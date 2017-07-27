Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.07:
$ 59.91
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Мобильный Криминалист" открывает доступ к заблокированным устройствам Motorola

Пресс-релизы
27 июля, 9:00 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, July 27, 2017/PRNewswire/ - ООО "Оксиджен Софтвер", ведущий российский разработчик и поставщик передовых средств для экспертного исследования данных мобильных устройств и облачных сервисов, выпускает новую версию своего программного решения "Мобильный Криминалист". В версии 9.4.2 добавлена возможность извлечения данных из защищенных паролем смартфонов Motorola.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20141209/720351-b )

Экспертами компании "Оксиджен Софтвер" разработан инновационный подход к извлечению физического образа устройств Motorola в обход блокировки экрана, заблокированного загрузчика операционной системы и FRP-защиты. На данный момент поддерживаются модели, выпущенные после 2015 года. Ожидается, что следующая версия программы "Мобильный Криминалист" позволит расширить список поддерживаемых устройств Motorola.

"Мы стали первой компанией, которая предоставила экспертам-криминалистам возможность получить доступ к данным заблокированных устройств Motorola, и гордимся этим достижением", - говорит Сергей Соколов, генеральный директор ООО "Оксиджен Софтвер".

"Специалисты компании "Оксиджен Софтвер" изо дня в день работают над усовершенствованием технологий для проведения криминалистических расследований и стараются, чтобы число поддерживаемых мобильных устройств росло".

Извлечение данных из устройств Motorola выполняется автоматически, количество выполняемых вручную действий сведено к минимуму.

О компании ООО "Оксиджен Софтвер"

Компания "Оксиджен Софтвер" основана в 2000 году и на данный момент является единственным российским разработчиком программного обеспечения для компьютерно-технической экспертизы мобильных устройств. Компания предлагает универсальный инструмент для извлечения и анализа информации, охватывающий широкий спектр мобильных устройств, в частности под управлением операционных систем Android, Apple iOS, Blackberry и Windows Phone. Решениями компании "Оксиджен Софтвер" в вопросах получения и исследования доказательств из мобильных устройств и облачных сервисов пользуются правоохранительные органы и государственные учреждения, службы безопасности коммерческих организаций: MВД, ФСБ, ФСО, Минюст России, Следственный Комитет, "Управление К" и многие другие. С подробной информацией о компании "Оксиджен Софтвер" Вы можете ознакомиться, посетив наш веб-сайт: http://www.oxygensoftware.ru/ .

Source: Oxygen Forensics

Павел Веселаго, +7-495-222-9277, support@oxygensoftware.ru

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Фото
3
Отходы - абсолютное зло или основа для современной индустрии?
2
Поправка: сенатор США дал высокую оценку природоохранной деятельности Ван Вэньляна
2
Видеть возможности в картофеле: новая глобальная идентичность бренда Lamb Weston®
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сбившая ребенка в Балашихе женщина заявила, что СМИ испортили ей жизнь
2
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
3
Девочка-подросток убила ножом сотрудницу торгового центра в Норвегии
4
ФСО впервые назвала всех руководителей охраны первых лиц страны за полтора века
5
Уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников Приморского края. Досье
6
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Новости партнеров
Реклама