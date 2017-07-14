Foton Motor предоставила автомобили сопровождения для Дня китайского павильона ЭКСПО-2017

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АСТАНА (ASTANA), Казахстан, 14 июля 2017 г. /PRNewswire/. Официальные мероприятия по случаю Дня китайского павильона на Экспо-2017 в Астане состоялись 5 июля 2017 года.
Являясь ведущим мировым производителем коммерческих автомобилей, компания Foton Motor была выбрана в качестве единственного поставщика транспортных средств на Китайского павильона на международной выставке. Располагая обширным опытом обслуживания международных конференций, Foton Motor предоставила три основных модели своей продукции для транспортного обслуживания павильона Поднебесной.
FOTON TOANO, использовавшаяся в эскорте Владимира Путина и других высших лиц государства в ходе празднования 70-летия со дня победы в Великой отечественной войне в 2015 году, стал единственным автомобилем для сопровождения государственных гостей, соответствующим европейским стандартам. В ходе Экспо FOTON TOANO вошел в состав «основного кортежа», обеспечивающего передвижение официальных лиц и почётных гостей Китайского павильона.
Автобус FOTON AUV отвечал за аэропортовый трансфер руководства страны и других делегатов, прибывших из более чем 30 провинций и городов Китая. FOTON AUV успешно справился с задачей обеспечения экологичных и безопасных перевозок участников Экспо с соблюдением строжайших стандартов обслуживания.
В ходе выставки провинции и города Поднебесной каждые два дня организовывали различные тематические мероприятия. Автомобили Foton Sauvana стали комфортным средством передвижения для работников и обслуживающего персонала Китайского павильона, а также для делегатов, принимавших участие в упомянутых мероприятиях.
Foton Motor организовала разнообразные сопутствующие сервисы, включая назначение авторизованных станций технического обслуживания, подготовку автомобилей и аксессуаров, а также PDI. Целью всех этих сервисов было гарантировать безотказное функционирование автомобилей на протяжении Экспо-2017 в Астане. Автопроизводитель обеспечил круглосуточное присутствие команды профессиональных техников на площадке и обучение персонала Китайского павильона.
В качестве эксклюзивных официальных автомобилей Китайского павильона на выставке, TOANO, AUV и SAUVANA не только идеально соответствовали теме «энергетики будущего», но и продемонстрировали потенциал Foton Motor как нового эталона интеллектуального производства в Китае, характеризующегося научными и технологическими инновациями.
Для получения более подробной информации обращайтесь:
Эдвард (Edward)
+86-10-5991-2095
wangchao10@foton.com.cn
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Фотo - http://mma.prnewswire.com/media/535816/Foton_Motor2.jpg
Фотo - http://mma.prnewswire.com/media/535817/Foton_Motor3.jpg