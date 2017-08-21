Зарубежные инвестиции стимулируют экономику Чанчуня

Чанчунь, столица провинции Гирин, возглавляет процесс возрождения северо-восточного промышленного пояса, и рост индустриальных показателей региона в этом году стал настоящим сюрпризом для многих. Как показывают статистические данные, ценность промышленного производства в городе в первой половине 2017 года превысила 510 млрд юаней, что на 8,8% больше по сравнению с предыдущим годом, а по некоторым экономическим показателям Чанчунь стал лидером северо-востока страны, продемонстрировав лучший результат начиная с 2014 года.

ВВП Чанчуня в первом полугодии возрос на 8%, что выше среднего уровня по стране и является положительным итогом инвестиционных вливаний и активного промышленного развития.

Сингапурская компания Prime Group International направила в город свою делегацию из трех представителей во главе с главным исполнительным директором. Предприятие уже подписало протокол об намерениях инвестировать строительство курортного города с привлечением первичных, вторичных и третичных отраслей промышленности.

За период с января по июнь текущего года фактический приток иностранных инвестиций в Чанчунь составил $4,3 млрд, что на 14,8% больше по сравнению с предшествующим годом.

"Большая часть полученных средств были освоены обрабатывающей промышленностью и особенно непроизводственным сектором экономики", - отметил директор городского управления коммерции г-н Гао Шань (Gao Shan).

Он также добавил, что кубанская делегация привезла с собой новейшие разработки в области генной инженерии и биотехнологий, а немецкие компании на этот раз продемонстрировали интерес к сотрудничеству в области инновационной энергетики, природоохранных и биологических технологий.

Дабы стимулировать развитие экономики северо-восточных регионов, центральное правительство Китая внедрило ряд политических мер, направленных на привлечение зарубежных инвестиций в регион.

16 августа этого года Госсовет КНР, орган, выполняющий функции кабинета министров в Китае, обнародовал сообщение о дальнейшем послаблении ограничений для иностранных инвесторов, внедрении политики финансовой и налоговой поддержки, улучшении инвестиционной среды в зонах экономико-технологического развития и упрощении процедур привлечения перспективных специалистов.

"Мы очень выигрываем от новейших реформ", - прокомментировал г-н Гао. Чанчунь смог преодолеть прежние затруднения, вызванные однородной структурой тяжелой промышленности. По словам г-на Гао, за последний год на долю сферы услуг пришлось более половины регионального экономического роста.

В ходе инвестиционной конференции, состоявшейся в начале года, мэр города Лью Чанлун (Liu Changlong) подчеркнул необходимость приложения усилий к продвижению проектов с высоким потенциалом для привлечения международных инвесторов.

По его словам, первоочередное внимание следует уделать трем ключевым промышленным цепочка, включая автомобилестроение, производство железнодорожной техники и сельское хозяйство.

С тех пор в Чанчуне было инициировано большое количество крупномасштабных проектов с участием иностранных инвесторов. Ожидается, что в 2018 году начнет работу завод FAW-Volkswagen Audi с общим размером капиталовложений 15,8 млрд юаней. Полным ходом идет реализация проекта выращивания кур и переработки курятины, инвестируемого тайской Chia Tai Group с инвестициями в размере 4,9 млрд юаней. Оба этих проекта позволят вывести существующую промышленность Чанчуня на новый уровень.

"Чанчунь наращивает темпы и масштабы сотрудничества с зарубежными инвесторами, - добавил г-н Гао. - Большая жизненная сила и потенциал города приносит инвесторам уверенность в успехе их деятельности в данном регионе".