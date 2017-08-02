Finstar инвестирует $150 млн в финтех

Председатель инвестиционного холдинга Finstar Олег Бойко подтвердил, что на протяжении следующих пяти лет Finstar Financial Group инвестирует $150 млн в стартапы, связанные с областью финансовых технологий (финтех). Эти деньги также будут направлены на развитие финтех-функционала портфельных компаний холдинга.

Согласно данным исследования Global Fintech Report 2016, проведенного аналитической компанией CB Insights, объем инвестиций в финтех-стартапы в прошлом году вырос до $12,7 млрд. Планы инвестировать $150 млн в финтех-стартапы, а также в собственные исследования и разработки, являются частью общей стратегии холдинга, направленной на развитие сектора финансовых услуг. Основной рынок Finstar – это Европа, Латинская Америка, Юго-Восточная и Южная Азия.

Комментируя это сообщение, Олег Бойко отметил: "В рамках заявленных планов нас, прежде всего, интересуют прямые инвестиции в стартапы и сотрудничество с малым и средним бизнесом, а также развитие собственного финтех-функционала компаний холдинга. Что касается стартапов, мы рассчитываем на заключение 3-6 соглашений в год - венчурное финансирование на стадиях от начальной до серии А в размере от $500 тыс. до $3 млн. Инвестиции в развитие собственного R&D направления будут нацелены на дальнейшее совершенствование финансовых технологий, их внедрение и использование нынешними портфельными компаниями холдинга".

За два последних года Finstar Financial Group заключил стратегическое сотрудничество с европейскими финтех-компаниями, такими как Spotcap, Euroloan, Viventor и Rocket10. Холдинг также развивает совместные проекты с финтех-предпринимателями через FinstarLabs. Проект FinstarLabs концентрирует свои усилия на новаторских финтех и adtech разработках, технологиях больших данных, а также выявлении, финансировании и развитии ведущих финтех-стартапов и предпринимателей.

В 2015 году Finstar запустила свою собственную портфельную компанию, Digital Finance International, целью которой является применение самых передовых технологий для предоставления на мировом уровне специализированных решений по кредитованию.