ContourGlobal расширяет портфель европейских объектов электростанциями мощностью 20 МВт

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ВЕНА (VIENNA), 3 августа 2017 г. /PRNewswire/ -- Компания ContourGlobal 2 августа подписала соглашение о приобретении группы предприятий ErgyCapital S.p.A., владеющих действующими итальянскими солнечными электростанциями общей мощностью около 20 МВт. Электростанции, расположенные в областях Апулия, Пьемонт, Лацио и Кампания, находятся в непосредственной близости от существующих итальянских объектов ContourGlobal и получат возможность на протяжении ещё 12 лет пользоваться преимуществами "зелёных" тарифов.
Сделка приобретения расширяет масштабы деятельности итальянского подразделения ContourGlobal и полагается на имеющуюся у компании операционную платформу термальных и прочих возобновляемых источников энергии, включающую высокоэффективные объекты QuadGeneration, обслуживающие Coca Cola Italia, а также крышные и наземные системы, работающие по всей стране.
Главный операционный директор ContourGlobal г-н Карл Шнадт (Karl Schnadt) отметил: "Мы очень рады продолжить расширение нашего присутствия в Италии, где мы работаем на протяжении вот уже почти десяти лет. Наша операционная платформа позволяет эффективно интегрировать новые объекты в существующее европейское подразделение возобновляемых источников энергии".
Стоимость сделки составляет 68 млн. евро. Соглашение предполагает получение рефинансирование или привлечение кредита в размере около 47 млн. евро.
При соблюдении определённых стандартных и специфических условий завершить сделку планируется в сентябре 2017 года.
ContourGlobal - международная энергетическая компания, располагающая объектами общей мощностью 4 100 МВт в 19 странах на трёх континентах земного шара. Предприятие управляет 69 электростанциями, работающими на термальной и других видах возобновляемой энергии и использующими разнообразные технологии, в Европе, Латинской Америке и Африке.
Этот пресс-релиз содержит прогностические заявления. Фактические результаты могут значительно отличаться от описанных в прогностических заявлениях. Компания не несёт никаких обязательств по публичному обнародованию результатов пересмотра таких прогностических заявлений с целью отражения событий или обстоятельств, возникающих после даты публикации данного пресс-релиза, включая, в частности, изменения в деятельности ContourGlobal или возникновение любых непредвиденных обстоятельств.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Элис Хиткот (Alice Heathcote), 646-386-9901