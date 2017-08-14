Фотоэлектрические модули Trina начинают работу в дубайском эко-эффективном городе

Учитывая сложные климатические условия региона, установка будет состоять из 40 000 панелей Duomax, известных своей прочностью и надежностью. Панели Duomax отличаются уникальной безрамной конструкцией, защищающей их от накопления пыли и требующей минимальных объемов чистки, что в полной мере соответствует экологическим стандартам города. Конструкция Duomax с двойным стеклом вместе с гарантией Trina обеспечивает проекту расчетный срок службы на уровне 30 лет.

Проект "Эко-эффективный город", реализуемый дубайской компанией Diamond Developers. одной из первых вышедшей на местный рынок полной земельной собственности и строительства с момента внедрения института такой собственности в 2002 году, называют первым реальным эко-эффективным микрорайоном на Ближнем Востоке. Комплекс площадью 5 млн. кв. футов (464,5 тыс. кв. м) расположен в 18 милях от Дубая. Ожидается, что эко-эффективный город станет домом для 2 000 человек. Компания Trina Solar, реализовавшая уже несколько крупномасштабных проектов, была выбрана застройщиком в качестве поставщика солнечного коллектора из 40 000 панелей, который будет производить около 16 ГВт-ч электроэнергии в год.

"Для Trina Solar огромная честь внести столь значительный вклад в удовлетворение энергетических потребностей этого микрорайона, - отметила г-жа Хелена Ли (Helena Li), президент компании в Азиатско-тихоокеанском и Ближневосточном регионах. - Солнечная энергия будет играть важную роль в реализации честолюбивого замысла руководства Дубая - к 2020 году сделать город самым эко-эффективным мегаполисом на земле. На этом фоне власти города стремятся внедрять инициативы для более продуманного и рационального стиля жизни, в частности в условиях пустыни, и мы рады поддержать их на пути к достижению целей использования чистой энергии посредством наших инновационных солнечных продуктов. Эко-эффективный город является революционной инициативой по обеспечению стабильного и ответственного развития микрорайона. Продукты Trina Solar будут удовлетворять значительную часть потребностей жителей города в электроэнергии, обеспечивая ему более экологичное и устойчивое будущее".

Анвар Забин (Anwar Zabin), главный исполнительный директор City Solar, прокомментировал: "Завершение первого этапа работ является важной вехой в процессе нашего сотрудничества с эко-эффективным городом. На сегодняшний день, мы установили 24 170 солнечных панелей. Наша работа продолжается, и мы с нетерпением ждем начала второго этапа, в рамках которого будут установлены еще 15 000 панелей. Мы постепенно движемся к целевому показателю в 40 000 панелей, которые в конечном результате будут производить 10 МВт электроэнергии при максимальной мощности. Производимый за год объем электроэнергии будет эквивалентен 16 000 МВт, что позволит сократить углеродные выбросы на 8 000 тонн в год".

О компании Trina Solar Limited

Trina Solar Limited является мировым лидером в сфере солнечных фотоэлектрических модулей, решений и сервисов. Компания, основанная в 1997 году в качестве интегратора PV-систем, на сегодняшний день стимулирует развитие сектора интеллектуальной энергии вместе с установщиками, дистрибьюторами, коммунальными компаниями и застройщиками по всему миру. Для получения дополнительной информации посетите www.trinasolar.com. E-mail: press@trinasolar.com

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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Чжан Ми (Zhang Mi), +86-21- 60575363