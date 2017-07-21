Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Китай и Латвия углубляют сотрудничество в сфере туризма

Пресс-релизы
21 июля, 9:00 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы

РИГА, Латвия, 21 июля 2017 г. /PRNewswire/ - Пекинский муниципальный комитет по вопросам развития туризма (BMCTD) недавно направил делегацию своих представителей в латвийскую столицу для переговоров относительно углубления двустороннего сотрудничества в сфере туризма.

Заместитель главы комитета г-н Цао Пэнчэн (Cao Pengcheng) провел дружественный и откровенный диалог в Айгарсом Смилтансом (Aigars Smiltans), одним из руководителей Live Riga. Стороны выразили уверенность, что для Пекина и Риги, являющихся столицами своих государств и членами Всемирной федерации туристических городов, настало время укрепить сотрудничество между туристическими ведомствами и отраслевыми предприятиями. Г-н Смилтанс был очень рад узнать, что China Youth Travel Service (CYTS), Beijing Tourism Group (BTG) и Honglu Spring представляют собой весьма конкурентоспособные туристические организации Китая, и выразил поддержку по вопросу упрощения перелётов и предоставления удобных дополнительных сервисов китайским туристам.

Встреча с представителями упомянутых фирм состоялась в тот же день. CYTS, BTG и Honglu Spring представили собственные продукты своим рижским коллегам и выразили готовность укреплять взаимовыгодное сотрудничество. Местные туристические предприятия проконсультировались у своих пекинских собратьев относительно новых туристических продуктов, предлагаемых Пекином, зимнего туризма, политике безвизового 144-часового транзита, нормативных актов пекинского руководства и т.д.

Одна из представителей местных турагенств г-жа Хелена отметила, что очень увлечена китайской культурой и Пекином, добавив, что использует свой блог для получения и публикации новейшей информации о пекинском туризме. Она порекомендовала туристическим предприятиям создавать совместные туристические коммуникационные платформы вроде Weibo и WeChat.

 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: г-жа Чэнь (Mr. Chen), тел.: 86 10 63076224.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Фото
3
Отходы - абсолютное зло или основа для современной индустрии?
2
Поправка: сенатор США дал высокую оценку природоохранной деятельности Ван Вэньляна
2
Видеть возможности в картофеле: новая глобальная идентичность бренда Lamb Weston®
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Siemens прекратит поставки энергооборудования по госзаказам в РФ
2
TMZ: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой
3
Жириновский предлагает начинать учебный год с 1 октября
4
В Екатеринбурге ограблен банк на 3,5 млн рублей
5
Полиция ищет неизвестного, стрелявшего в мужчину на востоке Москвы
6
У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7
7
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
Темы дня
Новости партнеров
Реклама