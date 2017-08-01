Формула успеха Siewert & Kau: модульная система распределения добавленной стоимости

БЕРГХАЙМ, 1 августа. /PRNewswire/ - Компания Siewert & Kau, специализирующаяся в области ИТ-дистрибуции и логистики, зафиксировала 9-процентный внутренний рост за последний финансовый год (завершившийся 31 мая 2017 года). Суммарный объем продаж этого транснационального дистрибьютора вырос с 675 до 738 миллионов евро. В основе этого успеха компании лежит заблаговременно проведенное ею согласование стратегий по различным продуктовым сегментам, что обеспечило повышение интенсивности использования разрабатываемых ею комплексных решений и консультационных услуг в сочетании с реальным стремлением к формированию всемирной розничной сети. Эта экспортно-ориентированная компания продолжает расширять свою сеть торговых партнеров, что обеспечивает оптимальную степень доступности и превосходные условия обслуживания.

Авторитетный торговый партнер с солидным опытом работы

"Мы довольны своим успехом в 2016/17 финансовом году, который целиком и полностью является результатом нашего внутреннего роста", - подчеркивает генеральный директор компании Siewert & Kau Бьорн Зиверт (Björn Siewert). "Мы достигли существенного роста внутри обслуживаемой нами группы производителей. Особенно радует достигнутый нами прогресс в сегментах серверного оборудования, персональных компьютеров и средств хранения информации, а также периферийных устройств. Кроме того, мы можем отметить положительные эффекты от внедрения наших комплексных решений для предприятий, выпускающих SSD-накопители, в отношении компонентов для хранения информации; на рынке цифровых средств оповещения также зафиксирована превосходная динамика развития". В продолжение г-н Зиверт отметил: "Мы также придаем позитивный импульс развитию отрасли 3D-печати за счет последовательного расширения нашего спектра услуг с ориентацией на рынок".

Компания Siewert & Kau прочно удерживает свои позиции в качестве эффективного делового партнера благодаря превосходному пониманию конъюнктуры рынка, прекрасно подготовленным специалистам и высокой степени доверия внутри розничного сектора. Бьорн Зиверт добавляет: "Мы подстраиваемся под динамично меняющиеся условия среды ИТ-дистрибуции на глобальном уровне, что позволяет нам быстро и гибко раскрывать новый потенциал для роста и развития бизнеса. "Своим успехом мы не в последнюю очередь обязаны нашей выдающейся команде, которую мы непрерывно пополняем новыми специалистами с уникальными знаниями и опытом. Все это позволяет говорить о том, что мы прекрасно подготовлены к продолжению этой тенденции роста".

Вебсайт: https://www.siewert-kau.de/en/distribution/global-trading

О компании: https://www.siewert-kau.de/en/distribution/facts-figures

Контактная информация для прессы: Alexandra Martin (Александра Мартин), +49(0)911/474950, siewert_kau@flutlicht.biz

Source: Siewert & Kau Computertechnik GmbH