Celularity, Inc. ускоряет процесс создания платформы революционных плацентарных разработок

УОРРЕН (WARREN), Нью-Джерси, 22 августа 2017 г. /PRNewswire/. Недавно учрежденная биотехнологическая компания Celularity, Inc. сегодня сообщила об ускорении разработки методов регенеративной терапии клеток и тканей для удовлетворения медицинских потребностей в сфере лечения рака, хронических и дегенеративных заболеваний. Celularity завершила процедуру финансирования серии А, получив капиталовложения от нескольких биофармацевтических компаний, включая Sorrento Therapeutics, United Therapeutics Corporation and Human Longevity, Inc., а также от других коммерческих инвесторов.