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Рецепт здорового полёта на высоте 30000 футов от Мехмета Оза и проекта Turkish Airlines

Пресс-релизы
25 июля, 16:00 UTC+3

Продюсер "Шоу доктора Оз2 прямо в воздухе организовал для пассажиров рейса TK1 из Стамбула в Нью-Йорк неожиданное шоу о правильном питании и здоровом образе жизни

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СТАМБУЛ (ISTANBUL), 25 июля 2017 г. /PRNewswire/ -- Авиакомпания Turkish Airlines совместно с д-ром Мехметом Озом (Mehmet Oz), продюсером и ведущим всемирно известного "Шоу доктора Оз" реализует проект "Fly Good Feel Good", задача которого - обеспечить пассажирам дополнительный комфорт и заботу о здоровье в ходе авиапутешествия. Д-р Оз даёт пассажирам Turkish Airlines - авиаперевозчика, летающего в большее количество стран, чем любая другая авиакомпания в мире, - советы относительно правильного питания и физических упражнений.

Сотрудничество между национальной авиакомпанией Турции Turkish Airlines и д-ром Озом является частью проекта "Fly Good Feel Good", разработанного с целью повышения качества сервиса, предоставляемого перевозчиком своим пассажирам. Проект включает трансляцию короткометражных видеороликов с советами эксперта на официальном веб-сайте Turkish Airlines, на страницах в социальных сетях, в развлекательных системах на борту самолёта, а также в печатных материалах. 

При поддержке пилотов, бортпроводников и шеф-повара Turkish Airlines на рейсе TK01 из Стамбула в Нью-Йорк 23 июля этого года д-р Оз сделал неожиданный сюрприз пассажирам, прямо в воздухе начав запись очередного выпуска своего дневного шоу и ролика для проекта "Fly Good Feel Good". В ходе этого необычного представления Мехмет Оз развлекал 300 пассажиров рейса сувенирами, напоминающими о здоровом образе жизни, и сообщениями по бортовой развлекательной системе.

"Обеспечение нашим пассажирам более комфортного и приятного путешествия и непрерывная оптимизация опыта их взаимодействия с нашим брендом входит в число первоочередных приоритетов авиакомпании, -  отметил г-н М. Илькер Айци (M. Ilker Ayci), глава правления и исполнительного комитета Turkish Airlines. -  Самочувствие наших клиентов не менее важно, чем наш знаменитый уровень сервиса. Д-р Оз создаст особую атмосферу на борту, а пассажиры Turkish Airlines почувствуют себя избранными".

"Авиакомпания Turkish Airlines славится по всему миру высоким качеством сервиса и отличным кетерингом на борту. В свою очередь, "Fly Good Feel Good" - весьма впечатляющий проект, ориентированный на повышение комфорта авиапутешествий в аспекте здоровья и хорошего самочувствия пассажиров. Я считаю этот проект прекрасным примером заботы и внимания к пассажирам, позволяющим поднять опыт взаимодействия с брендом Turkish Airlines на более высокий уровень".

Сотрудничество с д-ром Оз является новым этапом в реализации проекта Fly Good Feel Good и ориентировано на содействие пассажирам в принятии всех необходимых мер до, во время и после полёта для того, чтобы путешествие оказалось приятным во всех смыслах этого слова.

В рамках проекта "Fly Good Feel Good" авиакомпания Turkish Airlines также инициировала волонтёрскую программу "Летающий доктор" на случай необходимости в квалифицированной медицинской помощи на борту - все врачи, зарегистрировавшиеся для участия в программе, получают дополнительные бонусные мили за свои перелёты.

На следующих этапах проекта авиаперевозчик продолжит повышать уровень удовлетворённости пассажиров и предоставлять им дополнительные рекомендации относительно здорового образа жизни.

Чтобы посмотреть выпуск "Шоу доктора Оз" в воздухе, посетите #flygoodfeelgood. Допонлительную информацию о проекте Fly Good Feel Good можно получить на веб-сайте http://www.flygoodfeelgood.com/en/.

Turkish Airlines, Inc.
Отдел по связям со СМИ

Загрузите дополнительные фото- и видеоматериалы здесь: bit.ly/2uZNUPp

Turkish Airlines Inc.
Отдел по связям со СМИ
Главное административное здание
34149, Yesilköy-Istanbul (Стамбул)
Тел.:  +90 (212) 463 63 63 – 11153 / 11173
Факс: +90 (212) 465 20 78
press@thy.com 

Видео - http://mma.prnewswire.com/media/538548/Turkish_Airlines_Flight_Video.mp4 
Фото - http://mma.prnewswire.com/media/538546/Turkish_Airlines_Dr_Mehmet_Oz.jpg 
Фото - http://mma.prnewswire.com/media/538594/TurkishAirlinesLogo.jpg

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