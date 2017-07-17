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Kavalan второй раз подряд получил кубок конкурса International Spirits Challenge

Пресс-релизы
17 июля, 10:00 UTC+3
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ТАЙБЭЙ (TAIPEI), Тайвань, 17 июля 2017 г. /PRNewswire/. Тайваньский виски класса "люкс" Kavalan Solist Ex-Bourbon Single Cask Strength второй год собрал коллекцию наград в своей категории на конкурсе International Spirits Challenge (ISC).

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/536082/Kavalan_awarded_2017_ISC_Trophy.jpg  

В каждой категории ISC вручается только один кубок, символизирующий "исключительное качество превосходного продукта".

Технический консультант Kavalan, покойный д-р Чжим Суон (Jim Swan), сыгравший важнейшую роль в становлении бренда, также был посмертно удостоен "Премии ICS за выдающиеся прижизненные заслуги" - высочайшей награды для представителей индустрии алкогольных напитков.

Главный исполнительный директор дистиллирии г-н ИТ Ли (YT Lee) отметил, что наследие д-ра Суона живо и будет продолжаться брендом Kavalan.

"Мы стали первыми производителями виски на Тайване и поначалу наше начинание казалось абсолютно невозможным и бесперспективным. По счастью, к нам на помощь пришел лучший эксперт отрасли. Отказываясь сдаваться, Kavalan получил признание как производитель исключительно высококачественного виски. И этим мы обязаны г-ну Суону Я хочу посвятить кубок 2017 года его памяти", - добавил г-н Ли.

Кубок вручается в июне каждого года после определения золотых медалистов. В прошлом месяце Kavalan собрал самую большую коллекцию золота в своей категории: четыре высших награды за лимитированную версию Distillery Reserve Single Malt Rum Cask, Podium Single Malt, ex-Bourbon Oak Single Malt и Solist ex-Bourbon Single Cask Strength.

Являясь пионером в сфере тайваньского виски, бренд успешно завоевывает высочайшее признание отрасли. Жюри престижной премии World Whiskies Awards (WWA) в 2016 году присудило сорту Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength звание "лучшего односолодового однобочкового виски мира", а в 2015 году Solist Vinho Barrique был назван "лучшим односолодовым виски мира".

О дистиллирии Kavalan

Первая тайваньская дистиллирия Kavalan начиная с 2006 года трудится над созданием лучшего односолодового виски. Виски Kavalan выдерживается в условиях интенсивной влажности и высокой температуры, и обязан своим изумительным вкусом и "фирменной" мягкостью морскому и горному бризу, а также родниковой воде из источников Снежной горы. Свое имя дистиллирия позаимствовала у древнего названия уезда Илань, на территории которого она и находится, а основой для ее деятельности послужил 30-летний опыт производства алкогольных напитков, имеющийся у ее материнской кампании - King Car Group. В коллекции дистиллирии - более 220 золотых наград, а продукция бренда реализуется в 60 странах мира. Посетите www.kavalanwhisky.com/EN/age.aspx

Контактная информация для представителей СМИ:

Ивон Чоу (Yvonne Chou) 
886-3922-9000#7162 
yvonne@kavalandistillery.com

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