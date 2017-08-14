GAC Motor выходит в лидеры индекса J.D. Power China

Составители индекса SSI, предоставляющего комплексный анализ процессов продаж и поставок автомобилей, признали высокий уровень интегрированной сети продаж и исчерпывающий ассортимент послепродажных услуг GAC Motor. По состоянию на июнь 2017 года, GAC Motor располагает более чем 470 дилерами по всему миру, а к концу текущего года их число должно возрасти до 520. После создания кластерной сети салонов клиенты компании могут приобрести автомобиль или получить услуги послепродажного обслуживания почти в 800 точках по всему земному шару.

Согласно индексу удовлетворенности дилеров J.D. Power Dealership Satisfaction Index (DSI) компания GAC Motor получила 934 балла, что является самым высоким результатом по всей отрасли.

Президент автобренда г-н Юй Цзюнь (Yu Jun) отметил, что Китай на сегодняшний день является самым важным автомобильным рынком мира, и подобный успех служит результатом клиентоориентированной стратегии компании.

"Эта стратегия гарантирует высочайшее качество продаж и сервисного обслуживания, предоставляемого нашими специалистами клиентам по всему миру. Собирая универсальные команды сотрудников, взращивая молодые таланты и создавая информационную систему с обратной связью, мы сможем превратить GAC Motor в автобренд мирового класса".

Принцип высочайшего внимания к клиентам, которого придерживается GAC Motor, позволил компании достичь успеха на международном рынке. Изучая зарубежные рынки с целью корректировки своей стратегии, распределения ресурсов, использования технологий и дилерской политики, автопроизводитель получил возможность непрерывно оптимизировать локализацию свою автомобилей, продаж и сервисного обслуживания.

В 2017 году GAC Motor открыла свой фирменный салон и завод крупноузловой сборки в Нигерии, чтобы предоставлять услуги, соответствующие специфике местного рынка. Вскоре после этого, Dangote Group, крупнейший производственный конгломерат в Западной Африке, подписал c GAC Motor соглашение о сотрудничестве c целью приобретения автомобилей для корпоративных нужд.

GAC Motor также внедрила стандартизированную стратегию управления во всех звеньях своей глобальной дилерской сети, центрах послепродажного обслуживания и региональных службах технической поддержки для удовлетворения потребностей всех своих клиентов.

"В будущем GAC Motor планирует пополнять свою глобальную сеть новыми сервисными центрами и дилерскими точками, обеспечивая рациональное распределение элементов своей промышленной цепочки при неизменном соблюдении клиентоориентированной стратегии, - добавил г-н Юй. - Мы будем развивать международный бренд и продвигать концепцию эмпирического маркетинга, подбирая зарубежных дилеров исходя из особенностей и возможностей нашей системы послепродажного обслуживания".

Стремясь создавать новые модели для удовлетворения рыночного спроса, GAC Motor будет предлагать своим потребителям все больше вариантов, включая свой надежный внедорожник GS7 и сверхкомпантный паркетник GS3, выпуск которых запланирован на август этого года.

О компании GAC Motor

Дочернее предприятие GAC Group, компания GAC Motor разрабатывает и производит автомобили, двигатели, компоненты и автоаксессуары премиального качества. В 2016 году компания продемонстрировала темпы годового роста на уровне 96% - самый высокий показатель среди всех китайских брендов в упомянутом периоде. По данным отчета о результатах исследования качества продукции 2016 China Initial Quality Study от J.D. Power Asia Pacific GAC Motor четвертый год подряд занимает пятое место среди всех оцененных брендов, что представляет собой самый высокий результат среди всех китайских автопроизводителей.

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Контактная информация для представителей СМИ:

Суки Вонг (Sukie Wong)

+86-186-8058-2829

sukie_gacmotor@126.com

Таки Цзян (Taki Jiang)

+86-134-5028-4242

takijiang@126.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/544636/GAC_Motor.jpg