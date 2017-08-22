Celularity, Inc. ускоряет процесс создания платформы революционных плацентарных разработок

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УОРРЕН (WARREN), Нью-Джерси, 22 августа 2017 г. /PRNewswire/. Недавно учрежденная биотехнологическая компания Celularity, Inc. сегодня сообщила об ускорении разработки методов регенеративной терапии клеток и тканей для удовлетворения медицинских потребностей в сфере лечения рака, хронических и дегенеративных заболеваний. Celularity завершила процедуру финансирования серии А, получив капиталовложения от нескольких биофармацевтических компаний, включая Sorrento Therapeutics, United Therapeutics Corporation and Human Longevity, Inc., а также от других коммерческих инвесторов.
Учреждение компании стало возможным благодаря обширным нематериальным вкладам в виде интеллектуальной собственности, клинических активов, базовых и клинических исследований и разработческой компетенции, включая:
Основанная на революционных разработках д.м.н. Роберта Харири (Robert Hariri) в области клеточных препаратов и биоматериалов, полученных из человеческой плаценты способность Celularity получать плацентарные стволовые клетки, разрабатывать и внедрять потенциальные методы лечения обеспечивает компании возможность использовать свой потенциал в данной области и осуществлять деятельность в рамках всей ценностной цепочки.
«Celularity была создана в качестве новой биотехнологической модели, позволяющей применять необходимый опыт и компетенцию для использования нашей платформы плацентарных разработок в целях удовлетворения всего спектра острых медицинских потребностей, - отметил основатель и главный исполнительный директор д.м.н. Celularity Роберт Дж. Харири (Robert J. Hariri). - При поддержке наших инвесторов мы собираем проверенные технологии регенеративной медицины с целью разработки революционных методов лечения смертельно опасных и резистентных хронических заболеваний». Ранее д-р Харири занимал пост главы правления, главного научного директора и главного исполнительного директора Celgene Cellular Therapeutics, а также был основателем Anthrogenesis Corporation, приобретённой Celgene в 2002 году. Д-р Харири также является соучредителем Human Longevity, Inc.
Фундаментом для Celularity служит основополагающая работа в области разработки инновационных биологических активных клеточных популяций человеческой плаценты, обладающих обширным терапевтическим потенциалом. Celularity будет использовать все преимущества своих уникальных гибких разработок, полученных на базе послеродовой человеческой плаценты - этичного и возобновляемого источника биоматериалов. Разработческая программа Celularity сконцентрирована на алогенной платформе и предполагает использование клинически доступных, иммуно-толерантных клеток и биоматериалов от обширного спектра проинформированных доноров.
Д.м.н. Эндрю вон Эшенбах (Andrew von Eschenbach), входящий в число членов-учредителей совета директоров Celularity, бывший уполномоченный представитель Управления по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США (FDA) и директор Национального института рака, отметил: «Новаторская деятельность основателя Celularity Боба Харири позволила раскрыть уникальные свойства плацентарных стволовых клеток, что вернуло нам надежду на создание безопасных и эффективных методов лечения самых сложных дегенеративных заболеваний». Д-р вон Эшенбах добавил: «Компания Celularity, специализирующаяся на ускоренном создании инноваций в области регенеративной медицины, имеет все шансы стать ведущим катализатором клеточной терапии, удовлетворяющим многочисленные актуальные потребности сегодняшней медицины».
Д-р Генри Цзи (Henry Ji), президент и главный исполнительный директор Sorrento Therapeutics, прокомментировал: «Мы очень рады принять участие в создании Celularity совместно с д-ром Харири и его научной командой, а также с ведущими биофармацевтическими компаниями мира Celgene, Human Longevity Inc. и United Therapeutics. Потенциал регенеративной терапии в лечении широкого спектра хронических дегенеративных заболеваний хорошо известен. В создании этой компании мы видим возможности для важного сотрудничества в области онкологии и потенциал для повышения эффективности борьбы со злокачественными опухолями. Технологии, активы и ресурсы Celularity будут способствовать продвижению расширенных программ клеточной терапии Sorrento и потенциально способны превратить аутогенную клеточную терапию в доступные и недорогие средства лечения стволовыми клетками».
*Interfyl является зарегистрированной торговой маркой Alliqua BioMedical, Inc.
О компании Celularity, Inc.
Компания Celularity со штаб-квартирой в Уоррене (штат Нью-Джерси) является биотехнологическим предприятием, располагающим уникальными передовыми технологиями и интеллектуальной собственностью для использования всего потенциала плаценты. В портфеле медицинских активов компании представлены более 200 полученных и ожидаемых патентов, а также доклинические и клинические активы, включая CAR-модели для алогенных продуктов CAR-T/NK, лицензии на более чем 100 иммунотерапевтических активов, а также коммерческие средства биосорсинга и функциональной регенерации. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.celularity.com. Следите за новостями Celularity в социальных сетях: @Celularity.
О компании United Therapeutics
United Therapeutics Corporation является биотехнологической компанией, специализирующейся на разработке и коммерциализации инновационных продуктов, направленных на удовлетворение актуальных медицинских потребностей пациентов с хроническими и смертельно опасными заболеваниями.
О компании Sorrento Therapeutics
Sorrento является биофармацевтической компанией, специализирующейся на использовании антител и проведении клинических исследований для разработки новых методов терапии в области иммуно-онкологии и лечения воспалительных и аутоиммунных заболеваний. В числе ведущих препаратов-кандидатов Sorrento представлены средства иммунотерапии для лечения плотных опухолей и гемобластозов, а также болеутоляющие препараты для поздних фаз заболевания. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт http://sorrentotherapeutics.com
О компании Human Longevity, Inc.
Human Longevity, Inc. (HLI) является компанией, специализирующейся на геномике и медицинской аналитической информации, создающей крупнейшую и самую полную базу данных о целостных геномах, фенотипах и результатах клинических исследований. HLI разрабатывает и внедряет крупномасштабные технологии компьютерных вычислений и машинного обучения для способствования инновационным разработкам, способным революционизировать сферу здравоохранения. В дополнение к HLIQ Whole Genome и HLIQ Oncology, в состав подразделений HLI также входят HLI Health Nucleus - центр геномных клинических исследований, использующий средства анализа полной геномной последовательности, современные клинические визуализационные системы и инновационные технологии машинного обучения в сочетании с тщательно отобранной персональной медицинской информацией для получения максимально полной картины состояния здоровья человека. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт http://www.humanlongevity.com или http://www.healthnucleus.com
Контактная информация для представителей СМИ:
Celularity
Оливия Гудмэн (Olivia Goodman)
Тел.: 212 715-1597
olivia.goodman@finnpartners.com
Sorrento Therapeutics, Inc.
Алексис Нахама (Alexis Nahama), DVM
Тел.: 858 203-4120
anahama@sorrentotherapeutics.com