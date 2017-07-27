Вена: в первой половине 2017 года больше гостевых ночёвок, чем когда-либо

Вена, July 27, 2017/PRNewswire/ -- Новый рекорд для Вены: с января по июнь 2017 года Вена зарегистрировала почти 7 миллионов гостевых ночёвок - на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/538501/Vienna_Tourist_Board_Danube_Island.jpg )

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/538502/Vienna_Tourist_Board_Hofburg.jpg )

"Бум городского туризма в Вену продолжается: в первом полугодии 2017 года город вновь достиг наилучшего показателя - количество гостевых ночёвок увеличилось на 4,2% и составило порядка 6,924 млн", - сообщил Норберт Кеттнер (Norbert Kettner), директор Венского совета по туризму. Среди десяти ведущих рынков по количеству ночёвок в первой половине 2017 года лидирующее место занимает Германия с показателем 1,420.000 ночёвок (+3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), за ней следуют Австрия (1.360.000, -1%), США (396.000, +8%), Великобритания (305.000, +3%) и Италия (294.000, -7%). Места с 6 по 10 занимают Швейцария (214.000, +/-0%), Россия (211.000, +34%), Франция (204.000, +18%), Китай (175.000, +45%) и Испания (174.000, -2%). Кроме того, особенно высокие показатели роста зарегистрированы из Австралии (67.000 ночёвок, +19%), Индии (64.000, +15%) и Бразилии (63.000, +21%).

В настоящее время Вена располагает более чем 64.000 койко-местами. Средний коэффициент загрузки гостиничных номеров в Вене с января по июнь 2017 года составил свыше 69%, более 80% всех ночёвок было произведено гостями из других стран. К 2020 году Вена намерена увеличить количество ночёвок до 18 миллионов. При этом ставка делается в том числе и на конференц-индустрию, доля которой в общем объёме ночёвок в 2016 году составила 12%. В Вене в прошлом году было насчитано порядка 4.000 конгрессов, корпоративных мероприятий и инсентивов - новый рекорд. В соответствии с последним исследованием Mercer по уровню качества жизни Вена в 8-ой раз подряд заняла первое место в мире.

Подписи к фотографиям:

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Вид на Хофбург: Вена как туристическое направление становится всё популярней: на 4,2% ночёвок больше в первой половине 2017 года

© WienTourismus/Christian Stemper

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Дунайский остров в Вене: популярное место проведения досуга у гостей и жителей Вены, а сейчас ещё и место проведения чемпионатов мира по пляжному волейболу ФИВБ

© WienTourismus/Christian Stemper

С вопросами, пожалуйста, обращайтесь:

Венский совет по туризму

Isabella Rauter

Тел. +43 /1/211 14-301

E-Mail: media.rel@vienna.info

http://www.vienna.info

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Source: Vienna Tourist Board