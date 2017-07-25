Организаторы CGAP Photo Contest ждут конкурсные работы, посвящённые финансовой инклюзии

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ВАШИНГТОН, 25 июля 2017 г. /PRNewswire/ - Все желающие имеют возможность оказать содействие в распространении финансовой инклюзии по всему миру путём предоставления конкурсных фотографий для участия в 2017 CGAP Photo Contest.
Ознакомьтесь с интерактивным мультимедийным пресс-релизом здесь: https://www.multivu.com/players/English/7878252-cgap-finance-photo-contest-entries-2017/
Финансовые сервисы играют важную роль в содействии устранению бедности и повышению благосостояния населения, но несмотря на это два миллиарда людей по всему миру остаются за пределами финансовой инклюзии. Они не имеют адекватного доступа к таким базовым финансовым сервисам, как депозитные счета и банковские кредиты. CGAP, "мозговой центр" по вопросам финансовой инклюзии на базе Всемирного банка, стремится иллюстрировать влияние финансовой инклюзии и микрофинансов на повышение качества жизни малообеспеченных людей посредством проведения ежегодного фотоконкурса, который в этом году проходит уже в 12-й раз.
В этом году организаторы CGAP ждут конкурсные заявки, посвящённые тому, как люди в сельских и городских районах используют цифровые финансы для обеспечения повышенной экономической стабильности посредством финансовых инструментов и управления своими финансами. Мы также хотим увидеть, как финансовые сервисы помогают справляться с гуманитарными кризисами. Кроме того, конкурсанты могут подавать фотографические работы, демонстрирующие как традиционно исключённые группы, как женщины и молодёжь, получают доступ к цифровым финансам.
"Люди и сообщества по всему миру, имеющие в своём распоряжении к финансовым сервисам, используют их для создания себе лучшей жизни. Участники конкурса сквозь свой объектив демонстрируют влияние финансововой инклюзиции, - отметила Грета Булл (Greta Bull), главный исполнительный директор CGAP. - В этом году мы особенно ждём заявок, отражающие всё большее распространение смартфонов и инноваций в сфере цифровых финансов. Как смартфоны упрощают для малообеспеченных людей процессы повседневного управления своими финансами? Как цифровые инновации дают зарабатывающим мало женщинам возможность развивать свой бизнес и реагировать на непредвиденные жизненные обстоятельства?".
В состав жюри конкурса входят титулованные фотографы и визуальные редакторы в сфере документалистики, периодики и новостной журналистики. Они выберут победителей в пяти конкурсных сферах: "Гран-при", "Категории", "Региональный фокус", "Почётный приз жюри" и "Выбор зрителей". Победившие заявки из двух регионов – Ближнего Востока и Северной Африки и Латинской Америки и Карибского региона - будут отмечены дополнительными призами.
Заявки принимаются до 23:59 по восточному времени 29 сентября 2017 года.
Подать заявку и узнать больше о конкурсе 2017 CGAP Photo Contest можно на сайте:
https://photocontest.cgap.org/
https://twitter.com/CGAP
https://www.facebook.com/ConsultativeGroupToAssistThePoor
CGAP (Консультативная группа помощи малообеспеченным слоям населения) представляет собой глобальное партнёрство более чем 30 ведущих организаций, стремящихся расширить доступ к финансовым услугам для люд ей по всему миру. CGAP разрабатывает инновационные решения, проводя с этой целью практические исследования и активно сотрудничая с поставщиками финансовых сервисов, политиками и спонсорскими организациями. Осуществляя свою деятельность из штаб-квартиры Всемирного банка (World Bank), CGAP объединяет прагматичный подход к ответственному рыночному развитию с платформой конструктивной и обоснованной пропаганды, чтобы предоставить бедным слоям населения расширенный доступ к финансовым услугам и тем самым повысить качество их жизней. Узнать больше можно на www.cgap.org.