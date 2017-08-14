Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фотоэлектрические модули Trina начинают работу в дубайском эко-эффективном городе

Пресс-релизы
14 августа, 9:55 UTC+3

Солнечная установка мощностью 10 МВт будет обеспечивать электроэнергией несколько объектов, включая частные жилые дома и развлекательные комплексы

Поделиться
Материал из 1 страницы

ДУБАЙ (DUBAI), Объединенные Арабские Эмираты, 14 августа 2017 г. /PRNewswire/. Фотоэлектрические модули компании Trina Solar мощностью 10 МВт введены в эксплуатацию в дубайском эко-эффективном городе - инновационном проекте, служащим наглядным доказательством возможности создания и развития микрорайонов в условиях использования исключительно экологически чистых энергоресурсов. Предполагаемый жилой и коммерческий комплекс, включающий такие объекты, как 500 частных вилл, отель на 170 номеров, мечеть, школа, плавательный бассейн, конный клуб и ипподром, станет одним из крупнейших эко-эффективных городов, действующих сегодня на Ближнем Востоке.

Учитывая сложные климатические условия региона, установка будет состоять из 40 000 панелей Duomax, известных своей прочностью и надежностью. Панели Duomax отличаются уникальной безрамной конструкцией, защищающей их от накопления пыли и требующей минимальных объемов чистки, что в полной мере соответствует экологическим стандартам города. Конструкция Duomax с двойным стеклом вместе с гарантией Trina обеспечивает проекту расчетный срок службы на уровне 30 лет.

Проект "Эко-эффективный город", реализуемый дубайской компанией Diamond Developers. одной из первых вышедшей на местный рынок полной земельной собственности и строительства с момента внедрения института такой собственности в 2002 году, называют первым реальным эко-эффективным микрорайоном на Ближнем Востоке. Комплекс площадью 5 млн. кв. футов (464,5 тыс. кв. м) расположен в 18 милях от Дубая. Ожидается, что эко-эффективный город станет домом для 2 000 человек. Компания Trina Solar, реализовавшая уже несколько крупномасштабных проектов, была выбрана застройщиком в качестве поставщика солнечного коллектора из 40 000 панелей, который будет производить около 16 ГВт-ч электроэнергии в год.

"Для Trina Solar огромная честь внести столь значительный вклад в удовлетворение энергетических потребностей этого микрорайона, - отметила г-жа Хелена Ли (Helena Li), президент компании в Азиатско-тихоокеанском и Ближневосточном регионах. - Солнечная энергия будет играть важную роль в реализации честолюбивого замысла руководства Дубая - к 2020 году сделать город самым эко-эффективным мегаполисом на земле.  На этом фоне власти города стремятся внедрять инициативы для более продуманного и рационального стиля жизни, в частности в условиях пустыни, и мы рады поддержать их на пути к достижению целей использования чистой энергии посредством наших инновационных солнечных продуктов. Эко-эффективный город является революционной инициативой по обеспечению стабильного и ответственного развития микрорайона. Продукты Trina Solar будут удовлетворять значительную часть потребностей жителей города в электроэнергии, обеспечивая ему более экологичное и устойчивое будущее".

Анвар Забин (Anwar Zabin), главный исполнительный директор City Solar, прокомментировал: "Завершение первого этапа работ является важной вехой в процессе нашего сотрудничества с эко-эффективным городом. На сегодняшний день, мы установили 24 170 солнечных панелей. Наша работа продолжается, и мы с нетерпением ждем начала второго этапа, в рамках которого будут установлены еще 15 000 панелей. Мы постепенно движемся к целевому показателю в 40 000 панелей, которые в конечном результате будут производить 10 МВт электроэнергии при максимальной мощности. Производимый за год объем электроэнергии будет эквивалентен 16 000 МВт, что позволит сократить углеродные выбросы на 8 000 тонн в год".

О компании Trina Solar Limited

Trina Solar Limited является мировым лидером в сфере солнечных фотоэлектрических модулей, решений и сервисов. Компания, основанная в 1997 году в качестве интегратора PV-систем, на сегодняшний день стимулирует развитие сектора интеллектуальной энергии вместе с установщиками, дистрибьюторами, коммунальными компаниями и застройщиками по всему миру. Для получения дополнительной информации посетите www.trinasolar.com. E-mail: press@trinasolar.com

Фото - http://mma.prnewswire.com/media/544593/Trina_Solar_Limited.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Чжан Ми (Zhang Mi), +86-21- 60575363

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Фото
3
Отходы - абсолютное зло или основа для современной индустрии?
2
Поправка: сенатор США дал высокую оценку природоохранной деятельности Ван Вэньляна
2
Видеть возможности в картофеле: новая глобальная идентичность бренда Lamb Weston®
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Наставниками шоу "Голос-6" стали Агутин, Градский, Билан и Пелагея
2
За ночь в Москве выпало до трети месячной нормы осадков
3
"Аэрофлот" отменит 20 рейсов из-за непогоды
4
Первый канал назовет ведущего "Пусть говорят" в вечернем выпуске передачи
5
Два ребенка погибли в ДТП на Кубани
6
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
7
ABC: хакеры опубликовали новые материалы, похищенные у телеканала HBO
Темы дня
Новости партнеров
Реклама