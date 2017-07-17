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Новая рекламная кампания TCL дебютировала в 15 странах Евразии

Пресс-релизы
17 июля, 9:00 UTC+3

Кампания представлена на ключевых рынках инициативы китайского правительства "Один пояс - один путь"

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ПЕКИН (BEIJING), 17 июля 2017 г. /PRNewswire/. Новая рекламная кампания TCL была представлена 6 июля в 15 странах мира, включая Россию, Италию и Францию, став примером того, как китайский бренд может блистать на мировой арене и как прогрессивная китайская фирма может устанавливать взаимовыгодные партнерские связи в процессе своей глобализации.

Пятнадцать стран, в которых дебютировала рекламная кампания, являются основными целевыми регионами для инициативы "Один пояс - один путь" - стратегии китайского правительства, направленной на расширение экономических и торговых связей на Евразийском континенте и на некоторых рынках, вносящих значительный вклад в глобальный экономический рост. Являясь одной из ведущих компаний Китая, TCL использует свои передовые производственные технологии и мощный индустриальный потенциал для поддержки реализации государственной инициативы, одновременно оказывая содействие ускоренному выводу производственного сектора страны на уровень международных стандартов.

В 1999 году TCL в рамках своей стратегии глобализации открыла первое производственное подразделение за рубежом - во Вьетнаме. На сегодняшний день, компания располагает базами по производству телевизоров в Польше, обслуживая европейский рынок; в Мексике, поставляя продукцию на рынок Центральной и Северной Америки; и в Египте для удовлетворения нужд ближневосточного и африканского рынков. Корпорация предоставляет 75 000 рабочих мест, создала 23 проектно-конструкторских центра и 21 производственное предприятие по всему миру, а также открыла офисы продаж в более чем 80 странах и регионах земного шара. В целом деятельность компании охватывает свыше 160 стран. В 2016 году доход корпорации достиг 106,5 млрд юаней, при этом 50% были получены за пределами Поднебесной. Объем международных поставок телевизоров марки TCL в прошлом году превысил 20 млн единиц, что вывело компанию на третье место среди всех мировых производителей телетехники. TCL в течение трех лет подряд является самым быстро развивающимся брендом телевизоров в Северной Америке - на ключевом рынке для данной отрасли. В первом квартале 2017 года компания обошла LG, став третьим по величине ТВ-производителем в Северной Америке с 13% долей рынка.

Следуя миссии превращения в мирового производителя интеллектуальных продуктов и поставщика прикладных интернет-сервисов, TCL прилагает все усилия для поддержки инициативы "Один пояс - один путь" и ускорения выхода на развивающиеся рынки мира посредством реализации новых возможностей и использования инновационных технологий для предоставления мировым потребителям наивысшего уровня сервиса.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/535388/TCL.jpg  

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Ян Юйфэн (Yang Yufeng), +86-152-3273-5796, yufeng.yang@mediakeys.com

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