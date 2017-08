Supermicro повышает производительность Edge-систем в 2,5 раза

САН-ХОСЕ (SAN JOSE), Калифорния, 15 августа 2017 г. /PRNewswire/. Компания Super Micro Computer, Inc. (код NASDAQ: SMCI), мировой лидер в сфере технологий для вычислений, хранения данных и сетевого взаимодействия, а также экологически безопасных компьютеров, сегодня представила полный ассортимент универсальных решений, оптимизированных под нужды растущих рынков встроенных устройств, интеллектуальных центров разработки данных и сетевой периферии. Компактные системы и материнские платы Supermicro, оптимизированные под новые однокристалльные системы Intel® Atom™ C3000 (Denverton) характеризуются сниженными показателями энергопотребления и повышением производительности в 2,5X по сравнению с решениями предыдущего поколения.

Новые материнские платы линейки А2 от Supermicro оснащаются 2-16 ядрами Atom, до 128 ГБ памяти ECC, четырьмя портами 10G SFP+ или RJ45 и имеют срок службы до 7 лет. Материнские платы A2SDi оптимизированы для использования в серверах и системах хранения данных с низким энергопотреблением и приложениях веб-хостинга, оснащены интегрированной технологией Intel® QuickAssist (QAT) для устройств обеспечения сетевой безопасности. Эти новые энергоэкономичные полнофункциональные материнские платы укрепляют «фундамент» встроенных серверных решений Building Block Solutions® от Supermicro и расширяют её растущую линейку продуктов, предназначенных для транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры, предприятий розничной торговли, цифровых систем оповещения, промышленной автоматики, цифровых систем безопасности и наблюдения, облачных технологий и облачных систем хранения данных, медицинской визуализации и устройств сети/обеспечения безопасности.

«Наши новые решения Atom C3000 способны повышать производительность Edge-систем в 2,5 раза, что позволяет оптимизировать общую эффективность предприятий, стимулирует производительность и конкурентоспособность, - отметил Чарльз Лян (Charles Liang), президент и главный исполнительный директор Supermicro. - По мере дальнейшего роста и развития рынка встроенных серверов Supermicro приобретает статус лучшего поставщика решений, обладающего обширнейшей компетенцией в области разработки, производства и поддержки устройств данной сферы».

Supermicro предлагает COTS (готовую) модель со стандартными форм-факторами - материнскими платами Flex и mini-ITX, дабы предоставить клиентам гибкий доступ к самому обширному в отрасли ассортименту базовых модулей, оптимизированных под нужды различных приложений, включая vCPE, NFV, SDN и SD-WAN. Что же касается системных форм-факторов, в ассортименте компании представлены решения от коробочных 1U и компактных стоечных 1U до мини-башен и даже системы 3U MicroCloud, созданной для базового выделенного хостинга и приложений кэширования памяти.

В дополнение к полному ассортименту компактных систем с низкими требованиями к тепловой изоляции и энергопотреблению, клиентам Supermicro предоставляются на выбор источники питания постоянного или переменного тока и безвентиляторные варианты. Возможности расширения опций сетевого взаимодействия и хранения данных с помощью mini-PCIE и гнёзд М.2 облегчает масштабирование прикладного хостинга и хранилищ информации.

Сегодня Supermicro представляет следующие модели серверов и материнских плат Atom C3000:

Суперсерверы

5029A-2TN4 – минибашенный сервер с 9-ваттным Atom C3338

E200-9A – коробочный виртуализационный сервер 1U с 16-ваттным Atom C3558

5019A-FTN4 – компактное устройство обеспечения сетевой безопасности 1U с Atom C3758

E300-9A – коробочное устройство обеспечения сетевой безопасности 1U с 25-ваттным Atom C3858

5019A-12TN4 – компактный сервер/устройство обеспечения сетевой безопасности 1U с Atom C3850

Материнские платы

A2SDi-2C-HLN4F – 2-ядерный Atom C3338 с памятью до 64 Гб

A2SDi-4C-HLN4F – 4-ядерный Atom C3558 с памятью до 128 Гб, M.2

A2SDi-8C/8C+-HLN4F – 8-ядерный Atom C3758 с памятью до 128 Гб, M.2

A2SDi-12C-HLN4F – 12-ядерный Atom C3858 с памятью до 128 Гб, M.2

A2SDi-H-TP4F – 16-ядерный Atom C3958 с четырьмя 10GbE и памятью до 128 Гб, M.2

A2SDi-H-TF – 8-ядерный Atom C3758 с двумя 10GbE и памятью до 12 Гб, M.2

A2SDi-TP8F – 12-ядерный Atom C3858 с четырьмя 10G и 1G и памятью SODIMM до 64 Гб, M.2

A2SDi-LN4F – 12-ядерный Atom C3850 с четырьмя 1G и памятью SODIMM до 64 Гб, M.2

A2SDV-8C-TLN5F – 8-ядерный Atom C3708 с четырьмя 10G и памятью до 128 Гб, M.2

A2SDV-12C+-TLN5F – 12-ядерный Atom C3858 с четырьмя 10G и памятью до 128 Гб, M.2

A2SDV-16C-TLN5F – 16-ядерный Atom C3958 с четырьмя 10G и памятью до 128 Гб, M.2

Системы MicroCloud

5039MA8-H12RFT – 3U с 12 узлами, 8-ядерный Atom C3750

5039MA16-H12RFT – 3U с 12 узлами, 16-ядерный Atom C3955

Для получения дополнительной информации о полном ассортименте встроенных решений от Supermicro посетите веб-сайт https://www.supermicro.com/Atom/.

