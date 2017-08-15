Spreadtrum представляет высокопроизводительные платформы LTE SoC

Решение Spreadtrum SC9853I на базе фаундри-платформы 14 нм ориентировано на мировой рынок смартфонов средней и высокой ценовой категории. Новинка оснащена восьмиядерным 64-битным процессором 1,8 ГГц с архитектурой Intel Airmont, что позволяет SC9853I обеспечивать возможности высокопроизводительных мобильных вычислений в сочетании с ультранизким энергопотреблением. Модель SC9853I поддерживает каналы нисходящей связи LTE Cat-7 и восходящей связи Cat-13, предусмотренные 5-режимным коммуникационным стандартом (TD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/GSM), позволяя достигать скорости передами данных по нисходящему каналу на уровне 300 Мб/с и по восходящему - 150 Мб/с, что обеспечивает настоящие возможности онлайн-серфинга 4G+. Решение также поддерживает воспроизведение видео в формате 1080P HD, просмотр на экране с разрешением 18:9 FHD+ (1080*2160) и использование двух 16-мегапиксельных камер.

"Наш первый совместный продукт был представлен в ходе Всемирного мобильного конгресса ранее в этом году, и мы очень рады продолжить это сотрудничество выпуском Spreadtrum SC9853I SoC. Платформа Intel Custom Foundry 14 нм предоставляет передовой РРА, комплексные сервисы изготовления микросхем и техническую поддержку. Она идеально подходит для нужд разработки среднеценовых мобильных устройств, нуждающихся в высоких показателях производительности при малой утечке энергии, - отметил д-р Зейн Болл (Zane Ball), вице-президент технологической и производственной группы Intel и генеральный директор Intel Custom Foundry. - Компания Spreadtrum использовала все преимущества платформы Intel Custom Foundry 14 нм. В результате система SC9853l обеспечивает превосходную производительность и возможности управления питанием, что оптимизирует опыт пользовательского взаимодействия со смартфонами".

Линейка Spreadtrum SC9850 разработана для рынков устройств среднего и базового уровня. Система оснащена встроенным четырехядерным прикладным процессором ARM Cortex-A7, а также интегрированным ускорителем 3D-графики ARM Mali 820. Решения SC9850 поддерживают пятирежимный коммуникационный стандарт (TD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/ WCDMA/GSM) и обеспечивают возможность двусторонней агрегации несущих частот: нисходящий канал Cat-7 (до 300 Мб/с) и восходящий канал Cat-13 (до 150 Мб/с), воспроизведение видео в формате 1080P HD, просмотр на экране с разрешением 18:9 HD+ (720*1440) и поддержка двух камер до 13 мегапикселей каждая.

Кроме того, в обеих линейках SC9853I и SC9850 сделан акцент на повышение обрабатывающей способности двух камер. Все решения оснащены встроенным 3DNR для оптимизации съемки в ночное время, а также такими функциями, как повторная фокусировка, оптимизация изображения лица в режиме реального времени, 3D-моделирование и AR. Благодаря эксклюзивной технологии Spreadtrum EverMuLTETM, эти продукты способны поддерживать работу двух SIM-карт в режиме "двойной 4G" и "двойной VoLTE". Обе линейки поддерживают платежное приложение NFC и оснащены интегрированными центрами сенсорного управления, представляя собой комплексное решение для оптимизации пользовательского взаимодействия с устройствами.

Д-р Лео Ли (Leo Li), глава правления и главный исполнительный директор Spreadtrum, прокомментировал: "Ассортимент платформ LTE SoC от Spreadtrum включает модель SC9853l, созданную на базе платформы 14 нм Intel Custom Foundry и использующую ее высокоэффективные вычислительные возможности и современные технологии. Мы уверены, что это решение поможет нашим клиентам разрабатывать более конкурентоспособные интеллектуальные продукты. Эти платформы обеспечивают повышенную производительность для удовлетворения растущего спроса на мировом рынке LTE. Кроме того, эти дифференцированные модели чиповых решений LTE позволяют нашим клиентам создавать продукты для различных сегментов рынка".

Для получения более подробной информации посетите www.spreadtrum.com.

Фото - http://mma.prnewswire.com/media/544982/Spreadtrum_Communications.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Кэти Чжоу (Kathy Zhou), Email: news@spreadtrum.com, Тел.: +86-21-2036-0600 x1120