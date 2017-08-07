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CAREFOR призывает ЕС обеспечить защиту независимых научных исследований

Пресс-релизы
7 августа, 9:00 UTC+3
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Материал из 1 страницы

ЛУГАНО (Швейцария) и БРЮССЕЛЬ, August 4, 2017/PRNewswire/. В статье ESMO Open три ведущие европейские организации, борющиеся против рака, призывают ЕС срочно усилить поддержку независимых научных исследований в пользу онкологических больных [http://esmoopen.bmj.com/content/2/3/e000187 ].

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/542075/European_Society_for_Medical_Oncology_ESMO_Infographic.jpg )

"Независимые научные исследования находятся под угрозой нехватки финансирования и отсутствия соответствующих законодательных актов, - говорит Рольф Стахель (Rolf Stahel), экс-президент ESMO и соучредитель CAREFOR. - Поддерживая тесное сотрудничество с организациями ЕС, мы можем убедиться, что в Европе имеется достаточная законодательная база и перспективы, что позволит проводить наиболее эффективные исследования и внедрять инновации с максимальной пользой для больных раком".

Основные сферы, которые получат максимальную выгоду при проведении научных исследований и персонализированной медицины - это внедрение инноваций, ориентированных на пациента, и лечение редких видов онкологических заболеваний.

"Мы призываем организации ЕС обратить внимание на следующие ключевые вопросы: проведение надлежащих клинических исследований и нормативное регулирование защиты данных; необходимость финансирования независимых исследований и содействие развитию научной среды, способствующей сотрудничеству, - объясняет Стахель. - Мы также призываем отслеживать проведение всех клинических исследований в Европе в общей базе данных ЕС".

Другие важные вопросы, затронутые в обращении CAREFOR, включают: доступность медицинской помощи онкологическим больным; необходимость создания независимых, качественных хранилищ биологических материалов с коллективным доступом; принятие новых методик для создания и оценки их доказательной базы; использование и защита электронных данных пациента.

"Независимые научные исследования помогают сэкономить время, снизить стоимость и ускорить разработку коммерческих препаратов и повысить их доступность для пациентов", - заключил Стахель.

CAREFOR (Clinical Academic Cancer Research Forum) - совместный проект EACR [http://www.eacr.org], EORTC [http://www.eortc.org] и ESMO [http://www.esmo.org ].

Полный материал: http://bit.ly/2uWpsgL

ESMO является профессиональной организацией онкологов, включающей 16 000 специалистов в области онкологии из более чем 130 стран.

Пресс-служба ESMO
media@esmo.org
+41(0)91-973-19-07

Source: European Society for Medical Oncology (ESMO)

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