Европейское патентное ведомство предоставит компании Merck патент на технологию CRISPR

ДАРМШТАДТ (DARMSTADT), Германия, 3 августа 2017 г. /PRNewswire/ -- Передовая научно-технологическая компания Merck в четверг сообщила, что Европейское патентное ведомство (ЕПВ) предоставило "Уведомление о намерении одобрения" поданной Merck патентной заявки на разработанную ею технологию CRISPR, применяемую для геномной интеграции в эукариотические клетки.

Патент обеспечит обширную защиту технологии геномной интеграции CRISPR и пополнит патентный портфель компании. Аналогичный патент был одобрен властями Австралии в июне этого года. Merck прогнозирует положительные результаты рассмотрения подобных заявок и в других странах, поскольку многие мировые патентные ведомства при принятии решения о выдаче патентов придают очень высокое значение статусу таких заявок в Европе.

"ЕПВ приняло очень важное и вдохновляющее нас решение. Мы считаем его признанием значимого вклада Merck в сферу геномного редактирования, - отметил Удит Батра (Udit Batra), член исполнительного совета и главный исполнительный директор Merck по вопросам медико-биологических наук. - Этот патент обеспечивает защиту нашей технологии CRISPR, которая предоставит учёным возможность создавать современные методы борьбы с самыми сложными медицинскими проблемами из всех стоящих сегодня перед человечеством".

С помощью разработанной Merck технологии геномной интеграции CRISPR учёные могут заменить связанную с заболеванием мутацию полезной или функциональной последовательностью, что чрезвычайно важно для создания моделей болезни и генной терапии. Кроме того, научные специалисты могут использовать данный метод, например, для включения трансгенов, маркирующих эндогенный белок для визуального отслеживания в клетках при базовых исследованиях.

Эта патентная заявка - лишь одна из многих, поданных Merck в отношении CRISPR начиная с 2012 года. В мае 2017 года компания представила альтернативный метод геномного редактирования под названием "прокси-CRISPR". В отличие от других систем, эта технология позволяет разрезать ранее недоступные клетки, делая CRISPR более эффективным, гибким и специфическим процессом и предоставления исследователям дополнительные возможности для экспериментов.

Компания Merck с 14-летней историей первой предложила специальные биомолекулы для геномного редактирования (РНК-направляемые интроны группы II TargeTron™ и цинк-пальцевые нуклеазы CompoZr™), поспособствовав тем самым внедрению этих технологий исследователями по всему миру. Merck также стала первым предприятием, в сотрудничестве с Wellcome Trust Sanger Institute выпустившим упорядоченные библиотеки CRISPR, охватывающие весь человеческий геном, тем самым ускорив поиск лечения для заболеваний и предоставив учёным возможность глубже изучить коренные причины их возникновения. Создание таких библиотек является важным достижением в сфере геномного редактирования и укрепляет лидерские позиции компании.

В дополнение к базовым исследованиям в области генного редактирования Merck поддерживает разработку генных и клеточных лекарственных препаратов и производит вирусные векторы. В 2016 году компания инициировала расширенные исследования в сфере инновационных методов лечения - от геномного редактирования до производства генных препаратов, - с участием специальной команды специалистов, имеющих доступ к самым обширным ресурсам. Это начинание в очередной раз подтверждает приверженность Merck делу развития отрасли геномного редактирования.

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О компании Merck

Merck является ведущей научно-технологической компанией в сфере здравоохранения, медико-биологических разработок и высокопроизводительных материалов. Штат из 50 000 сотрудников трудится над созданием технологий, повышающих качество жизни, - от биофармацевтических препаратов для лечения рака или множественного склерода, современных систем научных исследований и производства до жидких кристаллов для смартфонов и ЖК-телевизоров. В 2016 году объем продаж Merck в 66 странах мира составил 15 млрд. евро.

Компания, основанная в 1668 году, является старейшим фармакохимическим предприятием мира. Семья основателей компании остаётся мажоритарным акционером официально зарегистрированного на бирже предприятия. Компании Merck (Дармштадт, Германия) принадлежат глобальные права на название и торговую марку «Merck». Единственным исключением являются Канада и США, где предприятие осуществляет свою деятельность под названиями EMD Serono, EMD Millipore и EMD Performance Materials.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/541207/Merck__Patent_Application.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Гэнгольф Шримф (Gangolf Schrimpf), +49 6151 72 9591