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Tonino Lamborghini представляет смартфон Alpha-One

Пресс-релизы
22 августа, 9:02 UTC+3

Экслюзивной точкой продаж Alpha-One в Великобритании станtn лондонский универмаг Harrods, в ОАЭ смартфон можно будет приобрести в люксовом бутике Levant в Dubai Mall, а также в отелях высшего класса

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СЕУЛ (SEOUL), Южная Корея, 22 августа 2017 г. /PRNewswire/. Люксовый итальянский бренд Tonino Lamborghini объявляет о начале продаж своего фирменного смартфона Alpha-One в розничных магазинах Великобритании и ОАЭ при дистрибьюторской поддержке DASAN Networks.

В Великобритании эксклюзивной точкой продаж Alpha-One станет лондонский универмаг Harrods - приобрести смартфон можно будет на третьем этаже в новом салоне-магазине мобильных устройств от высококлассных инновационных брендов.

Начиная с 22 августа, Alpha-One будет представлен и на рынке ОАЭ: смартфон премиум-класса будет продаваться в люксовом бутике Levant в крупнейшем в мире торговом центре Dubai Mall, а также в самых высококлассных отелях ОАЭ - Levant Boutique в Atlantis Hotel The Palm, Jumeirah Al Qasr Hotel, Jumeirah Al Naseem Hotel, Four Season Hotel и Jumeirah Zabeel Saray Hotel.

Levant - сеть розничных магазинов класса "люкс", в ассортименте которых представлены ювелирные изделия, роскошные наручные часы, одежда и аксессуары от ведущих дизайнеров мира. Магазины сети ориентированы на первоклассное обслуживание требовательной клиентуры в Объединенных Арабских Эмиратах.  

ALPHA-ONE

"Появление на прилавках Harrods и Dubai Mall автоматически означает мировое признание Alpha-One как премиального смартфона с инновационными спецификациями и высокой ценностью бренда, - отметил Мин Беонг-Гон (Min Byeong-Gon), вице-президент корейской IT DASAN Networks. - Перед нами открывается отличная возможность представить Alpha-One требовательным клиентам по всему миру и укрепить имидж премиального производителя смартфонов посредством тщательно продуманной и избирательной дистрибуции".

Alpha-One представляет собой новый тип мобильных телефонов, сочетающих технологии с истинной роскошью. Смартфон изготовлен из самых высококачественных материалов, включая итальянскую кожу ручной выделки и специальный жидкий сплав, способный противостоять коррозии несмотря на свой чрезвычайно малый вес. Этот уникальный гаджет сочетает в себе люксовый дизайн, новейшие тенденции моды и отличную функциональность.

Среди основных функций новинки - датчик отпечатков пальцев, обеспечивающий безопасность и удобство в эксплуатации, слот для двух SIM-карт, фронтальная камера 8 МП и основная камера 20 МП с возможностями оптической и цифровой стабилизации изображения, а также высококлассная аудиосистема с использованием двойного динамика Dolby.

Alpha-One можно приобрести онлайн (www.lamborghinimobile.com), а также в избранных люксовых бутиках мира: лондонском Harrods и Levant в Dubai Mall.

Фото  - http://mma.prnewswire.com/media/546595/ALPHA_ONE.jpg  

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Наюнг Хан (Nayoung Han), +82-10-9243-1463, hanny@dasannetworks.com; Цзихун Ким (Jihyun Kim), +82-10-6267-3111, kimjh@dasannetworks.com

 
 
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