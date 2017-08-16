Председатель правления The Red Group стал членом консультативного совета Cloudwith.me

ДУБЛИН, August 16, 2017/PRNewswire/.​ Компания Cloudwith.me, предоставляющая облачные сервисы с удаленным управлением, сегодня объявила о назначении г-на Майкла Нгая (Michael Ngai) членом своего консультативного совета. Г-н Нгай входит в число ведущих специалистов финансового сектора в азиатско-тихоокеанском регионе и будет консультировать компанию Cloudwith.me по вопросам организации первичного размещения токенов (ICO) криптовалюты "Cloud", а также по вопросам корпоративного управления и реализации намеченной стратегии деятельности.

Майкл Нгай имеет значительный опыт работы в сфере международных валютно-финансовых отношений. В настоящее время он является председателем правления The Red Group, а ранее работал директором-распорядителем банка UBS Investment Bank.

Кроме того, г-н Нгай является членом Национального комитета Китайской народной политической консультативной конференции ("CPPCC"), членом Постоянного комитета CPPCC провинции Хэйлунцзян (Китай), а также студентом последнего курса и членом Консультативного совета по развитию колледжа Clare Hall при Кембриджском университете.

"Г-н Нгай стал еще одним ценным сотрудником нашей компании, и мы рассчитываем на его существенную помощь как в успешном проведении ICO, так и в создании более доступного и менее дорогостоящего децентрализованного облачного сервиса, - заявил соучредитель и главный технический директор компании Асаф Замир (Asaf Zamir). - Его опыт также полезен в плане консультирования руководства нашей компании и содействия в развитии ее деятельности по всему миру".

Сам г-н Нгай прокомментировал свое назначение следующим образом: "Революция, которую совершила блокчейн-технология, имеет потенциал, достаточный для реального прорыва, который обеспечит "демократизацию" стоимости облачных сервисов и их доступность для миллионов новых пользователей, особенно в развивающихся странах. Технология компании Cloudwith.me и ее концепция принципиально отличаются от подавляющего большинства других ICO за счет обеспечения быстрой практической реализации и предложения реальной выгоды. Этот интереснейший ICO, ориентированный на реализацию конкретных задач, может содействовать переводу облачных технологий на новый уровень".

Компания Cloudwith.me была основана в 2015 году в целях предоставления своим клиентам управляемого хостинга для обеспечения доступа к облачным сервисам в сверхшироких масштабах. В настоящее время она имеет более 22 тысяч развернутых серверных систем, обслуживающих предприятия малого и среднего бизнеса по всему миру, и поддерживает тесные взаимоотношения с ведущими на сегодняшний день поставщиками облачных сервисов.

ICO, проводимое компанией Cloudwith.me, ориентировано на немедленное получение выгоды покупателями токенов Cloud. Прежде всего, токен Cloud является единственным криптовалютным токеном, который может использоваться через короткое время после закрытия ICO для получения и оплаты облачных сервисов, предоставляемых крупнейшими в мире поставщиками, за 50% от их текущей стоимости. 300 миллионов долларов, которые планируется привлечь в результате проведения ICO компанией Cloudwith.me, будут инвестированы в развитие облачной инфраструктуры и разработку программного обеспечения.

Проводимое компанией Cloudwith.me первичное размещение токенов (ICO) завершится 25 августа 2017 г. Во время проведения ICO аккредитованные инвесторы могут покупать токены Cloud с использованием биткоина или эфира, а также посредством банковских переводов и кредитных карт.

Более подробная информация относительно ICO по криптовалюте Cloud представлена на следующем веб-сайте: token.cloudwith.me

О компании Cloudwith.me

В 2015 году Асаф Замир и Гилад Сомджен основали компанию Cloudwith.me, предоставляющую управляемый хостинг для доступа к облачным сервисам AWS и Azure. Компания Cloudwith.me предоставляет улучшенный эффективный сервис для физических лиц и владельцев компаний малого, среднего и крупного бизнеса путем упрощения процесса и минимизации времени и сложности, необходимых для создания облачных серверов и поддержания их работы.

Контакты для прессы:

Северная Америка

Аманда Дрейн (Amanda Drain)

Montieth & Company

adrain@montiethco.com

+1-646-864-3263



Европа

Зарна Патель (Zarna Patel)

Montieth & Company

zpatel@montiethco.com

+44(0)20-3865-1947



Азиатско-Тихоокеанский регион

Моника Кью (Monica Qu)

SPRG

monica.qu@sprg.com.cn

+86(10)8580-4258 x 251

Source: Cloudwith.me