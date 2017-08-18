ЭКСПО-2017 Астана: презентация инноваций Гуандуна в области новой энергетики

По словам Линь Нао (Lin Tao), директора гуандунского представительства Китайского комитета по продвижению международной торговли (ССPIT), являющегося организатором мероприятия, руководство Гуандуна воспользовалось возможностью, открываемой Всемирным экспо, для популяризации имиджа провинции на мировой арене. Следуя инициативе "Пояс и путь", провинция наращивает сотрудничество с охватываемыми ею странами и выступает в качестве важного двигателя новой фазы универсального процесса открытости, устанавливая связи как с западными, так и восточными партнерами.

В рамках темы мировой выставки - "Энергетика будущего", - в китайском павильоне были представлены передовые энергетические технологии и разработки гуандунских специалистов. В их числе - и плавучий волновой генератор, по своей форме напоминающий ястреба и рекомендованный Гуанчжоуским институтом энергосбережения при Китайской академии наук. В генераторе используются легкие и эффективные плавучие элементы, поглощающие энергию волны, в сочетании с уникальным устройством, преобразующим волновую энергию в электричество, и технологией полупогружения. Все это гарантирует энергоснабжение морских платформ, а также объектов, расположенных на островах и морских рифах. "Согласно оценкам экспертов, технология обладает передовыми преимуществами", - отметил Ма Лунлун (Ma Longlong), директор института.

Современные технологии и разработки, представленные в ходе Недели Гуандуна, являются примерами внедряемой руководством Гуандуна стратегии инновационного развития. В последние годы доля расходов на научно-исследовательскую деятельность в ВВП Гуандуна увеличился на 0,01%. В частности, в 2015 году это соотношение достигло 2,5%, в 2016 году - 2,58% и продолжает расти, достигая среднего уровня для инновационных стран.

Как известно, Казахстан является первой остановкой на пути продвижения китайской инициативы "Пояс и путь" на Запад. Казахстан со своими обширными ресурсами, и энергетическими в частности, расширяет сотрудничество с Китаем в области энергетики. Для того чтобы создать новую платформу для предприятий Гуандуна и Казахстана с целью поиска возможностей для потенциального сотрудничества, в ходе Недели Гуандуна провинциальное представительство CCPIT и правительственные организации Казахстана планируют подписать соответствующий протокол о намерениях.

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