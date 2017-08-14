Канал WWE® Network впервые будет транслировать матчи SummerSlam® Live на русском языке

МОСКВА, August 14, 2017/PRNewswire/. Канал WWE Network впервые проведет прямую трансляцию матча SummerSlam на русском языке. Трансляция из Barclays Center в нью-йорском Бруклине состоится в понедельник, 21 августа, в 02:00 по московскому времени. Репортаж непосредственно с места поединка будут вести Мордехай Марголин и Жантуар Смагулов.

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"Мы продолжаем делать акцент на расширении своего международного присутствия и на этом фоне предоставление российским поклонникам локализованной версии SummerSlam стало для нас важным приоритетом, - отметила Мишель Уилсон, главный директор WWE по вопросам налогообложения и маркетинга. - Это начинание представляет собой еще один шаг на пути к реализации нашей текущей стратегии создания локализованного контента WWE Network для наших зрителей по всему земному шару".

В турнире SummerSlam примут участие величайшие звезды WWE - Джон Сина, Брок Леснар, Роман Рейнс, Джиндер Махал, Наоми, Алекса Блисс, Браун Строуман, Эй Джей Стайлз, Рэнди Ортон, Наталия, Самоа Джо, Братья Усо, The New Day и многие другие.

После SummerSlam все платные трансляции на канале WWE Network будут доступны на русском языке. Поклонники рестлинга могут смотреть поединки SummerSlam и все программы WWE Network, зарегистрировавшись на WWENetwork.com.

О WWE Network

WWE Network - единственный канал прямых платных трансляций всех турниров WWE, включая WrestleMania иSummerSlam, без каких-либо переплат, а также круглосуточного показа разнообразных программ, включая тематические циклы передач, реалити-шоу, документальные фильмы, классические матчи, эксклюзивные репортажи о поединках и многое другое. На портале представлена самая большая библиотека видео по запросу - более 8 200 часов контента, включая все платные трансляции WWE, WCW® и ECW®.

Как и в случае с другими подписными цифровыми сервисами вроде Netflix и Hulu, поклонники могут регистрироваться на интерактивном портале WWE Network по адресу WWENetwork.com и просматривать передачи WWE Network посредством различных подключаемых устройств - Sony PlayStation 3, Sony PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360, Amazon Fire TV, Apple TV и Roku, а также на смарт-телевизорах Sony, Samsung и Panasonic.

Для ознакомления с полным перечнем регионов доступности WWE Network и совместимых устройств нажмите здесь.

О компании WWE

Открытое акционерное общество WWE (код NYSE: WWE) является интегрированной медиакомпанией и признанным лидером в мировой индустрии развлечений. В состав компании входит ряд подразделений, круглый год создающих и поставляющих оригинальный контент глобальной аудитории. WWE делает все возможное для разработки контента, ориентированного на всех членов семей своих зрителей, и его распространения через телевизионные трансляции, платные просмотры, цифровые масс-медиа и платформы для публикаций. Программы WWE на 20 языках смотрят 650 миллионов семей по всему миру. WWE Network, первый в своем роде круглосуточный масштабный канал премиум-класса, представляющий прямые платные трансляции, передачи в записи и огромную библиотеку видео по запросу, на сегодняшний день доступен в более чем 180 странах мира. Головной офис компании расположен в Стамфорде (Коннектикут). Филиалы предприятия работают в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Лондоне, Мехико, Мумбае, Шанхае, Сингапуре, Дубае, Мюнхене и Токио. Дополнительную информацию о компании WWE (код NYSE: WWE) можно найти на wwe.com и corporate.wwe.com. Для получения информации о нашей глобальной деятельности посетите веб-сайт http://www.wwe.com/worldwide/

Source: WWE

Контактная информация для представителей СМИ: Энни Крюгер (Annie Kruger) WWE +1-203-352-8613 Annie.Kruger@wwecorp.com