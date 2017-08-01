Брокер AvaTrade снижает спреды на ряд валютных пар и сырьевых товаров

ДУБЛИН, August 1, 2017 /PRNewswire/ - Ведущий брокер Форекс и CFD AvaTrade объявил о снижении плавающих, фиксированных спредов и спредов на опционы в среднем на 35% на основные валютные пары и до 50% на менее востребованные. Данная новость позволяет сделать вывод о том, что AvaTrade становится брокером с наиболее выгодными условиями торговли при сверхнизких спредах, крупных бонусах и кредитном плече до 1:400.

Помимо снижения спредов, AvaTrade удалось значительно расширить свою деятельность и список активов за текущий 2017 год. Так, брокер теперь предоставляет возможность круглосуточно торговать 5 криптовалютами - как в паре с долларом США, так и по отдельности. AvaTrade - один из немногих брокеров, предоставляющих высокое кредитное плечо и бонусы на депозит при наличии аккредитации ведущих финансовых организаций Европы и мира, включая Центральный Банк Ирландии.

"Мы постоянно расширяем спектр услуг для клиентов и стараемся всегда быть на шаг впереди, - говорит генеральный директор AvaTrade Дайре Фергюсон. - Те, кто ищет наиболее выгодные условия торговли и при том хочет быть на 100% уверенным в безопасности брокера, могут вполне рассчитывать на AvaTrade. Мы делаем все возможное, чтобы у наших клиентов были все необходимые инструменты и активы".

Подробнее о брокере AvaTrade можно узнать на сайте http://www.avatrade.ru

О брокере AvaTrade

Ведущий брокер Форекс и CFD AvaTrade возник в 2006 году. В настоящее время на платформе брокера можно торговать более чем 250 финансовыми инструментами, также доступно инновационное мобильное приложение AvaTradeGO. Клиенты брокера получают в помощь персонального менеджера, а онлайн-чат службы поддержки работает круглосуточно на 15 наиболее популярных языках мира. AvaTrade радушно принимает клиентов любого уровня, при этом обеспечивает полную безопасность каждого трейдера за счет технологий шифрования и использования сегрегированных счетов. Брокер аккредитован финансовыми органами ЕС, Японии, Австралии, ЮАР и Британских Виргинских островов.

Контакты для СМИ

Орли Гарини-Диль

Директор по связям с общественностью

+1-646-335-0738 (доб. 2125)

O.Garini-Dil@avatrade.com