"Мобильный Криминалист" открывает доступ к заблокированным устройствам Motorola

МОСКВА, July 27, 2017/PRNewswire/ - ООО "Оксиджен Софтвер", ведущий российский разработчик и поставщик передовых средств для экспертного исследования данных мобильных устройств и облачных сервисов, выпускает новую версию своего программного решения "Мобильный Криминалист". В версии 9.4.2 добавлена возможность извлечения данных из защищенных паролем смартфонов Motorola.

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Экспертами компании "Оксиджен Софтвер" разработан инновационный подход к извлечению физического образа устройств Motorola в обход блокировки экрана, заблокированного загрузчика операционной системы и FRP-защиты. На данный момент поддерживаются модели, выпущенные после 2015 года. Ожидается, что следующая версия программы "Мобильный Криминалист" позволит расширить список поддерживаемых устройств Motorola.

"Мы стали первой компанией, которая предоставила экспертам-криминалистам возможность получить доступ к данным заблокированных устройств Motorola, и гордимся этим достижением", - говорит Сергей Соколов, генеральный директор ООО "Оксиджен Софтвер".

"Специалисты компании "Оксиджен Софтвер" изо дня в день работают над усовершенствованием технологий для проведения криминалистических расследований и стараются, чтобы число поддерживаемых мобильных устройств росло".

Извлечение данных из устройств Motorola выполняется автоматически, количество выполняемых вручную действий сведено к минимуму.

О компании ООО "Оксиджен Софтвер"

Компания "Оксиджен Софтвер" основана в 2000 году и на данный момент является единственным российским разработчиком программного обеспечения для компьютерно-технической экспертизы мобильных устройств. Компания предлагает универсальный инструмент для извлечения и анализа информации, охватывающий широкий спектр мобильных устройств, в частности под управлением операционных систем Android, Apple iOS, Blackberry и Windows Phone. Решениями компании "Оксиджен Софтвер" в вопросах получения и исследования доказательств из мобильных устройств и облачных сервисов пользуются правоохранительные органы и государственные учреждения, службы безопасности коммерческих организаций: MВД, ФСБ, ФСО, Минюст России, Следственный Комитет, "Управление К" и многие другие. С подробной информацией о компании "Оксиджен Софтвер" Вы можете ознакомиться, посетив наш веб-сайт: http://www.oxygensoftware.ru/ .

Source: Oxygen Forensics

Павел Веселаго, +7-495-222-9277, support@oxygensoftware.ru