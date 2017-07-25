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Налоговый климат и процветающий туристический сектор привлекают застройщиков на Мальту

Пресс-релизы
25 июля, 10:00 UTC+3
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Материал из 1 страницы

ДУБАЙ (DUBAI), ОАЭ, July 25, 2017/PRNewswire/ - Глава правления DAMAC встретился с премьер-министром Мальты Джозефом Мускатом в ходе первого из нескольких запланированных визитов, ориентированных на изучение инвестиционных возможностей.

Международный глава правления DAMAC г-н Хуссейн Саджвани (Hussain Sajwani) считает Мальту перспективным инвестиционным направлением. Такой вывод г-н Саджвани сделал по результатам визита в островное государство и частной встречи с мальтийским премьер-министром Джозефом Мускатом (Joseph Muscat). Стороны обсудили активный рост туризма в эту страну, являющуюся членом ЕС, а также историческую привлекательность Мальты в качестве благоприятного для бизнеса инвестиционного объекта.

     (Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160714/389603LOGO )
     (Photo: http://mma.prnewswire.com/media/538280/DAMAC_Chairman_and_Malta_PM.jpg )

"Мальта представляет собой идеальное сочетание инвестиционных преимуществ, что делает остров весьма привлекательным местом для застройщиков жилья класса «люкс» и гостиничного бизнеса, стремящихся расширять своё присутствие в еврозоне. Благодаря налоговым преференциям для зарубежных инвесторов, а также стабильной политической обстановке в стране, продолжающей стимулировать экономический рост в туристическом сегменте, Мальта определённо заслуживает нашего внимания и исследования потенциальных возможностей для развития своего бизнеса в этом регионе".

Г-н Саджвани продолжает поиск зарубежных объектов для стратегического инвестирования, которые позволили бы DAMAC расширять своё глобальное присутствие за пределами ближневосточного региона, где компании уже далось достичь впечатляющих успехов в сегменте недвижимости класса "люкс". DAMAC также работает над расширением собственного портфеля гостиниц и объектов развлекательного сектора. На сегодняшний день подразделение DAMAC Hotels & Resorts располагает 13 000 гостиничных номеров, апартаментов с обслуживанием и бунгало.

Компания DAMAC завоевала себе международное признание благодаря стратегическому партнёрству с Trump Organization: две организации совместно реализовали проект строительства первого и единственного гольф-клуба Trump International Golf Club на Ближнем Востоке. Ещё один международный успех предприятию принесло начало строительства 50-этажного жилого дома AYKON London One в Великобритании, квартиры в котором на сегодняшний день распроданы на 45 процентов. AYKON London One станет одним из самых престижных объектов жилой недвижимости в Лондоне и первым европейским проектом, реализуемым в партнёрстве с Versace Home.

В прошлом месяце DAMAC была выбрана правительством Омана в качестве подрядчика по крупномасштабному историческому проекту реконструкции порта Султана Кабуса в Маскате с бюджетом в $1 млрд, в результате которого портовая зона будет трансформирована в интегрированную туристическую и развлекательную зону, включающую отели, жилые дома, рестораны, магазины и т.д.

В послужном списке DAMAC - более 18 500 готовых домов и свыше 44 000 объектов на различных этапах строительства. На сегодняшний день, сфера присутствия застройщика охватывает весь Ближний Восток и выходит за его пределы: компания реализует свои проекты в ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре, Иордании, Ливане и Великобритании.

Больше информации см. на http://www.damacproperties.com.

DAMAC Properties уверенно идёт в авангарде ближневосточного рынка недвижимости класса «люкс» начиная с 2002 года, создавая роскошные жилые объекты для клиентов по всему миру. Отлично зарекомендовав себя в наивысшем сегменте отрасли стильной жилой недвижимости, компания обеспечила себе прочные позиции в качестве ведущего регионального застройщика, объекты которого характеризуются поистине легендарным дизайном и высочайшим качеством. На сегодняшний день, сфера присутствия застройщика охватывает весь Ближний Восток и выходит за его пределы: компания реализует свои проекты в ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре, Иордании, Ливане и Великобритании.

По состоянию на 31 марта 2017 года DAMAC Properties успешно построила около 18 500 домов. В портфель компании входит свыше 44 000 объектов, находящихся на различных стадиях строительства и планирования. В числе этих объектов - более 13 000 гостиничных номеров, апартаментов с обслуживанием и вилл, управление которыми будет осуществлять гостиничное подразделение компании DAMAC Hotels & Resorts. Следуя своей концепции, DAMAC Properties создаёт новое поколение эксклюзивных жилых объектов на Ближнем Востоке.  

Следите за новостями DAMAC Properties в FacebookTwitter (@DAMACofficial) и YouTube.

 

 

Source: DAMAC Properties

Для получения более подробной информации обращайтесь: Нилл Маклофлин (Niall McLoughlin), старший вице-президент, DAMAC Properties. Тел.: +971-4-3731000 │ Факс: 00-9714-3732335 │Email: niall.mcloughlin@damacgroup.com

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