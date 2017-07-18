Открытое экспертное рецензирование и постоценка: новые критерии для научных публикаций

ЛОНДОН (LONDON), 18 июля 2017 г. /PRNewswire/ -- Система открытого экспертного рецензирования используется несколькими научными журналами параллельно с традиционной моделью, предполагающей однократную или двойную слепую оценку. Журналы Open Access OMICS International также в некоторых случаях придерживаются системы открытого экспертного рецензирования, предоставляя некоторые преимущества авторам, рецензентам и читателям.

Журналы Open Access являются важным источником зданий для молодых поколений, желающих построить карьеру в сфере медицины и научных исследований Процесс открытого доступа с системой экспертной оценки повышает уровень надёжности и авторитетность изданий. Авторы, предоставляющие свои научные статьи для публикации в журналах с экспертным рецензированием, приобретают высокую репутацию в исследовательских кругах, а учёные проявляют более чем активный интерес к таким сайтам.

Постоянно растущее число читателей в Интернете также послужило значительным стимулом для роста популярности этого ведущего издательства. На сегодняшний день, совокупное количество читателей OMICS International по всему миру превышает 30 млн. Этот показатель сам по себе служит наглядным подтверждением влиятельности OMICS International в международных научных кругах. Регулярный рост числа просмотров и уникальных посетителей сайта журналов отслеживается посредством современных аналитических средств, и результаты этого отслеживания позволяют обоснованно предполагать, что эти показатели в дальнейшем будут активно расти.

Д-р Сринубабу Гедела (Srinubabu Gedela), главный исполнительный директор OMICS International, отметил: "Журналы с открытым доступом неуклонно движутся по пути к доминированию в глобальной сфере информации и научных исследований, что позволит преодолеть разрыв в знаниях. Успешный и активный рост организации за последнее десятилетие стал возможным в первую очередь благодаря коллективному вкладу авторов, редакторов, рецензентов и наших преданных сотрудников".

OMICS International стремится реализовать концепцию устранения существующих барьеров для распространения научных знаний. Дабы обеспечить бесплатный доступ к научной литературе всем людям на планете, OMICS Group предоставляет международную платформу распространения новейших результатов исследований в различных сферах базовых и прикладных наук. Компания является партнёром более чем 1000 международных научных обществ.

Об организации: OMICS International со штатом из более чем 2000 сотрудников является пионером в области открытого распространения научной информации о медицине. При помощи 50 000 высококвалифицированных учёных, входящих в состав редакционной коллегии, компания OMICS Group смогла увеличить количество своих журналов с экспертным рецензированиемот 10 в 2009 году до 1000 в 2017 году, а число читателей этих изданий возросло до 30 млн. человек. Портал ConferenceSeries.com от OMICS International организует более 3000 ежегодных международных встреч.

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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Сринубабу Гедела (Srinubabu Gedela), 1-650-618-9867, ceo@omicsgroup.org, contact.omics@omicsonline.org