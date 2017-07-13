JA Solar поставит модули для первой коммунальной солнечной электростанции в Малайзии

Электростанция мощностью 50 МВт, расположенная в губернаторстве Сабах, знаменует собой важную веху в развитии малазийской отрасли солнечной энергетики и привлекает большое внимание со стороны Министерства энергетики, Энергетического комитета, электропоставляющей компании Сабаха и представителей высшего руководства страны. Министр энергетики, экологически безопасных технологий и водных ресурсов Малайзии д-р Максимус Джонити Онгкили (YB Datuk Seri Panglima Dr Maximus Johnity Ongkili) посетил место реализации проекта 28 июня2017 года. Он дал высокую оценку качеству солнечных модулей и всему процессу строительства, выразив надежду, что электростанция будет введена в эксплуатацию в ближайшее время и внесёт значительный вклад в развитие экологичной энергетики в стране.

SPIC Energy Malaysia Sdn. Bhd., подразделение компании State Power Investment Corporation («SPIC»), предоставило проекту сервисы проектирования, закупки и строительства. SPIC является крупнейшим инвестором и оператором фотоэлектрических объектов в Китае и по всему миру. Компания JA Solar осуществляет поставку высокопроизводительных монокристаллических модулей серии Percium общей мощностью 50 МВт (перем. тока) с пониженным коэффициентом световой деградации, улучшенными характеристиками сопротивления PID и увеличенной выходной мощностью. Эти модули могут успешно эксплуатироваться в условиях жаркого климата и повышенной влажности. JA Solar является эксклюзивным поставщиком модулей для проекта, находящегося на стадии активного строительства, завершить которое планируется к концу 2017 года. Кроме того, ожидается, что электростанция создаст более 200 рабочих мест и решит проблему нехватки электроэнергии в Сабахе.

Г-н Цао Бо (Cao Bo), вице-президент JA Solar, отметил: «Мы очень рады в очередной раз сотрудничать с одним из наших крупнейших клиентов SPIC на зарубежном рынке. Уверены, что этот контракт наглядно демонстрирует ценовую привлекательность и технологическую инновационность наших солнечных модулей на ряду с их высокой производительностью. Мы инвестировали $163 млн в наше подразделение в малайзийском Пенанге, специализирующееся на производстве поли- и монокристаллических элементов с ежегодной производительностью на уровне 1000 МВт. С точки зрения китайско-малазийских взаимоотношений, инвестиции в производство и обмен техническим опытом с малайскими коллегами остаются нашим высочайшим приоритетом. Мы также ждём новых возможностей предоставлять нашим международным партнёрам и клиентам высококачественные солнечные продукты и услуги».

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ЯН Чэнь (YANG Chen), +86-10-6361-1888, yangchen@jasolar.com