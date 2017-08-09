Компания Supermicro представила петабайтное хранилище 1U NVMe

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САН-ХОСЕ (SAN JOSE), Калифорния, 9 августа 2017 г. /PRNewswire/. Компания Super Micro Computer, Inc. (код NASDAQ: SMCI), мировой лидер в сфере технологий для вычислений, хранения данных и сетевого взаимодействия, а также экологически безопасных компьютеров, представит свою петабайтную систему быстродействующей ЭНЗУ (Non-Volatile Memory Express (NVMe)) на базе Flash-накопителей в ходе конференции Flash Memory Summit, проходящей с 8 по 10 августа на территории выставочного центра "Санта-Клара" в Калифорнии.
Новое решение NVMe от Supermicro с 32 "линеечными" дисками SSD в системе 1U вмещает всю петабайтную емкость NVMe в ограниченном пространстве стойки 1U и служит своеобразной отправной точкой для реализации дальнейших планов компании по поддержке линеечных дисков емкостью 32 ТБ. По сравнению с текущими хранилищами данных U.2 SSD 2U новый форм-фактор SSD от Intel больше чем в два раза увеличивает количество дисков в одной стойке и может похвалиться 40-процентным повышением термического КПД.
Сегодня в ходе FMS 2017 компания Supermicro объявила о своей роли в качестве ключевого технологического партнера Intel в рамках масштабного внедрения "линеечной" технологии. Технология NVMe была разработана с целью обеспечения максимально короткого времени задержки и повышенной скорости ЦП в хранилищах данных, обслуживающих нужды перспективных вычислительных систем. Новый форм-фактор оптимизирует эффективность стойки, гарантирует исключительную емкость и компактность, а также упрощает сервисное обслуживание системы.
"Наша новая система на базе "линеек" с 32 новыми дисками SSD в стойке 1U представляет собой очередной наглядный пример усилий Supermicro по продвижению инновационных решений для технологии NVMe, - отметил главный исполнительный директор Supermicro. - Благодаря удвоенной емкости и 40-процентному повышению термического КПД, "линеечное" решение Supermicro в ближайшем будущем позволит нам обеспечить петабайтный объем в системе 1U, что совсем недавно казалось абсолютно невозможным".
"Линеечный" форм-фактор для SSD-дисков Intel разработан "с нуля" с учетом текущих потребностей центров данных и обеспечивает возможности уплотненного хранения и эффективного управления информацией в весьма массивном масштабе, избавляя центры обработки данных от необходимости в традиционных громоздких жестких дисках и расширительных платах, - отметил Билл Лещински (Bill Leszinske), вице-президент Intel NVM Solutions Group по вопросам стратегического планирования и развития бизнеса. - Мы в очередной раз рады преобразовать сам способ хранения данных, используя для этого все преимущества нашего опыта по созданию инноваций в данной сфере, и воочию увидеть, как эта технология уже сегодня приближает внедрение революционных решений будущего".
Располагая более чем сотней платформ на базе NVMe в своем портфеле серверов и хранилищ данных X11, компания Supermicro непрерывно укрепляет свои позиции в качестве технологического лидера сферы NVMe. К примеру, система Supermicro BigTwin™ поддерживает до 24 дисков NVMe в 2U, а также 24 модуля памяти в каждом узле.
"Supermicro предоставляет передовую поддержку ОЗУ и высокой плотности NVMe в модели BigTwin™, которую мы внедряем для новых гибких процессоров Intel® Xeon®. Эти системы позволяют нам поддерживать до 6 дисков NVMe в каждом узле и в общей сложности до 24 подобных дисков в 2U. Подобное решение эффективно удовлетворяет быстро растущие требования к производительности, которые клиенты предъявляют к нашим платформам", - отметил Уильям Белл (William Bell), вице-президент по вопросам ассортимента продукции PhoenixNAP, международной организации, предоставляющий широкий спектр облачных, частных выделенных серверов, а также решений для колокейшена и инфраструктуры как сервиса (IaaS).
Новая система 32 NVMe 1U на базе Flash-накопителей поддерживает как "линейки", так и форм-факторы U.2, что гарантирует клиентам повышенную гибкость хранения данных. Эта система 1U уже в этом году обеспечит полупетабайтную емкость NVMe, а в начале следующего года объем хранилища возрастет до полного петабайта.
Кроме того, компания Supermicro также разработала серверы 1U и 2U Ultra с 20 непосредственно подключенными дисками NVMe SSD. Эти новинки в линейке Х11 характеризуются безблокировочной конструкцией, предоставляющей 80 дорожек PCI-E для 20 дисков NVMe. Этот подход обеспечивает самое малое время задержки и пропускную способность на уровне 18 миллионов IOPS.
Для получения дополнительной информации о полной линейке решений NVMe All-Flash от Supermicro посетите веб-сайт http://www.supermicro.com/products/nfo/NVMe.cfm.
Для получения дополнительной информации о полной линейке решений SuperServer® от Supermicro посетите www.supermicro.com.
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О компании Super Micro Computer, Inc. (код NASDAQ: SMCI)
Supermicro® (код NASDAQ: SMCI), лидер в сфере высокопроизводительных и высокоэффективных серверных технологий, является ведущим поставщиком передовых серверных решений Building Block Solutions® для информационных центров, облачных вычислений, высокопроизводительных вычислительных центров, корпоративных ИТ, Hadoop/Больших данных и встроенных систем. Supermicro ответственно подходит к защите окружающей среды; инициатива "We Keep IT Green®" позволяет предоставлять клиентам самые энергоэффективные и экологически чистые решения из всех доступных на рынке.
Supermicro, SuperServer, Server Building Block Solutions, BigTwin и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками Super Micro Computer, Inc.
Intel и Xeon являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Intel Corporation в Соединенных Штатах Америки и других странах мира.
Все остальные марки, названия и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.
SMCI-F
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Майкл Калодрич (Michael Kalodrich), Super Micro Computer, Inc., michaelk@supermicro.com