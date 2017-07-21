Китайская столица проводит рекламную кампанию местного туризма в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Россия, 21 июля 2017 г. /PRNewswire/ - 12 июля по местному времени Пекинский комитет по вопросам туризма провела рекламную кампанию и Туристическую фотовыставку в северной столице Российской Федерации - Санкт-Петербурге. Мероприятие прошло под тематическим названием "Следуя по Шелковому пути, откройте для себя новый Пекин".

В событии приняли участие заместитель главы Пекинского комитета по вопросам туризма Цао Пэнчэн (Cao Pengcheng), официальные представители туристических ведомств Санкт-Петербурга, руководитель Китайско-российского комитета по содействию туризму и заместитель генерального консула Консульства КНР в Санкт-Петербурге Чжан Шуйоу (Zhang Shuyou). В мероприятии приняли участие около сотни людей, включая руководителей петербургских туристических агентств, а также представителей CCTV, Xinhua и других средств массовой информации.

Г-н Цао отметил, что столица Китая город Пекин является туристическим направлением, пользующимся популярностью во всём мире. Пекин - это одновременно и древний город с тысячелетней историей, и открытый инклюзивный современный мегаполис. Цао Пэнчан пригласил российских друзей в китайскую столицу, чтобы поближе познакомиться с её международным духом, шармом старины, насладиться восточной изюминкой и модными тенденциями.

Представители туристических ведомств Санкт-Петербурга и г-н Чжао Шуйоу согласились с мнением г-на Цао и подчеркнули, что Пекин славится обширным историческим и культурным наследием, постоянно изменяющимся городским ландшафтом, уникальными туристическими ресурсами и гостеприимством местных жителей, стремящихся играть большую роль в углублении туристических связей и обмена между двумя странами.

В ходе мероприятия официальные лица Пекинского комитета по вопросам туризма познакомили собравшихся с богатыми туристическими ресурсами, а представители Hainan Airlines и других туристических предприятий провели презентации сопутствующих турпродуктов. Кульминацией рекламной кампании стала лотереях от CYTS и Hainan Airlines, участники которой имели шанс выиграть бесплатное проживание в пекинских отелях и билеты на рейсы в Санкт-Петербург. По окончании лотереи г-н Цао и другие гости совместно открыли Туристическую фотовыставку Пекина, демонстрирующую историческое, культурное наследие, современные виды и модный стиль китайской столицы. Шестьдесят тщательно отобранных фотографий рассказывают об уникальных туристических ресурсах Пекина, роскошных пейзажах и жизни местных жителей, вызывая обширный интерес зрителей.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-н Чэнь (Mr. Chen), +86-10-63076224