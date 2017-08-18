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Настало время посетить удивительный красный пляж

Пресс-релизы
18 августа, 9:00 UTC+3
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ПАНЬЦЗИНЬ (PANJIN), Китай, 18 августа 2017 г. /PRNewswire/. Второй Международный молодежный арт-фестиваль "Red Beach Cup" (Кубок красного пляжа) начал свою работу 14 августа в Национальном ландшафтном заповеднике "Красный пляж" - потрясающей достопримечательности, расположенной в городе Паньцзинь на северо-востоке Китая. В мероприятии приняли участие более 200 молодых людей из Китая, России, США и 11 других стран мира.

Фото -  http://mma.prnewswire.com/media/546251/The_Panjin_Red_Beach_National_Scenic_Corridor.jpg

Национальный ландшафтный заповедник "Красный пляж" раскинулся на беру реки Лаохе и побережье Бохайского залива. Это крупнейший красный болотный массив в мире, характеризующийся береговой линией уникального красного оттенка, обширными болотными ресурсами и густыми зарослями тростника.

"Красному пляжу" присужден класс АААА - второй высочайший рейтинг среди всех туристических достопримечательностей страны. Ежегодно сюда приезжают более 1 миллиона китайских и зарубежных туристов. В заповеднике их ждет колоссальный по своей протяженности пляж, десятки тысяч задорных водопадов и настоящее море тростника. Идеальное сочетание естественной природы и ландшафты, сотворенного руками человека!

Столь роскошный пейзаж создает растение солянка, покрывающее болотный массив и приобретающее красный оттенок летом и осенью после насыщения щелочью и вымачивания в водах солончака. Уходящее далеко за горизонт море красных растений.

Еще одной изюминкой заповедника можно по праву назвать крупнейшие в мире заросли тростника, где обитают многочисленные дикие животные и растения. Здесь вас ждет мост на деревянных опорах, уходящий за горизонт и сливающийся в небом, словно волна в бурном море. Во время прогулки по мосту можно полюбоваться видами красного пляжа и тростниковых зарослей с обеих сторон от вас, насладиться пением перелетных птиц и почувствовать естественную мощь безграничного моря.

Национальный ландшафтный заповедник "Красный пляж" в Паньцзине включает десять примечательных зон. Растительность здесь начинает краснеть в мае и до самого октября постепенно меняет оттенок с красного на багряный, поэтому май-октябрь - это лучшее время для посещения заповедника.

Вы обязательно увезете с собой незабываемые воспоминания об этом месте. Руководство Ландшафтного парка "Красный пляж" работает над усовершенствованием услуг посредством цифровых технологий и "умного" туризма, в полном соответствии с темами развития города Паньцзинь. Приезжайте в красочный Паньцзинь жарким летом и погрузить в прохладу наших болотных угодий.

Контактная информация: Г-жа Ли (Ms. Li), 86 18642777977 

 
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