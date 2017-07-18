Infortrend предлагает 60-дисковое хранилище в форм-факторе 4U

Вмещающая 60 дисков в стойке 4U система EonStor GS 3060 даёт пользователям возможность уменьшить объем занимаемого центром данных пространства и повысить его энергоэффективность. С помощью расширительных стоек пользователи могут увеличивать число дисков до 900, тем самым обеспечивая себе ёмкость памяти на уровне 8,8 ПБ. Высокая ёмкость EonStor GS 3060 позволяет использовать хранилище для внедрения ВМ в единой системе, а отличная пропускная способность обеспечивает возможность использовать систему хранения данных в сфере СМИ и в индустрии развлечений.

Хранилища данных нуждаются в постоянной оптимизации эксплуатационных характеристик, чтобы соответствовать высоким темпам увеличения объёма информации. EonStor GS 3060 разрешает проблемы передачи данных, благодаря поддержке интерфейса SAS 12 Гб/с третьего поколения как на дисковой стороне, так и на стороне хоста, а также обширным вариантам подключения опциональных портов, включая 8 или 16 Гб/с Fibre Channel, 10 Гб/с или 40 Гб/с iSCSi, 10 Гб/с FCoE и 56 Гб/с InfiniBand, что позволяет системе удовлетворять самым жёстким требованиям к пропускной способности хранилища.

Кроме того, объединяя файловый, блочный и объектный уровни в одну систему, EonStor GS даёт пользователям возможность использовать облако для рентабельного расширения, резервирования и архивирования информации. Предприятия могут использовать локальные приложения SAN/NAS, легко объединяя и расширяя архитектуру хранения информации посредством облачных сервисов AWS S3, Azure, Google Cloud и Aliyun.

Старший директор по вопросам планирования производства Infortrend Томас Као (Thomas Kao) отметил: "EonStor GS 3060 создан как отличное решение для клиентов, нуждающихся в большой емкости хранилища данных, и позволяет справиться с большим объемом работы при минимальной площади".

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О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TPE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение «цена-качество». Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com.

Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.

Контактная информация для представителей СМИ:

Infortrend Technology, Inc.

Уилсон Сун (Wilson Sung)

Тел.: +886-2-2226-0126 8300

Email: wilson.sung@infortrend.com

или sales.ap@infortrend.com

Юрий Шогенов (Yuriy.Shogenov)

Тел.: +886-2-2226-0126 8309

Email: yuriy.shogenov@infortrend.com

или sales.ap@infortrend.com