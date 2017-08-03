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Trina Solar включена в перечень ведущих производителей солнечных модулей

Пресс-релизы
3 августа, 11:30 UTC+3
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ПЕКИН (BEIJING), 3 августа 2017 г. /PRNewswire/ -- Недавно компания Trina Solar прошла процедуру сертификации продукции под контролем PV Evolution Labs (сокращённо – "PVEL", стопроцентное дочернее предприятие DNV GL) и вошла в число производителей, продемонстрировавших лучшие результаты по данным опубликованного DNV GL отчёта Module Reliability Score Card Report 2017.

Программа сертификации DNV GL PVEL Product Qualification Program (PQP) объединяет в себе испытания на надёжность и энергогенерирующую способность модулей. Являясь типичным разрушающим испытанием, процедура сертификации включает 2-4 термических цикла IEC, испытание нагревом во влажной среде, тест на УФ-облучение, тест на динамико-механическую нагрузку, испытание на замораживание во влажной среде, тест на ослабление PID, определение мест перегрева и т.д. Тестирование PVEL намного жёстче по сравнению с базовыми испытаниями вроде IEC и UL как с точки зрения условий, так и порядка проведения тестов, и поэтому представляет собой очередную сложную задачу для подтверждения надёжности продукта.

Тест DNV GL пользуется большим авторитетом в отрасли. Компания Trina Solar принимала активное участие в процедурах тестирования DNV GL начиная с 2014 года. Модули Trina Solar успешно прошли испытания на надёжность продукции, продемонстрировав коэффициент ослабления мощности на уровне ниже 3%.

Производитель осуществляет строгий контроль качества своих изделий и проводит более 175 индивидуальных лабораторных тестов, дабы гарантировать высокий уровень QA. Поскольку фотоэлектрические модули представляют собой инвестиционно-ориентированные продукты со сроком эксплуатации до 25 лет, необходимым становится выбор надёжного производителя. Являясь самой уважаемым и надёжным поставщиком солнечных решений, Trina Solar прилагает все усилия для предоставления клиентам продуктов высочайшего качества. После успешного прохождения всех строжайших тестов PVEL с превосходными результатами компания вошла в рейтинг ведущих производителей модулей.

"Результат сертификации подтверждает высокую надёжность и качество наших продуктов, одновременно с этим повышает их рыночную конкурентоспособность и помогает нам завоёвывать доверие клиентов, - отметила г-жа Чжоу Вэй (Zhou Wei), вице-президент Trina Solar по вопросам контроля качества. - В будущем мы продолжим исследования и разработку новых продуктов с целью удовлетворения потребностей заказчиков в различных сценариях прикладного применения. Мы стремимся стать лидерами отрасли и приносить пользу всему человечеству".

О компании Trina Solar Limited

Trina Solar Limited является мировым лидером в сфере солнечных фотоэлектрических модулей, решений и сервисов. Компания, основанная в 1997 году в качестве интегратора PV-систем, на сегодняшний день стимулирует развитие сектора интеллектуальной энергии вместе с установщиками, дистрибьюторами, коммунальными компаниями и застройщиками по всему миру. Для получения дополнительной информации посетите www.trinasolar.com. E-mail: press@trinasolar.com

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Чжан Ми (Zhang Mi), +86-21-60575363

 
 
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