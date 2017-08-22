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Arena Solutions получила стратегические инвестиции от JMI Equity

Пресс-релизы
22 августа, 14:30 UTC+3

Компания позиционируется для будущего роста в качестве передовой платформы для разработки облачных продуктов

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Материал из 1 страницы

ФОСТЕР-СИТИ (FOSTER CITY), Калифорния, 22 августа 2017 г. /PRNewswire/. Arena Solutions, пионер в области создания облачной комплексной платформы, объединяющей в себе средства PLM (управления жизненным циклом продукта), ALM (управления жизненным циклом приложения), сотрудничества в рамках цепочки снабжения и QMS (системы управления качеством), сегодня сообщила о получении инвестиций от JMI Equity, компании, деятельность которой ориентирована на инвестирование ведущих разработчиков программного обеспечения.

Основанная в 2000 году компания Arena разработала технологию облачного PLM и на сегодняшний день предоставляет комплексную платформу разработки продуктов, объединяющую в себе PLM, ALM, сотрудничество в рамках цепочки снабжения и QMS для нужд проектирования и производства сложной электроники. Это решение создает совместный рабочий процесс, включающий все этапы от разработки до производства и тесно связанный с реестром продукта, позволяя электроинженерам, механикам и разработчикам ПО сотрудникаать с командами проектировки, контроля качества и производства продукции.  Платформа Arena представляет собой систему регистрации данных для упрощения этих процессов и приносит безусловную ценность клиентам, помогая им повышать качество продукции, сокращать затраты и ускорять время вывода продуктов на рынок. В базе Arena, охватывающей свыше 125 стран мира, на сегодняшний день около 1 000 пользователей, включая Intuit, Citrix Systems, Nutanix, GoPro, Thermo Fisher Scientific и eBay.  

"Мы рады получить инвестиции от JMI вместе с доступом к их компетенции и отраслевой сети, которые мы считаем чрезвычайно важными для нашего дальнейшего роста и расширения, - отметил Крейг Ливингстон, главный исполнительный директор Arena. - Для нашего бизнеса самое время сделать следующий шаг вперед, и мы находимся в активном процессе устойчивого расширения и эволюции клиентской базы нашей передовой платформы. Мы с нетерпением ждем начала сотрудничества с командой JMI, поскольку их перспективное видение и любовь к своему делу в полной мере соответствуют нашим ценностям".

Arena является лидером в сфере приложений SaaS для рынка разработки продуктов, в частности в областях технологий, электроники и биомедицинской вертикали, где повышающая конвергенция аппаратного и программного обеспечения создает комплексный производственный процесс.

"Облачное программное обеспечение продолжает революционизировать большой спектр отраслей промышленности, и Arena находится в авангарде этого прогресса, - отметил Брайан Херсман, генеральный партнер JMI. - Мы давно следим за деятельностью Arena и чрезвычайно впечатлены их способностью создавать инновации и усовершенствовать свое передовое программное обеспечение. Мы очень рады начать сотрудничество с Крейгом и его командой, дабы помочь им и дальше предоставлять исключительную ценность клиентам и их ключевым рынкам".

Г-н Херсман (Hersman), генеральный партнер JMI и Сукен Вакил (Suken Vakil) директор компании, войдут в состав совета директоров Arena.

О компании Arena Solutions 

Компания Arena, создатель облачного решения PLM, предоставляет комплексную платформу разработки продуктов, объединяющую в себе средства PLM, ALM, сотрудничества в рамках цепочки снабжения и QMS, предназначенные для проектирования и производства сложной электроники. С помощью решения Arena электроинженеры, технологи, разработчики аппаратного и программного обеспечения могут взаимодействовать с производственными командами и специалистами по контролю качества в вопросах управления списками материалов, ускорения процесса подачи заявок на внесение технических изменений и создания прототипов. В результате клиенты Arena могут лучше соблюдать стандарты, гарантируя соответствие нормативным требованиям, оптимизируя руководство подготовкой персонала, сокращая расходы, повышая качество и уменьшая сроки вывода продуктов на рынок. Компания Arena входит в "десятку" ведущих поставщиков PLM и вот уже два года подряд - в 2016 и 2017 гг., - завоевывает престижную награду Design News Golden Mousetrap Award. Для получения более подробной информации посетите http://www.arenasolutions.com.

Чтобы узнать больше о Arena Solutions:
Ознакомьтесь с блогом Arena, где представлены статьи о разработке и производстве новых продуктов.
Следите за новостями компании в Twitter по тэгу @arenasolutions.
Следите за новостями Arena в LinkedIn.

О компании JMI Equity 

JMI Equity - фирма, специализирующаяся на инвестировании капитала роста в передовые компании-разработчики программного обеспечения. Основанная в 1992 году компания JMI инвестировала средства в более чем 130 предприятий на своих целевых рынках, успешно завершила свыше 85 процедур реализации вкладов в новые компании посредством продажи акций и привлекла свыше $3 млрд инвестируемого капитала. Партнеры JMI с исключительными командами управления помогают превращать свои компании в отраслевых лидеров. Для получения более подробной информации посетите www.jmi.com.

Arena и Arena Solutions являются зарегистрированными торговыми марками Arena Solutions, Inc., Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. Все права защищены. Все прочие названия продуктов и компаний являются собственностью их владельцев.

Логотип - http://photos.prnewswire.com/prnh/20151117/288645LOGO

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Arena Solutions: Джозеф Рильоли (Joseph Rigoli), LEWIS Global Communications, тел.: 781-418-2400, Email: arena@teamlewis.com; JMI Equity: Кристинп То-Пантин (Christina Toh-Pantin) и Уильям Браун (William Braun), Абернати МакГрегор (Abernathy MacGregor), тел.: 212-371-5999, Email: ctp@abmac.com and whb@abmac.com

 
 
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