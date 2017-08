Arena Solutions получила стратегические инвестиции от JMI Equity

Основанная в 2000 году компания Arena разработала технологию облачного PLM и на сегодняшний день предоставляет комплексную платформу разработки продуктов, объединяющую в себе PLM, ALM, сотрудничество в рамках цепочки снабжения и QMS для нужд проектирования и производства сложной электроники. Это решение создает совместный рабочий процесс, включающий все этапы от разработки до производства и тесно связанный с реестром продукта, позволяя электроинженерам, механикам и разработчикам ПО сотрудникаать с командами проектировки, контроля качества и производства продукции. Платформа Arena представляет собой систему регистрации данных для упрощения этих процессов и приносит безусловную ценность клиентам, помогая им повышать качество продукции, сокращать затраты и ускорять время вывода продуктов на рынок. В базе Arena, охватывающей свыше 125 стран мира, на сегодняшний день около 1 000 пользователей, включая Intuit, Citrix Systems, Nutanix, GoPro, Thermo Fisher Scientific и eBay.

"Мы рады получить инвестиции от JMI вместе с доступом к их компетенции и отраслевой сети, которые мы считаем чрезвычайно важными для нашего дальнейшего роста и расширения, - отметил Крейг Ливингстон, главный исполнительный директор Arena. - Для нашего бизнеса самое время сделать следующий шаг вперед, и мы находимся в активном процессе устойчивого расширения и эволюции клиентской базы нашей передовой платформы. Мы с нетерпением ждем начала сотрудничества с командой JMI, поскольку их перспективное видение и любовь к своему делу в полной мере соответствуют нашим ценностям".

Arena является лидером в сфере приложений SaaS для рынка разработки продуктов, в частности в областях технологий, электроники и биомедицинской вертикали, где повышающая конвергенция аппаратного и программного обеспечения создает комплексный производственный процесс.

"Облачное программное обеспечение продолжает революционизировать большой спектр отраслей промышленности, и Arena находится в авангарде этого прогресса, - отметил Брайан Херсман, генеральный партнер JMI. - Мы давно следим за деятельностью Arena и чрезвычайно впечатлены их способностью создавать инновации и усовершенствовать свое передовое программное обеспечение. Мы очень рады начать сотрудничество с Крейгом и его командой, дабы помочь им и дальше предоставлять исключительную ценность клиентам и их ключевым рынкам".

Г-н Херсман (Hersman), генеральный партнер JMI и Сукен Вакил (Suken Vakil) директор компании, войдут в состав совета директоров Arena.

О компании Arena Solutions

Компания Arena, создатель облачного решения PLM, предоставляет комплексную платформу разработки продуктов, объединяющую в себе средства PLM, ALM, сотрудничества в рамках цепочки снабжения и QMS, предназначенные для проектирования и производства сложной электроники. С помощью решения Arena электроинженеры, технологи, разработчики аппаратного и программного обеспечения могут взаимодействовать с производственными командами и специалистами по контролю качества в вопросах управления списками материалов, ускорения процесса подачи заявок на внесение технических изменений и создания прототипов. В результате клиенты Arena могут лучше соблюдать стандарты, гарантируя соответствие нормативным требованиям, оптимизируя руководство подготовкой персонала, сокращая расходы, повышая качество и уменьшая сроки вывода продуктов на рынок. Компания Arena входит в "десятку" ведущих поставщиков PLM и вот уже два года подряд - в 2016 и 2017 гг., - завоевывает престижную награду Design News Golden Mousetrap Award. Для получения более подробной информации посетите http://www.arenasolutions.com.

О компании JMI Equity

JMI Equity - фирма, специализирующаяся на инвестировании капитала роста в передовые компании-разработчики программного обеспечения. Основанная в 1992 году компания JMI инвестировала средства в более чем 130 предприятий на своих целевых рынках, успешно завершила свыше 85 процедур реализации вкладов в новые компании посредством продажи акций и привлекла свыше $3 млрд инвестируемого капитала. Партнеры JMI с исключительными командами управления помогают превращать свои компании в отраслевых лидеров. Для получения более подробной информации посетите www.jmi.com.

