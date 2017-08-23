Председатель правления компании DAMAC исследует горячий рынок недвижимости Торонто

ДУБАЙ,ОАЭ, August 23, 2017/PRNewswire/. На этой неделе во время деловой поездки в Канаду с целью исследовать новые инвестиционные возможности, председатель правления компании DAMAC Хуссейн Саджвани (Hussain Sajwani) отметил, что рынок недвижимости Торонто продолжает испытывать мощный спрос.

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(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/547776/John_Tory_and_Hussain_Sajwani.jpg )

Во время встречи с мэром Торонто Джоном Тори Саджвани отозвался с похвалой в отношении разнообразия жилых районов города, продолжающих привлекать высококвалифицированных специалистов со всего мира, а также международных инвесторов, которые хотят закрепиться на рынке перспективной недвижимости Торонто. Самый большой спрос на кондоминиумы и дома с проживанием в семье в Большом Торонто делает город идеальным для вложения инвестиций.

"В какой-то мере Торонто и Дубай имеют много общего, поскольку оба города продолжают привлекать высококвалифицированных специалистов и инвесторов, которым нужен стабильный, дружелюбный рынок, чтобы растить детей одновременно с получением крупных инвестиционных доходов от покупки недвижимости, - сказал Саджвани. - Оба города являются лидерами в привлечении ценных специалистов со всего земного шара, оба предлагают богатую и разноликую в культурном отношении среду, которая безопасна, оживлена и ориентирована на семейные ценности. Однако наиболее важно то, что оба города имеют расширяющийся рынок недвижимости, характеризуемый устойчивостью и получением высоких доходов".

За последние несколько лет цены на недвижимость в Торонто выросли из-за непрерывного спроса на нее со стороны граждан и иностранцев. Федеральное жилищное агентство Канады, Канадская ипотечная и жилищная корпорация (Canada Mortgage and Housing Corp.) (CMHC) заявили, что текущая стабилизация цен будет непродолжительной, и внезапная реакция рынка на недавнее введение правительством Онтарио налога в размере 15% при покупке недвижимости иностранцами, ориентировано на снижение чрезмерно высоких цен на недвижимость.

Компания DAMAC продолжает исследовать международные возможности за границей, что позволит ей расширить зоны мирового присутствия за пределами Ближнего Востока. 14 августа 2017 года компания сообщила о результатах финансовой деятельности за первое полугодие 2017 года, в которых отражаются продажи объектов недвижимости в размере около $1,1 млрд и сдача в эксплуатацию более 1 000 объектов по проекту DAMAC Hills, при этом общее количество реализованных объектов было доведено до более 3 100.

С 2002 года компания DAMAC сдала в эксплуатацию более 19 000 жилых домов, а еще более 44 000 объектов находятся в различных стадиях застройки. Ближневосточная география деятельности компании расширилась за счет крупных проектов в ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре, Иордании, Ливане, Великобритании и Омане.

Дополнительную информацию можно получить на сайте http://www.damacproperties.com

Компания DAMAC Properties является лидером на рынке элитной недвижимости Ближнего Востока с 2002 года, предоставляя жилье класса люкс резидентам со всего мира. Зарекомендовав себя в качестве поставщика элитного жилья высочайшего качества, DAMAC Properties прочно закрепила свои позиции ведущей компании в регионе, предлагающей жилую недвижимость высокого качества и выразительного дизайна. Ближневосточная география деятельности компании расширилась проектами в ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре, Иордании, Ливане и Великобритании.

По данным на 30 июня 2017 года компания DAMAC Properties построила около 19 000 жилых домов. Портфель компании включает в себя более 44 000 объектов, находящихся на различных этапах реализации и планирования, включая более 13 000 гостиничных номеров, обслуживаемых апартаментов и гостиничных вилл, которые будут находиться под управлением гостиничного подразделения компании - DAMAC Hotels & Resorts. Воплощая свои идеи и программы развития, компания DAMAC Properties строит на Ближнем Востоке элитное жилье нового поколения.

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Source: DAMAC Properties

Для получения подробной информации обращайтесь к Niall McLoughlin (Ниалл Маклафлин), старший вице-президент компании DAMAC Properties. Тел.: +971-4-3731000, Факс: 00-9714-3732335, Эл. почта: niall.mcloughlin@damacgroup.com