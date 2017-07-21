Китай и Латвия углубляют сотрудничество в сфере туризма

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РИГА, Латвия, 21 июля 2017 г. /PRNewswire/ - Пекинский муниципальный комитет по вопросам развития туризма (BMCTD) недавно направил делегацию своих представителей в латвийскую столицу для переговоров относительно углубления двустороннего сотрудничества в сфере туризма.
Заместитель главы комитета г-н Цао Пэнчэн (Cao Pengcheng) провел дружественный и откровенный диалог в Айгарсом Смилтансом (Aigars Smiltans), одним из руководителей Live Riga. Стороны выразили уверенность, что для Пекина и Риги, являющихся столицами своих государств и членами Всемирной федерации туристических городов, настало время укрепить сотрудничество между туристическими ведомствами и отраслевыми предприятиями. Г-н Смилтанс был очень рад узнать, что China Youth Travel Service (CYTS), Beijing Tourism Group (BTG) и Honglu Spring представляют собой весьма конкурентоспособные туристические организации Китая, и выразил поддержку по вопросу упрощения перелётов и предоставления удобных дополнительных сервисов китайским туристам.
Встреча с представителями упомянутых фирм состоялась в тот же день. CYTS, BTG и Honglu Spring представили собственные продукты своим рижским коллегам и выразили готовность укреплять взаимовыгодное сотрудничество. Местные туристические предприятия проконсультировались у своих пекинских собратьев относительно новых туристических продуктов, предлагаемых Пекином, зимнего туризма, политике безвизового 144-часового транзита, нормативных актов пекинского руководства и т.д.
Одна из представителей местных турагенств г-жа Хелена отметила, что очень увлечена китайской культурой и Пекином, добавив, что использует свой блог для получения и публикации новейшей информации о пекинском туризме. Она порекомендовала туристическим предприятиям создавать совместные туристические коммуникационные платформы вроде Weibo и WeChat.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: г-жа Чэнь (Mr. Chen), тел.: 86 10 63076224.