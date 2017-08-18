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В китайском павильоне на Экспо-2017 в Астане пройдёт Неделя Гуандуна

Пресс-релизы
18 августа, 9:00 UTC+3
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АСТАНА (ASTANA), Казахстан, 17 августа 2017 г. /PRNewswire/. Неделя Гуандуна пройдет в китайском павильоне на Экспо-2017 Астана с 18 по 20 августа этого года. Мероприятие, организуемое гуандунским подразделением Китайского комитета по содействию международной торговле (CCPIT), будет посвящено теме "Энергетика будущего – "зеленый" Шелковый путь". Старт Неделе Гуандуна дадут исполнители традиционного китайского танца "цилинь", считающегося одним из элементов нематериального культурного наследия нации и отражающего уникальную культуру южно-китайского региона Линнань. После танцевального представления гостей мероприятия ждет презентация инноваций провинции Гуандун в сфере новых источников энергии.

По словам директора выставочного департамента гундунского подразделения CCPIT г-на Цай Илэ (Cai Yile), программа Недели Гуандуна также предполагает проведение торжественной церемонии открытия, тематических форумов, а также мероприятий по экономическому и торговому обмену между Гуандуном и Казахстаном, презентации крупных городов и туристических достопримечательностей, а также выступления культурных коллективов провинции.

На фотовыставке, организуемой Информационным управлением Народного правительства пров. Гуандун, будет демонстрироваться коллекция из 80 фотографий, посвященных культуре Линнаня, "Величественной земле", развитию экономики, гармоничному обществу и Инициативе "Пояс и путь". Основной целью выставки является демонстрация роскошных природных ландшафтов Гуандуна, стародавних традиций и быстрого экономического развития, а также новейших достижений инициативы "Пояс и путь".

Представляемые в ходе шоу передовые инновационные технологии покажут, как Гуандун генерирует электричество, используя энергию океана. "Океан считается единственным и незаменимым пространством, способным поддерживать существование человеческого общества, - отметил Ма Лунлун (Ma Longlong), директор гуанчжоуского Института энергосбережения при Китайской академии наук. - А крупномасштабный плавучий волновой генератор энергии гарантированно предоставит доступ к электричеству для офшорных операций на островах и рифах при сильном волнении".

В дополнение к обширной программе мероприятия, участники Недели Гуандуна смогут насладиться танцем "цилинь", исполняемым на открытом воздухе танцорами художественной студии из Дунгуаня. Этот старинный танец, берущий свое начало из фольклорных традиций города, символизирует пожелания удачи и благополучия.

В ходе Недели Гуандуна власти провинции планируют провести переговоры с органами власти и правительственными организациями Казахстана в таких сферах, как экономика и торговля, культура и туризм, в стремлении продвигать сотрудничество и обмен между Китаем и Республикой Казахстан.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-н Лью (Mr. Liu), тел.: 86 21 83107616

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