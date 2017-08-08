Мадрид: круглосуточный досуг на любой вкус

МАДРИД, 8 августа 2017 года /Агентство ЭФЭ/. Испанская столицапривержена круглосуточному досугу, настолько здесь многоразличных заведений на любой вкус. Спорт и гастрономия, музыкальные площадки, театры – кажется, нет человека, который не нашел бы в Мадриде отдыха по вкусу. Именно это широчайшее разнообразие выбора превращает этот город в одну из самых привлекательных европейских столиц. Театр, танцы, музыка, опера и сарсуэла (национальный сценический жанр, напоминающий оперетту) - все они прекрасно уживаются в столице Испании.

Одних только театров здесь больше сотни. Королевский театр, оперный театр Сарсуэла, театр Королевы Виктории, Новый театр Алкала, легендарный Маравильяс или театры на Гран-Биа со своими знаменитыми мюзиклами – все они с успехом соревнуются за звание главной сцены Испании.

Мадрид – истинный рай для гурманов. В городе имеются тысячи ресторанов и кафе, предлагающих самую разнообразную кухню: национальную, средиземноморскую,универсальную, вегетарианскую, вангуардистскую, фьюжн и так называемой, слоуфуд.

В тавернах наподобие Ла Ардоса (La Ardosa) кажется, что время остановилось, и здесь по-прежнему царит начало XX века, а вот в "крутых" заведениях группы Ларрумба (Marieta, Perrachica, Peyote San) можно насладиться богатым кулинарным разнообразием – от быстрого перекуса знаменитыми пинчос до полноценной трапезы в ресторанах уровня "Мишелин".

Нельзя обойти вниманием и знаменитые бары фламенко, которые можно встретить во всех уголках столицы. La Quimera, Torres Bermejas, Las Tablas o Cardamomo. Эти и многие другие подобные заведения - пример испанского фольклора, говоря о котором нельзя не упомянуть о Corral de la Morería, заведение с 60-летней историей, на сцене которого выступали выдающиеся мастера фламенко.

Еще одна визитная карточка города - стадион "Сантьяго Бернабеу", центр одного из самых знаменитых и узнаваемых испанских брендов за рубежом – футбольного клуба Реал Мадрид, имеющего миллионы поклонников по всему миру.

Мадрид - город шоппинга. Любители и любительницы походов за покупками могут заниматься этим практически круглый год, особенно в центре города, где находятся магазины всех крупных модных брендов. Среди них можно особо отметить "Milla de Oro" (Золотую Милю) в престижном районе Саламанка.

В Мадриде, как и в любом большом городе, в изобилии представлены разнообразные магазины, предлагающие неограниченный выбор одежды, обуви, разнообразных аксессуаров. А вот старинные "блошиные рынки" с их неповторимым очарованием имеются далеко не везде. В Мадриде они есть. Это Rastro, Las Ranas, Motores, где можно с головой окунуться в мир прошлого и найти самые невообразимые изделия.

Культурная и досуговая программа в Мадриде была бы неполной без трех истинных "бриллиантов" мирового искусства: музеев Прадо, Рейна София и Тиссена-Борнемисы, где собрано более 36 тыс. произведений изобразительного искусства. Многие из них принадлежат кисти таких великих мастеров, как Сурбаран, Веласкес, Гойя, Моне, Ван Гог, Пикассо, Миро и Дали. Для того чтобы почувствовать пульс испанской столицы, нужно обязательно прогуляться по знаменитым кварталам Las Letras, Latina, Malasaña или Chueca и окунуться в атмосферу баров, таверн и рынков, составляющих неотъемлемую часть повседневной жизни Мадрида.

Понаблюдать за закатом, сидя на уютной летней террасе кафе, тоже часть вашего отдыха в городе.

Но досуг будет неполон без прогулок в парках Ретиро или Каса де Кампо. Именно здесь, в самом сердце шумного города, можно отвлечься, поплавать на лодке, полежать на траве и устроить пикник.

Для самых маленьких в Мадриде тоже есть много интересного. Например, парк Мадрид Рио (Madrid Río), где расположены игровые площадки под открытым небом и различные аттракционы.

Можно сказать, что Мадрид вобрал в себя самые неповторимые возможности для отдыха и досуга людей разного возраста.

​​​ Хуан Хавьер Риос

Испанское информационное агентство ЭФЭ.

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