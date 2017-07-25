В Санье успешно завершился Sanya Global Wedding and Honeymoon Island Forum

САНЬЯ (SANYA), Китай, 25 июля 2017 г. /PRNewswire/ - Международная конференция 2017 Sanya Global Wedding and Honeymoon Island Forum (GWHI Forum) завершилась 20 июля 2017 года на территории отеля Sanya EDITION. Мероприятие проходило под тематическим названием "Любовь объединяет мир".

Около 200 представителей 20 островных государств, являющихся самыми популярными направлениями для организации свадеб и медового месяца, собрались в Санье, чтобы поделиться опытом и обменяться идеями относительно развития глобальной индустрии свадебного туризма.

В рамках форума состоялся ряд мероприятий, включая программные выступления делегаций участников конференции, фольклорные выступления на свадебную тематику, VIP-встречи в формате "круглого стола", сорсинг-выставка свадебного туризма в Санье, а также показы свадебной моды от китайских дизайнеров. Эти мероприятия проходили на территории отелей Sanya EDITION, Shanhaitian Resort Sanya, Autograph Collection и InterContinental Sanya Resort.

"Санья - город, наполненный романтикой и ощущением счастья. Являясь первым китайским регионом, активно внедряющим маркетинговую стратегию создания популярного направления для молодожёнов, Санья сумела добиться быстрого роста в этом сегменте рынка посредством холистического плана развития. На сегодняшний день город предлагает широкий спектр уникальных свадебных продуктов и сервисов, интегрируя туристические ресурсы, привлекающие в город множество влюблённых пар», - отметил г-н Бао Цзянь (Bao Jian), исполнительный вице-мэр Муниципального народного правительства Саньи в ходе своей приветственной речи на церемонии открытия форума.

Благодаря мощному экономическому потенциалу города и колоссальному потребительскому рынку туристических продуктов, Санья, играя роль стратегически важного узла на маршруте Морского Шёлкового пути 21-го столетия, использовала 2017 GWHI Forum для создания платформы сотрудничества среди ведущих мировых островных государств-центров свадебного туризма. Форум представляет собой первый официальный объект интеллектуальной собственности, созданный властями Саньи в сфере профессиональных международных выставок и конференций. Город уверенно следует по пути превращения в центр свадебного туризма мирового класса.

Согласно неполным статистическим данным, в 2016 году около 300 000 пар провели свадебные фотосессии в Санье, а ещё 10 000 молодожёнов провели здесь свой медовый месяц, что принесло городу доход от потребления туристических продуктов в размере более 8 млрд юаней.

Сорсинг-выставка свадебного туризма в Санье

Конференция, посвящённая продвижению свадебного туризма на Хайнане, и отраслевая сорсинг-выставка состоялись на территории отеля Sanya EDITION 19 июля 2017 года.

Выставка привлекла более 500 закупщиков из отраслевых компаний Китая, ищущих возможностей для установления бизнес-партнёрства с 50 отелями, 8 ландшафтными парками и 50 местными поставщиками услуг свадебного туризма из "Туристического круга Большой Саньи".

В ходе выставки были заключены сделки на общую сумму свыше 185 млн юаней.

VIP-встреча в формате "круглого стола"

VIP-встреча участников 2017 GWHI Forum состоялась на территории отеля Sanya EDITION 19 июля 2017 года. В рамках встречи был учреждён Оргкомитет GWHI, а также согласовано создание постоянного секретариата форума в Санье и строительство Центра информационного обмена GWHI. Участники встречи также приняли решение, что организаторы будут собирать информацию о каждом островном государстве и регионе и вести перечни поставщиков свадебных ресурсов и китайских закупщиков. Вся полученная информация будет легко доступна для всех членов форума.

В ходе VIP-встречи было подтверждено, что Санья станет постоянным местом проведения GWHI Forum. Второй форум состоится в июне 2018 года. По результатам встречи была обнародована «Концепция 2017 GWHI Forum». В документе изложен перечень целей и рекомендаций, которые все островные государства и регионы, участвующие в форуме, должны совместно достичь на протяжении 2017-2018 гг.

Фото - https://photos.prnasia.com/prnh/20170721/1904202-1-a

Фото - https://photos.prnasia.com/prnh/20170721/1904202-1-b