило, что Paycock, одна из компаний-членов упомянутой организации, подписала протокол о намерениях с российской финансово-технологической корпорацией AEB IT. По условиям документа компания Paycock представит в регионе свое решение для мобильных платежей с целью удовлетворения потребностей российского финансового рынка, который по всем прогнозам в ближайшем будущем ожидает стремительный рост.

АЕВ IT является дочерним предприятием АО АКБ "Алмазэргиэнбанк", одного из крупнейших банков России.

На начальном этапе Paycock займется организацией сервиса и передачей технологий посредством AEB IT, а затем предоставит АКБ "Алмазэргиэнбанк" свою платформу мобильных платежей Paycock Check, разработанную специально для коммерческих предприятий.

Paycock Check – это сервис мобильных платежей, не требующий использования традиционных устройств для считывания карт. Весь процесс оплаты осуществляется исключительно с помощью камеры смартфона и технологии ближней бесконтактной связи (NFC).

Paycock Check обеспечивает 95-процентное сокращение эксплуатационных расходов по сравнению с приборами, считывающими информацию с платежной карты. Система не только предоставляет варианты оплаты с помощью кредитных карт, штриховых и QR-кодов, но и обеспечивает возможность печати кассовых квитанций.

В настоящее время разработчики Paycock уже получили два зарегистрированных патента, а еще 14 патентных заявок находятся в процессе рассмотрения. Компания располагает технологиями обеспечения безопасности и распознавания личности, необходимыми для дальнейшей деятельности в России.

Недавнее подписание протокола о намерениях – это результат участия центра Born2Global в июньском мероприятии K-Global@Moscow.

Генеральный директор компании Квон Хэ Вон (Kwon Hae-won) отметил: "Результатом презентации бизнес-модели Paycock в ходе встреч с представителями российских IT-компаний, банками и, инвесторами, в организации которых нам очень помог Born2Global Centre, стало подписание протокола о намерениях с компанией АЕВ IT, проявившей большой интерес к нашей работе. Все стороны сошлись во мнении о том, что наша удобная система мобильных платежей представляет собой новую технологию с большим потенциалом для применения на российском рынке, где финансово-технологическая отрасль по-прежнему недостаточно развита. В будущем, мы будем направлять свои усилия на предоставление сопутствующих услуг на местном рынке".

Для получения дополнительной информации посетите http://www.paycock.net или https://www.born2global.com/

Джина Ли (Jina Lee) 
jlee@born2global.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/534932/K_ICT_Born2Global.jpg  

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: +82-10-9208-7773

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