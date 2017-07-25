RAEX присвоило рейтинг качества управления закупочной деятельностью СИБЭКО на уровне РКЗ 8

Рейтинговое Агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) присвоило рейтинг качества управления закупочной деятельностью АО "Сибирская энергетическая компания" (АО "СИБЭКО") на уровне РКЗ 8 "Высокое качество управления закупочной деятельностью".

Позитивное влияние на оценку качества управления закупочной деятельностью в АО "СИБЭКО" и ее дочерних обществах оказала развитая нормативная база, регламентирующая закупочную деятельность, соответствие лучшим практикам структуры управления закупочной деятельностью, высокий уровень автоматизации закупочной деятельности, высокие показатели исполнения плана закупок по итогам 2016 года, достаточность принятых компанией мер для предотвращение недобросовестного поведения контрагентов, незначительное количество жалоб на действия/бездействие компании в антимонопольный орган, признанных обоснованными. В компании внедрена прозрачная процедура добровольной аккредитации потенциальных поставщиков (исполнителей).

"Мы отмечаем постоянно проводимую в АО "СИБЭКО" работу по совершенствованию нормативной базы, а также организационной структуры управления закупочной деятельностью, - отмечает ведущий аналитик RAEX (РАЭКС-Аналитика) Дмитрий Миндич. - Вместе с тем, компании необходимо более полно реализовать принцип коллегиальности в принятии решений в ходе подготовки и проведения закупочных процедур, обеспечить независимость технической экспертизы заявок участников закупочных процедур, а также обеспечить более широкое применение конкурентных закупочных процедур для обеспечения генерирующих предприятий, входящих в компанию, энергоносителями".

По мнению RAEX (РАЭКС-Аналитика), потенциал повышения качества управления закупочной деятельностью в компании заключается в публикации детализированных требований к участникам закупочных процедур, увеличении доли конкурентных закупок, а также закупок в электронной форме в общей стоимости и численности закупочных процедур, повышении информативности годовой программы закупок в качестве инструмента долгосрочного анонсирования закупок. Кроме того, ограничение полномочий руководителей структурных подразделений компании, выступающих инициаторами закупок, в подготовке и согласовании закупочной документации, а также проведении технической экспертизы заявок и принятию решений о допуске участников, обеспечит снижение риска возникновения конфликта интересов при проведения закупок.

АО "Сибирская энергетическая компания" (АО "СИБЭКО") является крупнейшим поставщиком тепло- и электрической энергии в Сибири. В состав генерирующих мощностей компании входят шесть тепловых электрических станций. В качестве организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения и теплоснабжения, АО "СИБЭКО" является субъектом Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (в соответствии с п. 1 части 2 статьи 1 Закона). Таким образом, для оценки качества управления закупочной деятельностью в данной компании в полной мере может быть применена методика рейтинга качества управления закупочной деятельности в компаниях с государственным участием и государственных корпорациях RAEX (РАЭКС-Аналитика).