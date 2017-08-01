Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.08:
$ 60.06
€ 70.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Брокер AvaTrade снижает спреды на ряд валютных пар и сырьевых товаров

Пресс-релизы
1 августа, 9:00 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы

ДУБЛИН, August 1, 2017 /PRNewswire/ - Ведущий брокер Форекс и CFD AvaTrade объявил о снижении плавающих, фиксированных спредов и спредов на опционы в среднем на 35% на основные валютные пары и до 50% на менее востребованные. Данная новость позволяет сделать вывод о том, что AvaTrade становится брокером с наиболее выгодными условиями торговли при сверхнизких спредах, крупных бонусах и кредитном плече до 1:400.

Помимо снижения спредов, AvaTrade удалось значительно расширить свою деятельность и список активов за текущий 2017 год. Так, брокер теперь предоставляет возможность круглосуточно торговать 5 криптовалютами - как в паре с долларом США, так и по отдельности. AvaTrade - один из немногих брокеров, предоставляющих высокое кредитное плечо и бонусы на депозит при наличии аккредитации ведущих финансовых организаций Европы и мира, включая Центральный Банк Ирландии.

"Мы постоянно расширяем спектр услуг для клиентов и стараемся всегда быть на шаг впереди, - говорит генеральный директор AvaTrade Дайре Фергюсон. - Те, кто ищет наиболее выгодные условия торговли и при том хочет быть на 100% уверенным в безопасности брокера, могут вполне рассчитывать на AvaTrade. Мы делаем все возможное, чтобы у наших клиентов были все необходимые инструменты и активы".

Подробнее о брокере AvaTrade можно узнать на сайте http://www.avatrade.ru

О брокере AvaTrade  

Ведущий брокер Форекс и CFD AvaTrade возник в 2006 году. В настоящее время на платформе брокера можно торговать более чем 250 финансовыми инструментами, также доступно инновационное мобильное приложение AvaTradeGO. Клиенты брокера получают в помощь персонального менеджера, а онлайн-чат службы поддержки работает круглосуточно на 15 наиболее популярных языках мира. AvaTrade радушно принимает клиентов любого уровня, при этом обеспечивает полную безопасность каждого трейдера за счет технологий шифрования и использования сегрегированных счетов. Брокер аккредитован финансовыми органами ЕС, Японии, Австралии, ЮАР и Британских Виргинских островов.

Контакты для СМИ
Орли Гарини-Диль
Директор по связям с общественностью
+1-646-335-0738 (доб. 2125)
O.Garini-Dil@avatrade.com

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Фото
3
Отходы - абсолютное зло или основа для современной индустрии?
2
Поправка: сенатор США дал высокую оценку природоохранной деятельности Ван Вэньляна
2
Видеть возможности в картофеле: новая глобальная идентичность бренда Lamb Weston®
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Работающие пенсионеры получат прибавку с 1 августа
2
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
3
Колонна автомобилей покинула территорию дачи посольства США в Москве
4
Министерство окружающей среды Польши заявило о необходимости вырубки Беловежской пущи
5
Джон Маккейн не удивлен высылкой дипломатов США из России
6
МИД ФРГ: ЕС будет защищаться от политики США, проводимой под предлогом санкций
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Новости партнеров
Реклама