Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.07:
$ 59.66
€ 69.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Организаторы CGAP Photo Contest ждут конкурсные работы, посвящённые финансовой инклюзии

Пресс-релизы
25 июля, 10:00 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 25 июля 2017 г. /PRNewswire/ - Все желающие имеют возможность оказать содействие в распространении финансовой инклюзии по всему миру путём предоставления конкурсных фотографий для участия в 2017 CGAP Photo Contest.

Ознакомьтесь с интерактивным мультимедийным пресс-релизом здесь: https://www.multivu.com/players/English/7878252-cgap-finance-photo-contest-entries-2017/

Финансовые сервисы играют важную роль в содействии устранению бедности и повышению благосостояния населения, но несмотря на это два миллиарда людей по всему миру остаются за пределами финансовой инклюзии.  Они не имеют адекватного доступа к таким базовым финансовым сервисам, как депозитные счета и банковские кредиты. CGAP, "мозговой центр" по вопросам финансовой инклюзии на базе Всемирного банка, стремится иллюстрировать влияние финансовой инклюзии и микрофинансов на повышение качества жизни малообеспеченных людей посредством проведения ежегодного фотоконкурса, который в этом году проходит уже в 12-й раз.

В этом году организаторы CGAP ждут конкурсные заявки, посвящённые тому, как люди в сельских и городских районах используют цифровые финансы для обеспечения повышенной экономической стабильности посредством финансовых инструментов и управления своими финансами. Мы также хотим увидеть, как финансовые сервисы помогают справляться с гуманитарными кризисами. Кроме того, конкурсанты могут подавать фотографические работы, демонстрирующие как традиционно исключённые группы, как женщины и молодёжь, получают доступ к цифровым финансам.

"Люди и сообщества по всему миру, имеющие в своём распоряжении к финансовым сервисам, используют их для создания себе лучшей жизни. Участники конкурса сквозь свой объектив демонстрируют влияние финансововой инклюзиции, - отметила Грета Булл (Greta Bull), главный исполнительный директор CGAP. -   В этом году мы особенно ждём заявок, отражающие всё большее распространение смартфонов и инноваций в сфере цифровых финансов. Как смартфоны упрощают для малообеспеченных людей процессы повседневного управления своими финансами? Как цифровые инновации дают зарабатывающим мало женщинам возможность развивать свой бизнес и реагировать на непредвиденные жизненные обстоятельства?".

В состав жюри конкурса входят титулованные фотографы и визуальные редакторы в сфере документалистики, периодики и новостной журналистики. Они выберут победителей в пяти конкурсных сферах: "Гран-при", "Категории", "Региональный фокус", "Почётный приз жюри" и "Выбор зрителей". Победившие заявки из двух регионов – Ближнего Востока и Северной Африки и Латинской Америки и Карибского региона - будут отмечены дополнительными призами.  

Заявки принимаются до 23:59 по восточному времени 29 сентября 2017 года.  

Подать заявку и узнать больше о конкурсе 2017 CGAP Photo Contest можно на сайте:  

https://photocontest.cgap.org/

https://twitter.com/CGAP

https://www.facebook.com/ConsultativeGroupToAssistThePoor

 

CGAP (Консультативная группа помощи малообеспеченным слоям населения) представляет собой глобальное партнёрство более чем 30 ведущих организаций, стремящихся расширить доступ к финансовым услугам для люд ей по всему миру. CGAP разрабатывает инновационные решения, проводя с этой целью практические исследования и активно сотрудничая с поставщиками финансовых сервисов, политиками и спонсорскими организациями. Осуществляя свою деятельность из штаб-квартиры Всемирного банка (World Bank), CGAP объединяет прагматичный подход к ответственному рыночному развитию с платформой конструктивной и обоснованной пропаганды, чтобы предоставить бедным слоям населения расширенный доступ к финансовым услугам и тем самым повысить качество их жизней. Узнать больше можно на www.cgap.org.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Фото
3
Отходы - абсолютное зло или основа для современной индустрии?
2
Поправка: сенатор США дал высокую оценку природоохранной деятельности Ван Вэньляна
2
Видеть возможности в картофеле: новая глобальная идентичность бренда Lamb Weston®
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Волоколамском шоссе произошло ДТП с несколькими автомобилями
2
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии примерно на 200 рублей
3
ЕСПЧ присудил €6 тыс. одному из осужденных за убийство Немцова
4
В Госдепе допускают возможность поставок оружия Украине
5
СМИ: США шантажируют Турцию, убеждая отказаться от покупки российских систем С-400
6
Эрдоган не понимает, почему США обеспокоены возможной покупкой Турцией систем С-400
7
В России до конца года ужесточат наказание за незаконную перепланировку
Темы дня
Новости партнеров
Реклама