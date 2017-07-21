Cision представляет эксклюзивные функции для мониторинга для профессионалов в сфере PR

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ЧИКАГО, 20 июля 2017 г. /PRNewswire/ -- Компания Cision (код NYSE: CISN) сегодня представила новые функции и обновления к своему продукту Cision Communications Cloud™, разработанному с целью предоставить коммуникаторам возможность идентифицировать влиятельных лиц, создавать и управлять кампаниями и распределять ценность между различными значимыми коммуникационными каналами.
В новейшем релизе Cision Comms Cloud представлены уникальные для данной отрасли возможности комплексного управления и измерения многоканальных PR-кампаний и их результатов. В перечень обновлений входит интеграция средств Google Analytics и Adobe Omniture, ориентированная на отслеживание воздействия программ влиятельных лиц на бизнес-цели. В числе дополнительных функций представлены абсолютно новые графики Cision Influencer «You Might Also Like» и «Trending Influencers», а также расширенные возможности для мониторинга социальных сетей.
«Новейший релиз Cision Comms Cloud ориентирован на решение двух крупнейших проблем отрасли: навигацию коммуникационных процессов сквозь тысячи влиятельных лиц и десятки каналов, и соотнесение реальных результатов воздействия на бизнес с этими усилиями, - отметил Кевин Акеройд (Kevin Akeroyd), главный исполнительный директор Cision. - Сегодняшние обновления позволяют профессионалам в области маркетинга преодолевать эти проблемы заблаговременно, предоставляя им комплексную платформу со значимой аналитической информацией».
Сегодняшний релиз становиться вторым крупным обновлением Cision Comms Cloud с момента выпуска продукта в октябре 2016 года. Это обновление следует за недавней регистрацией компании на Нью-йоркской фондовой бирже (CISN) и является очередным наглядным подтверждением стремления Cision к соданию инноваций и лидерству в сфере информационно-технологической трансформации индустрии масс-медиа.
Текущие клиенты Cision Comms Cloud получили обновление с новыми функциями и могут обратится к региональным представителям компании за дополнительной информацией. Чтобы узнать больше о Cision Communications Cloud™, нажмите здесь.
О компании Cision
Cision Ltd. (код NYSE: CISN) является ведущим международным поставщиком программного обеспечения и сервисов для специалистов по связям с общественностью и маркетинговой коммуникации. Программные продукты Cision позволяют пользователям определять ключевых влиятельных лиц, разрабатывать и распространять стратегический контент, а также измерять его значимое влияние. Штат из 3 000 сотрудников Cision работает в представительствах компании в 15 странах Америки, Европы, Ближнего Востока, Африки и Азиатско-тихоокеанского региона. Для получения дополнительной информации о титулованных продуктах и сервисах компании, включая Cision Communications Cloud™, посетите веб-скйт www.cision.com и следите за новостями Cision в Twitter @Cision.
Контактная информация:
Ник Белл (Nick Bell)
вице-президент по вопросам маркетинговых коммуникаций
cisionpr@cision.com