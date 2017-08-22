Восходящая звезда мирового тенниса Дарья Касаткина стала новым лицом компании ИнстаФорекс

МОСКВА, August 22, 2017/PRNewswire/. Международная брокерская компания ИнстаФорекс представила новое лицо бренда, которым стала восходящая звезда мирового тенниса Дарья Касаткина. В свои 20 лет Дарья уже является победителем "Кубка Кремля" в парном разряде и турнира Юниорского Большого Шлема "Roland Garros", а также обладательницей двух титула WTA и семи ITF. И если в 2015 году по мнению авторитетного издания Sports Illustrated Дарья была "лучшим игроком из тех, о ком вы еще не слышали", то сейчас юную теннисистку знают уже во всем мире.

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https://www.multivu.com/players/uk/8160851-daria-kasatkina-ambassador-instaforex/

"Мы уже имеем опыт сотрудничества со звездами мирового спорта в том числе с известными теннисистами. Однако, Дарья, несомненно, наиболее полно олицетворяет наши идеалы и устремления. Молодость, настойчивость и постоянное желание развиваться в стремлении быть лучшей - вот качества, которые нам так импонируют в ней. Качества, которыми наша компания также обладает. Так что мы рассчитываем на очень эффективный спортивный тандем с Дарьей", - заявил Павел Шкапенко, директор по развитию ИнстаФорекс.

Дарья Касаткина также рада этому новому статусу и уверена, что отлично справится с этой миссией. "Я пока не имею большого опыта в качестве представителя бренда, однако считаю, что главное в таком деле - оставаться собой. Ведь люди любят и уважают тебя не только за спортивные достижения, но и за то, каким человеком ты являешься в повседневной жизни. Я просто буду продолжать делать то, что люблю - играть в большой теннис. И очень надеюсь, что будучи лицом компании ИнстаФорекс я смогу порадовать поклонников новыми достижениями в мировом спорте", - отметила Дарья.

На момент начала сотрудничества с ИнстаФорекс Дарья Касаткина является 30-й ракеткой мира. При этом обе стороны контракта воспринимают этот факт в едином позитивном ключе: "Нам есть куда двигаться дальше".

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/545933/InstaForex_Daria_Kasatkina.jpg )

Video: https://www.multivu.com/players/uk/8160851-daria-kasatkina-ambassador-instaforex/

Source: InstaForex

Nadezhda Zuevich, nadezhda.zuevich@instafxgroup.com, +7-981-45-800-85