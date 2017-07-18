Ведущие триатлонисты мира поборются за кубок Суперлиги в британском Джерси

ЛОНДОН, July 18, 2017/PRNewswire/ -- Пятьдесят ведущих триатлонистов мира, включая 25 олимпийских спортсменов из уголков земного шара, соберутся вместе в британском Джерси, дабы побороться за победу в чемпионате Суперлиги, который пройдет 23 и 24 сентября 2017 года.

В число спортсменов-мужчин войдут братья Броули из Великобритании, их испанские соперники Хавьер Гомес Нойя и Марио Мола Диас, представитель Южной Африки Ричард Мюррей, и 20 других ведущих триатлонистов мира.

В соревнованиях для женщин примут участие британские звёзды Вики Холланд, Джоди Стимпсон, Люси Холл и Нон Стэнфорд. Им будут противостоять участница Олимпийских игр Флора Даффи с Бермудских островов, бронзовая олимпийская медалистка Эрин Дэншам из Австралии, текущий лидер американского чемпионата World Triathlon Series Кэти Зафарес и многие другие.

Суперлига триатлона в Джерси предполагает равный призовой фонд для мужчин и женщин - в размере 130 000 долл. США. Соучредитель чемпионата Майкл Дулст прокомментировал: "Призовой фонд в размере $130 000 делает соревнование в Джерси напряжённым, энергичным и чрезвычайно важным событием, где каждая ошибка влечёт за собой серьёзные последствия. Поистине сенсационная британская трасса представляет отличный обзор зрителям".

В преддверии Олимпийских игр-2020 в Японии национальные олимпийские федерации мира будут внимательно следить за выступлениями своих спортсменов на Суперлиге триатлона в Джерси. В ходе летней Олимпиады-2020 состоится дебют новой категории - смешанной триатлонной эстафеты, очень близкой к быстрому и энергичному формату Суперлиги.

Соревнования Суперлиги позволяет триалонистам и этому виду спорта в целом продемонстрировать себя в новом и увлекательном свете. В отличие от традиционного триатлонного формата спортсмены не смогут полагаться на собственную специализацию в одной из трёх дисциплин. «Тройной смешанный формат» Суперлиги тестирует гибкость и адаптируемость спортсменов, смешивая традиционную последовательность «плаванье-велосипед-бег» в трёх состязаниях, разбитых на два дня.

Примечание для редакторов:

Интервью

Двухкратный чемпион Ironman World Крис "Макка" Маккормак, сооснователь Суперлиги Триатлона, а также несколько других спортсменов будут доступны для интервью.

Чтобы запланировать интервью, обращайтесь к Стэйси Богуславской - контактные данные представлены ниже.

О Суперлиге триатлона в Джерси (Super League Triathlon Jersey):



Подробные сведения и биография спортсменов Видеопрезентация Суперлиги триатлона в Джерси

Видеопрезентация женской части Суперлиги триатлона в Джерси



Triple Mix

Eliminator

График проведения состязаний

Карта трассы соревнований

Контактная информация

Гевин Луннинг (Gavin Lunning), gavin@maltinpr.com, +44(0)20-7287-2575 и моб.тел. +44-7940-448068

Веб-сайт: http://www.superleaguetriathlon.com

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Source: Super League Triathlon