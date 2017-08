Компания Supermicro представила петабайтное хранилище 1U NVMe

Новое решение NVMe от Supermicro с 32 "линеечными" дисками SSD в системе 1U вмещает всю петабайтную емкость NVMe в ограниченном пространстве стойки 1U и служит своеобразной отправной точкой для реализации дальнейших планов компании по поддержке линеечных дисков емкостью 32 ТБ. По сравнению с текущими хранилищами данных U.2 SSD 2U новый форм-фактор SSD от Intel больше чем в два раза увеличивает количество дисков в одной стойке и может похвалиться 40-процентным повышением термического КПД.

Сегодня в ходе FMS 2017 компания Supermicro объявила о своей роли в качестве ключевого технологического партнера Intel в рамках масштабного внедрения "линеечной" технологии. Технология NVMe была разработана с целью обеспечения максимально короткого времени задержки и повышенной скорости ЦП в хранилищах данных, обслуживающих нужды перспективных вычислительных систем. Новый форм-фактор оптимизирует эффективность стойки, гарантирует исключительную емкость и компактность, а также упрощает сервисное обслуживание системы.

"Наша новая система на базе "линеек" с 32 новыми дисками SSD в стойке 1U представляет собой очередной наглядный пример усилий Supermicro по продвижению инновационных решений для технологии NVMe, - отметил главный исполнительный директор Supermicro. - Благодаря удвоенной емкости и 40-процентному повышению термического КПД, "линеечное" решение Supermicro в ближайшем будущем позволит нам обеспечить петабайтный объем в системе 1U, что совсем недавно казалось абсолютно невозможным".

"Линеечный" форм-фактор для SSD-дисков Intel разработан "с нуля" с учетом текущих потребностей центров данных и обеспечивает возможности уплотненного хранения и эффективного управления информацией в весьма массивном масштабе, избавляя центры обработки данных от необходимости в традиционных громоздких жестких дисках и расширительных платах, - отметил Билл Лещински (Bill Leszinske), вице-президент Intel NVM Solutions Group по вопросам стратегического планирования и развития бизнеса. - Мы в очередной раз рады преобразовать сам способ хранения данных, используя для этого все преимущества нашего опыта по созданию инноваций в данной сфере, и воочию увидеть, как эта технология уже сегодня приближает внедрение революционных решений будущего".

Располагая более чем сотней платформ на базе NVMe в своем портфеле серверов и хранилищ данных X11, компания Supermicro непрерывно укрепляет свои позиции в качестве технологического лидера сферы NVMe. К примеру, система Supermicro BigTwin™ поддерживает до 24 дисков NVMe в 2U, а также 24 модуля памяти в каждом узле.

"Supermicro предоставляет передовую поддержку ОЗУ и высокой плотности NVMe в модели BigTwin™, которую мы внедряем для новых гибких процессоров Intel® Xeon®. Эти системы позволяют нам поддерживать до 6 дисков NVMe в каждом узле и в общей сложности до 24 подобных дисков в 2U. Подобное решение эффективно удовлетворяет быстро растущие требования к производительности, которые клиенты предъявляют к нашим платформам", - отметил Уильям Белл (William Bell), вице-президент по вопросам ассортимента продукции PhoenixNAP, международной организации, предоставляющий широкий спектр облачных, частных выделенных серверов, а также решений для колокейшена и инфраструктуры как сервиса (IaaS).

Новая система 32 NVMe 1U на базе Flash-накопителей поддерживает как "линейки", так и форм-факторы U.2, что гарантирует клиентам повышенную гибкость хранения данных. Эта система 1U уже в этом году обеспечит полупетабайтную емкость NVMe, а в начале следующего года объем хранилища возрастет до полного петабайта.

Кроме того, компания Supermicro также разработала серверы 1U и 2U Ultra с 20 непосредственно подключенными дисками NVMe SSD. Эти новинки в линейке Х11 характеризуются безблокировочной конструкцией, предоставляющей 80 дорожек PCI-E для 20 дисков NVMe. Этот подход обеспечивает самое малое время задержки и пропускную способность на уровне 18 миллионов IOPS.

