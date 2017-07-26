Cloudwith.me запускает ICO, чтобы предоставить облачное хранилище следующего поколения

ДУБЛИН, July 26, 2017/PRNewswire/ --

Безопасные, конфиденциальные и надежные облачные сервисы, стоимость которых в два раза дешевле; все они управляются облаком сообщества на основе децентрализованной, одноранговой инфраструктуры узлов грид, построенной на базе Эфириум.

Покупаешь $5 млн при открытии, получаешь $300 млн при закрытии

Token.cloudwith.me создал первый "ICO для всех", позволяющий вносить деньги банковской картой, банковским переводом и криптовалютой.

Провайдер облачных услуг Cloudwith.me сообщил о запуске предварительной продажи токена "Облако" - криптовалюты или токена следующего поколения, который способствует эволюции инфраструктуры интернета, предоставляя децентрализованные, одноранговые облачные сервисы низкой стоимости. Это станет первым сервисом начального размещения монет (Initial Coin Offering, ICO), который даст возможность делать покупки с помощью банковской карты и банковских переводов по аналогии с Биткоин и Эфиром.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: https://token.cloudwith.me/

"Мы продвигаем эффективную эволюцию, которая даст возможность миллионам людей в слаборазвитых странах получить доступ к мощным, профессиональным облачным сервисам с минимальными затратами", - сказал Асаф Замир, соучредитель Cloudwith.me и главный сотрудник по информационным технологиям. "Цель заключается в создании децентрализованной, одноранговой экосистемы на основе облачных сервисов, которая позволит миллионам людей во всем мире передавать и работать с данными, а также получать непосредственную материальную выгоду от любого облачного сервиса и приложения в защищенном и эффективном режиме; это касается как услуг в сфере музыки, так и социального обеспечения и инвестиций, которые будут оказаны в безопасной и конфиденциальной среде. Мы называем это 'Облаком толпы'".

В информационном буклете, изданном сегодня в token.cloudwith.me, компания Cloudwith.me подробно описывает готовый план для создания децентрализованного грида облачного хостинга во всем мире, который позволит облачным приложениям масштабировать миллионы участников облачного сервиса. Пользователи будут предоставлять небольшие излишки ресурсов домашних и рабочих компьютеров через размещенные по всему миру узлы грид, чтобы присоединиться к части облачного грида блокчейн (т.е. эффективно создавая новое "облако толпы") и получать постоянный доход в качестве вкладчиков облака.

Недавно выпущенный облачный токен будет использоваться для автоматического распределения платежей вкладчикам узла грид и другим сторонам, принимающим участие в "облаке толпы".

Важно то, что облачный токен можно будет использовать сразу после закрытия ICO, чтобы оплатить использование облачных сервисов, предоставляемых одним из наиболее крупных провайдеров облачных услуг. Предполагается, что это приведет к значительному спросу на услуги и соответственно вызовет ликвидность облачного токена. Cloudwith.me делает профессиональные облачные сервисы общедоступными путем сокращения расходов от использования на 50% и значительного упрощения пользовательского интерфейса.

Покупки можно совершать на веб-сайте: http://token.cloudwith.me/.

Денежные поступления от ICO преимущественно будут использоваться для развертывания узлов грид по всему миру, создания основного модуля для децентрализованной инфраструктуры и собственного уникального Децентрализованного протокола приложения (Decentralized Application Protocol, DAP). Работающий на принципе инфраструктуры Эфириума, DAP обеспечит простой дизайн и запуск децентрализованных, одноранговых облачных приложений, таких как медиа-сервисы (музыка и фильмы), одноранговые сервисы социального обеспечения, децентрализованная банковская система, финансовые сервисы и другие приложения без ограничения или центрального управления. Все вышеперечисленные сервисы монетизированы единой унифицированной валютой - облачным токеном.

"Децентрализованные облачные сервисы разрушат статус-кво облака", - прокомментировал Гилад Сомджен, соучредитель и Генеральный директор компании. "Миллионы компьютеров во всем мире предоставят излишки ресурсов, такие как вычислительная мощность или хранение данных, чтобы повысить производительность облака. К таким ресурсам относятся: ваш ноутбук, телефон или компьютер, и даже устройства интернета вещей (Internet of Things, IoT), такие как стиральная машина. Данная децентрализованная структура создает общедоступную среду, сокращая расходы на облачные вычисления и риск выхода сети из строя, при этом обеспечивая высокий уровень безопасности и конфиденциальности данных, а также наибольшую степень автоматизации".

Основные факты о Cloudwith.me ICO Название токена Облако ("Токен") Тикер токена CLD Владелец токена Cloudwith.me, Нортумберлэнд Роуд, 39, Боллзбридж, Дублин 4, D04 H1F3, Ирландия Финансовые Бейкер Тилли и Хьюджез Блейк (Baker Tilly и Hughes Blake), Джойс аудиторы Хаус, 22/23 Холлес Стрит, Дублин 2 Консультанты по правовым вопросам Шон Воллес и Алан Райен (Sean Wallace и Alan Ryan), "Воллес Корпорейт Каунсел", Нортумберлэнд Роуд, 39 Боллзбридж, Дублин 4 Тип токена Эфириум ERC20 План продаж токена Жесткая капитализация на уровне 300 миллионов долларов США Всего токенов выпущено Максимум 60 000 000 токенов Итоговое количество созданных токенов будет рассчитываться в соответствии со спросом вкладов. Это число будет определено и опубликовано к концу дня ICO. Майнинг Майнинг или любые другие способы увеличения токенов не будут применяться в облачном токене после запуска ICO. Цена токена Цена токена ICO составит: 1 облако = 10 долларов США Использование денежных поступлений Денежные средства от продажи токенов преимущественно будут использоваться для развертывания инфраструктуры узлов грид во всем мире с целью перемещения веб-сайта в децентрализованное облако. См. раздел "Использование денежных поступлений" этого документа. Бонус В период предварительного заказа облачные токены будут доступны с системой бонусов, информация о которых опубликована на официальном веб-сайте токенов ICO (token.cloudwith.me) Распределение токенов 50% публичные 46% резерв компании 4% руководящий состав и сотрудники ("Токены сотрудников") Период закрытия Руководящий состав и сотрудники обязуются провести 12-месячный период закрытия. Продажа, передача или залог токенов сотрудников не разрешается. Передача токенов Токены будут передаваться покупателям после подтверждения оплаты. Купленные токены будут неактивными в течение периода предварительного заказа (т. е. продажа или передача токенов будет невозможна до тех пор, пока ICO не будет завершена. Активация токенов произойдет автоматически после даты окончания ICO. Также можно будет произвести их бесплатную передачу или обмен) Сроки ICO 25 июля - начало предварительного заказа 9 августа - окончание предварительного заказа 10 августа - дата закрытия ICO

Сведения о Cloudwith.me

В 2015 году Асаф Замир и Гилад Сомджен основали компанию Cloudwith.me, предоставляющую управляемый хостинг для доступа к облачным сервисам AWS и Azure. Cloudwith.me предоставляет улучшенный эффективный сервис для физических лиц и владельцев компаний, как малого и среднего, так и крупного бизнеса, путем упрощения процесса и минимизации количества времени и сложности, необходимых для создания и поддержания облачных серверов.

Контакты СМИ:

США

Аманда Дрейн (Amanda Drain)

Montieth & Company

adrain@montiethco.com

+1-646-864-3263



Европа

Зарна Патель (Zarna Patel)

Montieth & Company

zpatel@montiethco.com

+44-020-3865-1947