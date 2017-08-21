Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Зарубежные инвестиции стимулируют экономику Чанчуня

Пресс-релизы
21 августа, 10:40 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧАНЧУНЬ (CHANGCHUN), Гирин, 21 августа 2017 г. /PRNewswire/. В течение пяти дней с 15 по 19 августа этого года представители руководства 40 компаний из почти десяти стран и регионов мира, включая США, Японию, Францию и Гонконг, совместно изучали инвестиционные возможности в северо-восточном городе Китая.

Чанчунь, столица провинции Гирин, возглавляет процесс возрождения северо-восточного промышленного пояса, и рост индустриальных показателей региона в этом году стал настоящим сюрпризом для многих. Как показывают статистические данные, ценность промышленного производства в городе в первой половине 2017 года превысила 510 млрд юаней, что на 8,8% больше по сравнению с предыдущим годом, а по некоторым экономическим показателям Чанчунь стал лидером северо-востока страны, продемонстрировав лучший результат начиная с 2014 года.

ВВП Чанчуня в первом полугодии возрос на 8%, что выше среднего уровня по стране и является положительным итогом инвестиционных вливаний и активного промышленного развития.

Сингапурская компания Prime Group International направила в город свою делегацию из трех представителей во главе с главным исполнительным директором. Предприятие уже подписало протокол об намерениях инвестировать строительство курортного города с привлечением первичных, вторичных и третичных отраслей промышленности.

За период с января по июнь текущего года фактический приток иностранных инвестиций в Чанчунь составил $4,3 млрд, что на 14,8% больше по сравнению с предшествующим годом.

"Большая часть полученных средств были освоены обрабатывающей промышленностью и особенно непроизводственным сектором экономики", - отметил директор городского управления коммерции г-н Гао Шань (Gao Shan).

Он также добавил, что кубанская делегация привезла с собой новейшие разработки в области генной инженерии и биотехнологий, а немецкие компании на этот раз продемонстрировали интерес к сотрудничеству в области инновационной энергетики, природоохранных и биологических технологий.

Дабы стимулировать развитие экономики северо-восточных регионов, центральное правительство Китая внедрило ряд политических мер, направленных на привлечение зарубежных инвестиций в регион.

16 августа этого года Госсовет КНР, орган, выполняющий функции кабинета министров в Китае, обнародовал сообщение о дальнейшем послаблении ограничений для иностранных инвесторов, внедрении политики финансовой и налоговой поддержки, улучшении инвестиционной среды в зонах экономико-технологического развития и упрощении процедур привлечения перспективных специалистов.

"Мы очень выигрываем от новейших реформ", - прокомментировал г-н Гао. Чанчунь смог преодолеть прежние затруднения, вызванные однородной структурой тяжелой промышленности. По словам г-на Гао, за последний год на долю сферы услуг пришлось более половины регионального экономического роста.

В ходе инвестиционной конференции, состоявшейся в начале года, мэр города Лью Чанлун (Liu Changlong) подчеркнул необходимость приложения усилий к продвижению проектов с высоким потенциалом для привлечения международных инвесторов.

По его словам, первоочередное внимание следует уделать трем ключевым промышленным цепочка, включая автомобилестроение, производство железнодорожной техники и сельское хозяйство.

С тех пор в Чанчуне было инициировано большое количество крупномасштабных проектов с участием иностранных инвесторов. Ожидается, что в 2018 году начнет работу завод FAW-Volkswagen Audi с общим размером капиталовложений 15,8 млрд юаней. Полным ходом идет реализация проекта выращивания кур и переработки курятины, инвестируемого тайской Chia Tai Group с инвестициями в размере 4,9 млрд юаней. Оба этих проекта позволят вывести существующую промышленность Чанчуня на новый уровень.

"Чанчунь наращивает темпы и масштабы сотрудничества с зарубежными инвесторами, - добавил г-н Гао. - Большая жизненная сила и потенциал города приносит инвесторам уверенность в успехе их деятельности в данном регионе".

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: г-н Сю (Mr. Сю), тел.: 86 10 63074558

 
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
"Если я преодолела страх перед ВИЧ, то с остальным справлюсь"
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
3
Отходы - абсолютное зло или основа для современной индустрии?
2
Поправка: сенатор США дал высокую оценку природоохранной деятельности Ван Вэньляна
2
Видеть возможности в картофеле: новая глобальная идентичность бренда Lamb Weston®
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США приостанавливают выдачу неиммиграционных виз по всей России
2
Меркель назвала ненормальным желание Шрёдера войти в совет директоров "Роснефти"
3
Автомобиль врезался в две автобусные остановки в Марселе
4
В Литву прибыла первая партия сжиженного газа из США
5
СМИ: Сербия отозвала всех дипломатов из Македонии
6
ЦБ РФ отозвал лицензию у АКБ "Северо-Восточный альянс"
7
Украинские силовики попытались прорвать линию обороны ДНР рядом с Донецком
Темы дня
Новости партнеров
Реклама